Recensione IMOU Cell Go: costa poco e dura "per sempre"

Imou cell Go si presenta da subito come un prodotto peculiare sotto vari aspetti: quello del design, del prezzo e delle specifiche. È una piccola telecamera di sicurezza wireless pronta per essere installata a piacimento . In confezione troviamo sia la piastra per avvitare la base, che una adesivo 3M. Se vorrete però poggiarla su di un piano vi basterà il supporto apposito, anch'esso incluso in confezione. Questo si collega magneticamente alla telecamera vera e propria, in modo da rendere facile scollegarla per caricarla, anche se non è un'operazione che dovrete fare molto spesso. Sul retro della telecamera c'è poi un attacco a vite se volete usare un supporto differente. Non c'è però un modo per rendere la telecamera non facilmente scollegabile dal suo supporto, se non appunto la soluzione a vite.

La telecamera è dotata di Wi-Fi 2.4GHz, speaker e microfoni. Questi possono essere usati per la connessione audio a due vie e per poter quindi ascoltare cosa succede davanti alla telecamera ma anche per poter "parlare" con un eventuale occupante dell'abitazione. Lo speaker può essere utilizzato anche per la sirena integrata. La potenza è sufficiente per far sapere ad un eventuale malintenzionato che lo si è visto e registrato, ma non è detto che sia sufficiente perché venga sentito da dei vicini. La telecamera è IP65 è può quindi essere posizionata anche all'esterno.

La telecamera è piatta e ricorda un po' il personaggio Disney Wall-E. Da un lato è posizionato il sensore da 3 megapixel capace di fare video in risoluzione 2K e dall'altro c'è l'emettitore ad infrarossi per la visione notturna .

La qualità video è più che discreta e offre anche una più che sufficiente gamma dinamica per l'utilizzo fuori casa. Ci ha stupito la velocità con cui tramite l'app è possibile vedere il flusso in tempo reale dalla telecamera. Nel nostro caso ha sicuramente influito anche una buona connessione, ma siamo sicuri che non sia solo quello, ma che siano i server Imou a gestire ottimamente questo flusso.

La telecamera ha 4 GB di memoria interna (chiamata SD, ma in realtà non è removibile o sostituibile) che serve a conservare i filmati registrati dai movimenti rilevati. Anche la rilevazione dei movimenti sembra impeccabile. Non abbiamo ricevuto nessuna notifica che non contenesse davvero il movimento di un essere umano (persona o animale). Potrete se vorrete farvi inviare le notifiche anche solo se viene rilevata una figura umana, rimuovendo quindi falsi allarmi di animali o veicoli. Potrete anche far attivare in automatico la sirena.

Il tutto può ovviamente incidere sull'autonomia. C'è anche la possibilità di attivare la registrazione continua e una curiosa modalità vlog che permette di sfruttare questa piccola Imou Cell Go anche per registrare dei piccoli video in stile vlog. La qualità non è però quella che avreste facendovi video con il vostro smartphone: simpatico solo per la prospettiva che avrete se la monterete in posti solitamente non accessibili.

Tramite l'applicazione potrete programmare l'accensione della telecamera o collegarla alle automazioni di altri prodotti Imou se ne avete nella vostra casa. Purtroppo non c'è una funzione di attivazione automatica in basse alla propria posizione, ma considerando la fascia di prezzo è un difetto accettabile. Tra le altre funzioni incluse nel "pacchetto" c'è la possibilità di far attivare il movimento solo in alcune zone della sua inquadratura e la possibilità di variare la sensibilità di rilevamento e il tempo di riattivazione per inviare una nuova notifica dopo un primo rilevamento.

Il vero punto chiave di questa Imou Cell Go è però la batteria da 500 mAh che garantisce fino a 120 giorni con una singola carica. Un risultato strepitoso che vi permetterà, in situazioni reali, di caricare la vostra Cell Go solo 3-4 volte l'anno. Peccato solo per il connettore microUSB e non USB-C. Se acquisterete il bundle con il pannello solare, in caso di installazione all'esterno, potreste non aver mai bisogno di caricare questa telecamera.

Imou prevede anche un piano a pagamento, chiamato Imou Protect che vi permette di poter salvare le clip in cloud.

Altrimenti queste vengono salvate solo in locale. È comunque possibile accedere da remoto, ma ovviamente i tempi di risposta potranno essere inferiori. Non abbiamo potuto testare questa modalità perché Imou vi omaggia di un anno del pacchetto Starter che vi offre il cloud con clip di 8 secondi. I Piani Base e Plus partono da 28,99€/anno (2,89€/mese) e vi offrono anche la condivisione con altri utenti e più giorni di backup cloud.

Imou Cell Go è disponibile a 69€, ma al momento è scontata a 49€. Al prezzo originale di 69€ è possibile portarsela a casa con il suo pannello fotovoltaico. Un'offerta da non perdere se pensate di installarla all'esterno.