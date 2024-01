Recensione Huawei FreeClip, gli "orecchini" musicali

Confezione

Costruzione e comodità

Il risultato è che i Huawei FreeClip sono comodissimi , si possono indossare per ore e ore senza quasi accorgersi di averli addosso. E dato che la Acoustic Ball non si infila neanche nel condotto uditivo (si ferma un po' prima, rimanendo poggiata lì davanti), sono gli auricolari perfetti per chi non sopporta avere nulla nel condotto uditivo.

Non vi nego che è un design sul quale non avrei scommesso granché: a vista, è facile pensare che possa cadere facilmente, ma anche essere scomodo e premere sulla cartilagine dell'orecchio. E invece, niente di tutto questo: non solo i Huawei FreeClip stanno ben saldi anche in movimento, perfino durante una corsa leggera, ma la clip non stringe sull'orecchio .

Un'altra peculiarità del design è che i due auricolari sono identici tra loro: non c'è una cuffia destra e una sinistra, e la gestione dei canali audio (destro e sinistro) viene regolata automaticamente tramite software. In altre parole, entrambi gli auricolari possono essere indossati su entrambe le orecchie, e grazie ai sensori a bordo i Huawei FreeClip capiscono quale dei due si trova sull'orecchio sinistro e quale sul destro.

Il case è piccolo e tondeggiante, ovale e molto gradevole alla vista. È abbastanza compatto da entrare in qualsiasi tasca (incluso il taschino frontale dei jeans), un piccolo LED multicolore sul fronte, al lato un pulsante per forzare l'accoppiamento Bluetooth e in basso il connettore USB-C.

Funzioni e qualità audio

È normale che sia così, ed è una questione di fisica. Al netto di questo, l'audio non è affatto male: non aspettatevi niente di troppo profondo, ma considerando la distanza che c'è tra il driver e il timpano, i FreeClip fanno un lavoro discreto.

Sul fronte audio, i Huawei FreeClip fanno quel che possono, e riescono abbastanza bene. Per intenderci, il design porta con sé dei limiti tecnici, su cui non si può fare molto: se li mettiamo a confronto con degli auricolari standard, con le punte auricolari infilate nel condotto uditivo, il suono delle FreeClip risulterà per forza di cose meno corposo, con bassi meno pronunciati.

Specifico che se cercate la massima qualità sonora e se volete un paio di cuffiette con cui ascoltare la musica con attenzione non sono questi gli auricolari per voi: il design aperto fa passare qualsiasi suono esterno quindi, a prescindere dalla qualità della riproduzione, il suono che ascoltate viene sempre "sporcato" dai rumori esterni. Ovviamente non c'è alcun sistema di cancellazione del rumore, e bisogna semplicemente accettare che i FreeClip non possono dare il meglio in contesti rumorosi.

Da AI Life è possibile controllare i livelli di batteria, aggiornare il firmware, modificare il profilo sonoro, far suonare le cuffie e personalizzare un po' i controlli. Inoltre, dalle impostazioni è possibile abilitare anche la Bassa latenza audio (ideal per il gaming)

L'applicazione di riferimento è Huawei AI Life, disponibile per iOS e Android: tuttavia, quest'app non viene distribuita sul Play Store, quindi per scaricarla dovrete avere Huawei AppGallery (o installare direttamente l'apk).

In compenso, gli auricolari rispondono benissimo al doppio tocco e triplo tocco, e il gesto può essere eseguito su qualsiasi punto delle cuffiette. Le interazioni non sono basate sul touch, bensì (immagino) sulle vibrazioni, poiché i comandi rispondono anche se i tocchi non vengono fatti sugli auricolari ma sull'orecchio.

Ancora una volta, Huawei dimostra di saperci fare con i microfoni e l'isolamento della voce rispetto ai rumori di fondo. I FreeClip hanno una qualità in chiamata davvero invidiabile e, anche in contesti molto rumorosi, riescono a mantenere la voce perfettamente udibile, con una compressione sensibile ma neanche troppo esagerata (la voce non diventa mai troppo metallica, per intenderci).

C'è anche la ricarica rapida (10 minuti in carica per 3 ore di ascolto) e la ricarica wireless , con supporto allo standard Qi.

Prezzo

Il costo di listino dei FreeClip è di 199€: è un costo elevato, da top di gamma. D'altra parte, si tratta di auricolari che – letteralmente – non hanno nessun rivale, perché unici nel loro genere.

Se non avete problemi con gli auricolari in-ear, non è un modello che vi consiglierei come alternativa ad altri auricolari top di gamma: per quella cifra potete portarvi a casa dei modelli con una qualità audio superiore e cancellazione del rumore (magari proprio gli ottimi FreeBuds Pro 3, per restare in tema Huawei).

D'altra parte, se siete quel genere di persona che non sopporta nulla nel canale uditivo, i Huawei FreeClip possono essere una vera benedizione. Se quindi non solo non vi piacciono i gommini, ma non tollerate bene nessun genere di auricolari, ha senso affrettarsi nell'acquisto perché chi li compra entro il 29 gennaio riceve in omaggio anche una Huawei Band 8 (dal valore di 59,90€) e, al momento in cui scrivo, l'offerta è attiva anche su Amazon (vedi box sotto).