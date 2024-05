Confezione

All'interno della confezione troviamo ovviamente l'orologio con il suo cinturino già montato e il cavo per la ricarica. Questo cavo è un po' corto, purtroppo in linea con molti concorrenti.

Costruzione e vestibilità

È indubbiamente un orologio che vi dimenticherete di avere al polso. La scocca è in alluminio e l'azienda lo propone in molte colorazioni diverse (il frontale è sempre nero).

Come abbiamo detto questo Huawei Watch Fit 3 è a tutti gli effetti diventato uno smartwatch, quando prima poteva essere considerato uno smartband in versione extra-large. Il formato però rimane estremamente compatto, rendendolo una scelta molto interessante per tutti quelli che non sopportano dispositivi di grandi dimensioni o che in generale preferiscono un formato ridotto. Lo smartwatch è estremamente curato nel design, con una forma squadrata ma con gli angoli molto smussati. È inutile girarci intorno: le proporzioni sono proprio quelle di un Apple Watch e l'immagine sulla confezione è più che emblematica. Anche la posizione dei tasti fisici non lascia molto spazio ai dubbi: sulla destra troviamo una corona circolare e un tasto rettangolare piatto.

Hardware

Come è facile immaginare l'hardware di questo orologio può essere considerato modesto. Nonostante questo ci sono comunque degli spunti interessanti. All'interno troviamo infatti una buona connettività con il Wi-Fi 2.4 GHz, il Bluetooth 5.2 , il GPS per il posizionamento e anche speaker e microfono che vi permetteranno di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Per la parte fitness abbiamo tutti i sensori necessari a calcolare il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue e la respirazione (durante il sonno). Manca il chip NFC, che ci avrebbe permesso (in teoria) di sfruttare Huawei Pay (che al momento è compatibile comunque solo con le banche del gruppo Intesa).

Display

Lo schermo ha una risoluzione di 480 x 480 pixel e soprattutto una luminosità di picco di 1.500 nit. La luminosità è più che sufficiente per una buona visibilità anche all'esterno e in questo fattore contribuisce anche l'automatismo che regola in automatico questa luminosità.

Software

Huawei ha completamente rinnovato il suo software. La piattaforma è ora HarmonyOS 4.2 e tutto il sistema è stato ridisegnato. L'azienda ha messo molto accento su come i colori all'interno dell'interfaccia ora rispecchino in modo più chiaro la funzione delle varie app e dei vari bottoni. Possiamo confermare come l'impressione generale è di un sistema più curato rispetto al passato. Nel complesso ci è sembrato anche particolarmente veloce nell'eseguire i comandi che gli vengono impartiti e nel muoversi nel menù. Scorrendo verso il basso troviamo i vari toggle rapidi, fra cui uno molto comodo per la modalità notturna. In molti casi ci ha proposto la sua disattivazione nel momento in cui ha rilevato il risveglio.

Scorrendo verso l'alto invece abbiamo la lista delle ultime notifiche. Queste sono molto ben leggibili, con una chiara icona dell'app che le ha generate. È possibile rispondere a queste notifiche con una emoji o con uno dei messaggi predefiniti (che possono essere modificati dall'app). Lateralmente invece abbiamo i vari widget, che sono forse fra i più completi e meglio disegnati che abbiamo provato.

Una pressione sulla corona digitale ci fa accedere alla griglia delle app. Non è la nostra visualizzazione preferita, ma anche qui è una palese "citazione" al sistema di Apple. L'app del fitness è estremamente completa, soprattutto in alcuni sport precisi, e fa onore al nome del prodotto. Per esempio la corsa in pista ha funzioni per scegliere la corsia, l'obiettivo, attivare le suddivisioni o l'allenamento a intervalli. Questa app ha poi una modalità per guidarvi nello stretching e riscaldamento, oltre che darvi la possibilità di scegliere fra 13 corsi di running o permettendovi di crearne uno personalizzato.

Chiari e completi i dati raccolti durante l'attività fisica. Precisa la traccia del GPS. È possibile anche tracciare il battito in modo continuo dopo l'attività fisica per calcolare meglio i tempi di recupero.

Bene anche tutta la parte di tracciamento del sonno, che riconosce con precisione anche i pisolini e che permette di misurare il respiro durante il sonno. C'è poi ovviamente il registro dell'attività giornaliera, il calcolo dell'SpO2 e un software per tenere traccia del deficit di calorie. Dovrete ovviamente indicare voi le calorie assunte tramite l'inserimento dei pasti.

Non manca l'app del meteo, il controllo musicale e la possibilità di rispondere o fare chiamate direttamente al polso (sempre con lo smartphone a portata del Bluetooth).

Huawei ha poi lavorato molto per realizzare una serie di quadranti esclusivi per questo smartwatch. Sembra un dettaglio da poco ma alla fine le watchface sono quello che più si guarda di uno smartwatch durante il suo utilizzo: dare un po' di cura aggiuntiva a questo aspetto è qualcosa che abbiamo molto apprezzato.

Vale la pena notare che questo smartwatch è compatibile sia con Android almeno alla versione 8 che con iPhone con almeno iOS 13.