Recensione HUAWEI WATCH 4 Pro: il lusso al polso

Confezione

Non ci sono particolari novità nella confezione di questo Huawei Watch 4 Pro. La base di ricarica è la solita magnetica bianca con il cavo USB di media lunghezza. Nella versione in titanio da noi provata c'erano poi delle maglie aggiuntive per chi ha necessità di allargare la larghezza del cinturino.

Costruzione e Vestibilità

Complimenti a Huawei per la soluzione scelta per lo sgancio delle maglie per cambiare la misura del cinturino. Ogni maglia infatti ha una piccola leva che permette di sganciare il singolo elemento e quindi modificare la larghezza in pochi secondi. Comodo per chi vuole allargare o stringere il cinturino spesso.

A impreziosire ancora il design c'è il display "sferico" di cui torneremo a parlare a breve. A questa scelta di materiali si associa anche una novità robustezza e resistenza, certificati dal supporto per immersioni fino a 5ATM e per lo standard IP68 per la resistenza alla polvere e all'acqua.

Huawei Watch 4 Pro è uno smartwatch elegante, moderno e molto ricercato. È realizzato interamente in titanio aerospaziale e la versione da noi provata ha anche il cinturino nello stesso materiale. Nonostante le dimensioni siano generose (è da ben 48 millimetri), lo smartwatch pesa però solo 65 grammi (senza il cinturino). Al polso quindi risulta abbastanza leggero, anche se proprio viste le dimensioni non è un orologio per qualsiasi polso. Belle comunque tutte le varie finiture, come anche la corona ruotante con il dettaglio rosso e la parte di corona attorno al display che è lucida. Peccato solo che il materiale scelto trattenga un po' le impronte.

Hardware

In più è completissima anche l'intera dotazione di sensori per il fitness, che includono anche un sensore di temperatura, il sensore per l'ossigenazione del sangue, quello necessario per l' ECG e anche dei sensori per la misurazione della respirazione. Non mancano speaker e microfono, sia per l'assistente vocale che per fare chiamate (sia dirette tramite eSIM, che dallo smartphone con il Bluetooth).

Dal punto di vista di hardware questo Huawei Watch 4 Pro è estremamente completo. Abbiamo un processore dual core, 32 GB di memoria interna per app e musica, il Wi-Fi , il GPS, il Bluetooth 5.2, l'NFC e anche il supporto eSIM per la possibilità di duplicare il numero di telefono (con gli operatori che lo permettono) e permettendovi quindi di usarlo anche senza il vostro smartphone.

Display

Software

Dal punto di vista hardware questo Watch 4 Pro è un dispositivo che utilizza HarmonyOS 3.1 come sistema operativo. Questo sistema è ormai molto rodato sia in termini di fluidità che di funzionalità. È uno dei sistemi più completi e veloci in circolazione. Scorrendo verso il basso dalla schermata principale si accede al pannello dei comandi rapidi che contiene un grandissimo numero di comode scorciatoie (come anche quello per la modalità di riposo). Scorrendo in direzione opposta invece si apre il menù con le ultime notifiche. Queste sono indicate con una chiara icona e il testo è perfettamente leggibile. Toccando sulla notifica generata da un'app si potrà scorrere sulla sua cronologia andando verso l'alto.

Per le app di messaggistica è possibile rispondere anche con un messaggio rapido o usando una piccola tastiera, anche se questa è un po' piccola e non è semplicissimo utilizzarla per scrivere.

Dal quadrante dell'orologio si può scorrere verso sinistra per accedere ad alcune card di riepilogo rapide e all'assistenze vocale Celia, che non è però purtroppo dei più utili. Potrete però avviare un'attività fisica, impostare una sveglia o fare una telefonata. In direzione opposta troviamo invece i widget rapidi.

Molto belli i quadranti preinstallati, fra cui quello nuovo che permette di avere un pianeta (a scelta) in primo piano e ruotando la corona virtuale variare la posizione della luce solare. Premendo il tasto in basso si accede invece ad un launcher rapido fra tre applicazioni scelte. Premendo invece la corona virtuale, che può anche ruotare per scorrere nei menù si accede all'ampia selezione di applicazioni. Purtroppo non ci sono app particolarmente rilevanti che è possibile installare, se si esclude appunto quelle predefinite, che sono comunque molte. C'è anche Huawei Wallet, anche se al momento è compatibile solo con carte Intesa San Paolo.

Ottima l'app per il fitness, come sempre nel mondo Huawei, che registra tantissimi dati in tempo reale e che permette anche di creare un piano di allenamenti per il running con tanto di assistente vocale all'allenamento. Viene anche calcolato il tempo di recupero al termine dell'allenamento. Fra le altre app citiamo la nuova app Health Glance che permette di fare in un'unica misurazione di due minuti tutte le verifiche di salute possibili, fra cui anche quello sul respiro, grazie anche ad un processo che implica il tossire nel microfono dell'orologio.