INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 recensione: finalmente una GPU economica per la serie RTX 40

Abbiamo testato la INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 con diversi giochi e a diverse risoluzioni. Come già detto più volte, questa è una GPU per giocare prevalentemente in Full HD ad alte prestazioni. Riesce a ottenere buoni riscontri anche in QHD (1440p) su giochi non troppo pesanti, mentre in 4K ovviamente fatica molto, ma abbiamo deciso di provarla per capire i suoi limiti fino in fondo.

In Full HD (1080p) si riesce quasi sempre ad andare oltre i 60 fps. Abbiamo effettuato i test con tutti i giochi al massimo del dettaglio, ma senza DLSS e senza Ray tracing, quindi prendendo solo le prestazioni in raster: i risultati sono abbastanza buoni, visto che l'esperienza di gioco è fluida e piacevole in tutti i titoli provati.

In termini percentuali, in Full HD si registrano prestazioni peggiori del 20% circa rispetto a RTX 4060 Ti e del 45% circa rispetto a RTX 4070. Una differenza non da poco, che la pone allo stesso livello della vecchia RTX 3060 Ti e poco al di sopra della AMD Radeon RX 7600.

Il divario si allarga leggermente quando si sale di risoluzione: la RTX 4060 scala peggio sia in QHD (1440p) che in 4K (2160p), con prestazioni che sono mediamente inferiori del 25% circa rispetto alla RTX 4060 Ti. Difficile far girare bene Cyberpunk 2077, Metro Exodus Enhanced Edition e A Plague Tale: Requiem, ma si può comunque giocare con piena soddisfazione a titoli più ottimizzati e leggeri come F1 22, Forza Horizon 5 e Overwatch 2, superando senza problemi i 60 fps medi anche in 4K.