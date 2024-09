Recensione Huawei Watch GT 5 Pro: uno smartwatch per tutti

Confezione

Costruzione e vestibilità

Se volete optare per più design Huawei, unendo la linea GT 5 e GT 5 Pro offre ora ben 12 alternative . Che potrebbe sicuramente essere un po' disorientante ma che garantisce così un'alternativa per tutti. Abbiamo brevemente provato anche il bellissimo modello GT 5 Pro da 42 millimetri in ceramica.

In termini di resistenza Huawei Watch GT 5 Pro ha ricevuto un bell'upgrade. Abbiamo ora la massima certificazione contro acqua e polvere, ovvero la IP69K e anche la garanzia di poter funzionare a 40 metri di profondità, ovvero la massima certificazione per le immersioni. In più tutto lo smartwatch è adesso rivestito da un sistema anti corrosione.

Sul lato destro troviamo due tasti fisici: uno piatto e uno che è una corona circolare che può essere ruotato per far scorrere i menù e le voci dello smartwatch. Inferiormente troviamo invece tutti i sensori biometrici, facenti parte del nuovo sistema TruSense .

Non c'è altro modo di dirlo: Huawei Watch GT 5 Pro è un bellissimo orologio, ancora prima che un bello smartwatch. Questa versione 5 Pro da 46 millimetri ha un nuovo design leggermente più squadrato (ma non troppo futuristico) con una forma ottagonale più marcata, mentre all'interno invece il display è perfettamente circolare. Lo smartwatch è realizzato in titanio di grado aerospaziale e nelle molte settimane di prova non ha "attirato" neanche un graffio. Il cinturino, nel nostro caso quello sportivo morbido, si integra perfettamente con il design dell'orologio ed è estremamente comodo. Nonostante il mio polso piccolo questo orologio non è stato affatto un impiccio durante tutto il tempo di utilizzo.

Hardware

Anche quest'anno Huawei non fa trapelare molto della sua scheda tecnica. Non sappiamo infatti praticamente nulla di memorie e processori. È un peccato non potervi dare questa informazione, ma al tempo stesso è indubbio che lo smartwatch sia incredibilmente veloce e scattante in ogni occasione e quindi non abbiamo ragioni per contestare la scelta di Huawei. Qualsiasi essa sia stata.

Sappiamo però che è ancora dotato del sistema Sunflower GPS che fa sì che l'aggancio dei satelliti sia preciso e rapido a qualsiasi angolazione l'orologio venga indossato: fondamentale durante le sessioni di corsa dove la rotazione del polso più cambiare spesso. A questo si aggiunge il nuovo sistema di sensori (e tecnologia) TruSense che garantisce un rilevamento dell'attività fisica ancora più precisa. L'azienda parla di una precisione di rilevazione del 60% maggiore rispetto al modello precedente, oltre che di una misurazione di un HRV più preciso e di una rilevazione dell'ossigenazione del sangue drasticamente migliorata, anche grazie a un nuovo vetro che scherma molto meglio la luce che potrebbe filtrare dall'esterno.

Dai nostri test non possiamo che dirci estremamente soddisfatti dalle misurazioni fatte da questo smartwatch, sia per quanto riguarda il battito cardiaco, ma anche per quello che riguarda il posizionamento e l'ossigenazione del sangue che in molte occasioni viene rilevata anche di giorno, dimostrando quando sia diventata rapida questa misurazione (che solitamente ha bisogno che si tenga il polso fermo a lungo).

Lo smartwatch è poi dotato di speaker, microfono e sensore di temperatura. Potrebbe anche essere dotato di NFC, ma non c'è un dato preciso e neanche qualche sistema per sfruttarlo.