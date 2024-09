Il mouse gaming che si crede una tastiera meccanica. Incott G23 Pro ha switch intercambiabili e 8.000 Hz di polling rate

È il secondo mouse gaming di casa Incott di cui vi parlo, e c'è un valido motivo: nonostante si tratti di un brand ai più sconosciuto, sta facendo dei passi in avanti mostruosi, tanto da riuscire a competere con quelli più blasonati. E il bello è che lo fa proponendo dei prezzi a dir poco stracciati sullo store MechKeys . Eccoci quindi in compagnia di Incott G23 Pro, un mouse che si crede un po' una tastiera meccanica, visto che integra un meccanismo per cambiare abbastanza facilmente gli interruttori dei tasti principali. E come se non bastasse, anche le altre specifiche sono al top. Scopriamolo insieme!

Unboxing

Iniziamo come di consueto dalla confezione. C'è qualche sorpresa, che serve appunto a far capire la natura del prodotto. Nell'edizione Pro che ho provato ci sono il ricevitore 8K, un cavo in corda con la parte USB-C maschio leggermente reclinata, manualistica, una pinza per estrarre gli interruttori (ne troviamo di simili nelle tastiere meccaniche) e una selezione di micro switch per sostituire quelli già montati. Ci sono anche dei piedini in PTFE aggiuntivi e adesivi da apporre sul fondo dei micro switch.

Caratteristiche tecniche

Incott G26 è disponibile in due versioni: quella classica e la variante Pro, protagonista di questa recensione. La variante Pro arriva con il ricevitore 8K utile a usare il mouse in modalità 8.000 Hz di polling rate . Ha anche un sensore leggermente diverso, che raggiunge i 45.000 DPI e che ha altri valori migliori del modello non Pro. Tolti questi dettagli, sono lo stesso mouse. Vediamo quindi la scheda tecnica:

Le dimensioni sono leggermente più accentuate del precedente Incott, ma più in linea con altri dispositivi super leggeri come il ROG Harpe ACE di ASUS : si parla di 126 mm di lunghezza per una larghezza di 63,5 mm. L'altezza è pari a 4 mm. Diciamo quindi che è pensato per mani medio grandi. Le forme sono simmetriche, ma i pulsanti laterali sono presenti solo sul fianco sinistro, quindi è pensato prevalentemente per un'utenza destrorsa.

Si parla di circa 65 grammi, una vera piuma. Considerate che marchi più blasonati come Logitech G o ASUS si fanno pagare care caratteristiche fisiche del genere. La scocca esterna è bella solida, e non presenta flessioni o punti deboli.

Incott G26 Pro, così come l'altro modello di cui vi ho parlato non troppo tempo fa, rientra nella categoria dei mouse leggeri.

Nulla vieta di usare step intermedi, meno onerosi in termini di carico di lavoro sul PC. Considerate poi che anche mettendo il polling rate a 8.000 Hz, non sempre si sfrutterà a pieno questa frequenza di comunicazione. Date un'occhiata allo screenshot sottostante e alla sua didascalia.

A livello hardware, il mouse di Incott sfrutta un sensore PAW3950ES-KING personalizzato proprio per questo modello. È migliore del più diffuso PAW3395, visto che raggiunge più alti valori di sensibilità e accelerazione. Il polling rate della versione Pro raggiunge 8.000 Hz in Wi-Fi: tanta roba, il valore massimo raggiungibile dai più avanzati mouse sul mercato.

Durante la ricarica potete usarlo in modalità cablata a 1.000 Hz. L'ottimo cavo in simil PARACORD è strutturato per non darvi fastidio durante l'utilizzo, quasi azzerando del tutto l'attrito, quindi in fase di ricarica avrete pochi problemi di utilizzo (se non appunto il polling rate castrato). Nell'arco di 50 minuti circa la batteria è piena e pronta per essere riusata.

Sul fondo troviamo due ampi piedini in PTFE, più un terzo che circonda il sensore. Tecnicamente sono sostituibili, ma in confezione non ci sono ricambi. Sul fondo ci sono un altro paio di cose meritevoli di attenzione. Il primo è un interruttore multi funzione di cui vi riparlerò a breve.

Ci sono poi due sezioni removibili: sono gli sportellini che vi permettono di accedere ai micro switch!

Incott G23 e G23 Pro sono fra i pochi mouse hot-swappable.

Potete quindi rimuovere i micro switch in dotazione, ovvero gli Huano transparent blue pink dot, e sostituirli con altri switch Huano inclusi in confezione. Fra questi ci sono per esempio gli Huano Silent marroni, che cambiano drasticamente il feeling dei tasti. Una volta installati sono più silenziosi, e alla pressione risultano più morbidi e ovattati.