Intel Core i9-14900K è disponibile sul mercato dal 17 ottobre 2023 e ha un prezzo di listino identico al suo predecessore, vale a dire 589$. Il prezzo ufficiale per il mercato italiano non è stato comunicato, ma ci aspettiamo cifre vicine a quelle dello scorso anno, dunque superiori agli 800€.

Come già detto all'inizio e per tutto il resto della recensione, il nuovo 14900K ha pochissime novità rispetto al 13900K, e questo ovviamente lo rende poco appetibile per chi ha già tale processore nel proprio PC. Anzi, se dovessimo consigliarvi quale acquistare al momento, la scelta ricadrebbe sicuramente sul 13900K, che offre prestazioni paragonabili e si trova a meno di 600€ sui principali store online.

Passare dalla 13a alla 14a generazione di processori Intel al momento è sconsigliato e non porta vantaggi apprezzabili, né per le prestazioni né per la gestione del chip, che scalda e consuma come quello dello scorso anno.

Il confronto con i top gamma di AMD è invece molto più interessante. Il 14900K si è dimostrato un processore consistente sia per la produttività che per il gaming, con una costanza di performance che nessun chip AMD ha al momento. Certo, alcuni modello spiccano per le prestazioni multi-core (Ryzen 9 7950X) e altri vanno alla grande nel gaming (Ryzen 9 7950X3D), ma il 14900K riesce comunque a combattere ad armi pari, sconfiggendoli per completezza.