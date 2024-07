Recensione iPad Pro 2024: l'asticella è ancora più alta

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

iPad Pro quest'anno punta moltissimo sulla sua sottigliezza. iPad Pro nella versione da 11 pollici è spesso appena 5,3 millimetri ed questo valore arriva ad ben 5,1 millimetri nel taglio di display superiore da 13 pollici. In generale possiamo definire questa estrema sottigliezza come non necessaria. Lo spessore ridotto era stata fino ad oggi una delle prerogative principali di iPad Air che ora si colloca "solamente" come il tablet intermedio fra il modello base e quello Pro. Come dicevamo un miglioramento probabilmente non necessario, ma che è servito probabilmente a Apple per alzare ancora di più l'asticella per i concorrenti, che faticheranno non poco a proporre qualcosa di simile.

La rigidità del modello da 11 pollici è sorprendente per la sottigliezza e non abbiamo avuto paura a portarlo "sfuso" nello zaino, anche se come vi racconterò per me l'utilizzo con la cover tastiera è stato quasi imprescindibile.

Il peso è attorno ai 445 grammi (dipende dalla versione) ed è giusto per un prodotto di questo tipo. Dal punto di vista di scelta dei materiali, qualità costruttiva e design questo iPad è sicuramente un prodotto migliore rispetto ai concorrenti. Senza appello