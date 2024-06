Recensione Huawei Pura 70 Ultra: il camera phone per chi è stanco di Google

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista del design questo Huawei Pura 70 Ultra è un prodotto unico. Nella variante verde ha un retro effetto pelle molto piacevole al tocco e anche alla vista, se si è disposti ad avere un dispositivo comunque molto riconoscibile, anche grazie alla trama geometrica sul retro e al blocco fotografico dalla forma molto particolare. In mano lo smartphone non è leggerissimo pesando 226 grammi, ma è comunque comodo da utilizzare, essendo come da tradizione Huawei molto stondato nelle forme. Lo spessore è di 8,4 millimetri. Huawei Pura 70 Ultra è comunque ancora impermeabile secondo lo standard IP68 . Uno smartphone sicuramente unico e che in mano trasmette una grande sensazione di qualità.

Non manca poi la porta USB-C di tipo 3.1 e l'audio stereo che ha un'ottima qualità ma un volume solo nella media. Non c'è, com'era purtroppo ovvio, un jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri, mentre è presente un lettore di impronte digitali all'interno del display veloce e preciso, anche se posizionato un po' in basso, costringendo a spostare il dito nella posizione corretta per lo sblocco.

Il processore è il Kirin 9010 , un nuovo SoC nato dopo gli sviluppi che hanno impedito all'azienda di collaborare con brand statunitensi. Pertanto è ancora fermo al processo produttivo a 7 nanometri. Si tratta di una CPU octa core da 2,3 GHz che garantisce buone prestazioni, da vero top di gamma, anche se non al pari con le controparti più popolari. Per la stessa ragione questo smartphone non è dotato di connettività 5G . Abbiamo però ben 16 GB di RAM e due tagli di memoria 512 GB e 1 TB. Non potrete mai rimanere senza spazio (anche se la memoria non è espandibile). Abbiamo poi il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il chip NFC e l'emettitore ad infrarossi.

Fotocamera

Buoni anche i video che si possono registrare in 4K a 60fps. La stabilizzazione è buona, anche se non perfetta e almeno in un caso abbiamo visto un artefatto dovuto alla stabilizzazione. In questa modalità è comunque possibile passare fra le tre fotocamere principali durante le registrazione: qualcosa che raramente vediamo anche fra gli smartphone top di gamma.

Come sempre buona parte dell'attenzione dell'azienda sui suoi smartphone è rivolta al comparto fotografico. La fotocamera di Huawei Pura 70 Ultra è ancora una volta il fiore all'occhiello di questo prodotto. Già le specifiche tecniche ci servono a capire che questo smartphone ha un comparto fotografico di tutto rilievo. La fotocamera principale è da 1" e ha una risoluzione di 50 megapixel con un'apertura variabile fra ƒ/1.6 e ƒ/4.0 . Il blocco fotocamere si allunga all'avvio della fotocamera, ma questo non ha niente a che vedere con l'apertura. È solo un modo, un po' vistoso, per alloggiare un sensore più grande in meno spazio.

Display

Software

Huawei Pura 70 Ultra viene lanciato sul mercato con EMUI 14.2 basata su Android 12. Si tratta ovviamente di una vecchia versione di Android, ma non essendo questo smartphone basato sulle app o i servizi di Google questo risulta in buona parte marginale (e infatti è nascosta come informazione). Non è basata su HarmonyOS che è il sistema operativo per smartphone Huawei solo in Cina. Il sistema è incredibilmente veloce e piacevole da utilizzare, anche se non ci sono grandi novità in termini di funzionamento rispetto al passato, se non le maxi cartelle sulla home facendo uno swipe verso l'alto sull'icona.

È importante ricordare che Huawei ha sostituito gli indisponibili servizi Google con i nuovi servizi Huawei. La situazione la conosciamo bene da anni ormai. La novità è che c'è un nuovo metodo più semplice per attivare i servizi Google su questo smartphone. Abbiamo anche fatto una guida a riguardo ma si devono comunque fare delle considerazioni. Dopo un po' di test abbiamo comunque visto che alcune cose non funzionano a dovere: Google Pay, l'approvazione di accesso a Google tramite notifiche, Google Play Games o il login tramite Google su alcune app, come ChatGPT. Si tratta di una serie di possibilità comunque che non interessano a tutti. Per molti la soluzione che abbiamo proposto è sufficiente per "tappare il buco". Non possiamo però neanche sapere se questa soluzione, messa in piedi con Aurora Store e microG, due servizi open source, potrà durare per sempre. Questo Huawei Pura 70 Ultra secondo me rimane uno smartphone per chi non vuole utilizzare i servizi Google, ma vuole piuttosto appoggiarsi su servizi alternativi.

La "soluzione" microG può essere vista come un facilitatore di alcune operazioni.