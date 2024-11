Recensione iPhone 16 Pro: il miglior smartphone privato della sua anima

Confezione

Non ci sono novità nella confezione che ovviamente contiene quindi solo il cavo in corda USB-C e niente altro. Peccato che questo cavo non supporti la massima velocità di trasmissione di questo smartphone, ovvero 10 Gbps.

Costruzione ed Ergonomia

Ci sono delle microscopiche differenze estetiche che potrebbero far distinguere un iPhone 16 Pro da uno smartphone dalla precedente generazione. Ma sono così microscopiche che la maggior parte delle persone non le scorgerebbe. In sostanza iPhone 16 Pro è ancora una volta uno smartphone estremamente curato dal punto di vista estetico e di materiali. iPhone 16 Pro è realizzato in titanio e la nuova finitura ancora più piacevole al tatto. Ogni dettaglio estetico è studiato con cura e ovviamente questo è vero anche grazie proprio al fatto che l'azienda è molto coerente con l'aspetto del suo smartphone e non c'è quindi necessità di stravolgimenti. iPhone 16 Pro ha poi un nuovo tasto touch sul lato destro. A differenza dell'Action Button, questo Camera Control è a filo con la scocca, proprio per la sua capacità di essere anche sfiorato. Lo smartphone è poi resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68.

La scheda tecnica di questo iPhone 16 Pro è ancora quella di uno smartphone davvero top di gamma. Abbiamo un processore Apple A18 nella sua versione Pro. Si tratta di un processore premium realizzato con processo produttivo a 3 nanometri. Sono sei core con frequenza massima a 4,05 GHz e processore grafico Apple sempre a 6 core. La RAM ammonta a 8 GB e i tagli di memoria sono da 128, 256, 512 GB e 1 TB. Come abbiamo detto già da tempo il taglio da 128 GB è abbastanza anacronistico per uno smartphone che (senza scomodare le modalità Pro) fa filmati in 4K da 1 GB al minuto. Ottima la connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e ovviamente chip NFC. Abbiamo poi ancora la connettività satellitare di emergenza, il supporto all'ultrawideband e l'uscita video tramite porta USB-C 3.2 gen 2. Ricordiamo poi che iPhone è ancora uno dei pochissimi smartphone in commercio a supportare lo sblocco del volto 3D, che Apple chiama Face ID. È uno dei metodi in assoluto più comodi per lo sblocco del telefono e delle app più "delicate". Dal punto di vista della connettività alle reti c'è poi ancora il supporto alle nanoSIM (per quanto?) e ovviamente alle eSIM per il supporto dual SIM.

Fotocamera

Apple ha integrato in questo iPhone 16 Pro un nuovo set di fotocamere, aggiornando sia la principale che portando a 48 megapixel anche la fotocamera grandangolare (che ha un'apertura ƒ/2.2). Il sensore principale ha un'apertura ƒ/1.8 è da 1/1.28" e può scattare ora foto a 24 megapixel grazie ad una nuova tecnologia che aggiunge i dati di una foto da 24 megapixel a una 12 megapixel realizzata tramite pixel binning. Infine abbiamo una fotocamera da 12 megapixel ƒ/2.8 con rapporto di zoom 5x. Si tratta di un kit completo e che garantisce sempre foto di ottima qualità in praticamente ogni condizione. Fra le funzionalità che meritano una menzione citiamo sicuramente la possibilità di realizzare ritagli intermedi con "lenti" diverse premendo più volte sul tasto della 1x e l'introduzione del supporto al JPEG XL Lossless per gli scatti in Pro Raw introducendo anche questo nuovo formato senza perdita. Bene anche per la presenza della modalità di ritratto automatica e della gestione del tono e del colore, introdotta con iOS 18, che permette di avere un controllo ancora più preciso su come appaiono le foto. Bene anche la fotocamera frontale da 12 megapixel ƒ/1.9 ancora aiutata dal sensore ToF. iPhone 16 Pro rimane uno dei migliori smartphone anche nel comparto selfie. Dove però è davvero imbattibile è nei video dove può registrare filmati eccezionali con tutte le fotocamere in 4K a 60fps e adesso anche a 120fps perdendo solo un minimo di stabilizzazione. Vi basterà però un po' di mano ferma per realizzare comunque delle clip veramente ottime, che potrete poi rallentare anche fino a 1/4 della velocità senza un drastico calo di qualità. Sulla resa dei video, che possono essere registrati anche in HDR da tutte le fotocamere, c'è sicuramente molto del racconto che si fa di questo iPhone 16 Pro come prodotto per i professionisti, o quantomeno per i creator che lo usano come strumento di lavoro. E c'è poco da dire, la concorrenza si è avvicinata ma non è ancora arrivata a questo livello.

Display

Lo schermo di iPhone 16 Pro è ancora una volta uno dei suoi punti più apprezzati. Si tratta di un pannello da 6,3 pollici con risoluzione di 1206 x 2622 pixel e realizzato in tecnologia LTPO OLED. Questo gli permette di variare in totale autonomia fra 1 e 120 Hz, cosa che la versione di iPhone base non può fare e che da anni ormai catalizza l'attenzione degli utenti. Questo pannello ha una luminosità massima di 2.000 nit e supporta pertanto anche l'HDR10+. C'è la piena compatibilità con l'always-on display e il vetro è in tipologia Ceramic Shield per garantire una durevolezza superiore alla media degli smartphone. Rispetto al passato abbiamo poi meno cornici attorno ai bordi, che è sempre una cosa molto piacevole.

Software

iPhone 16 Pro è al momento aggiornato con iOS 18.1, l'ultima versione dell'OS per smartphone di Apple. Ci sono state delle novità in questa versione del sistema operativo, soprattutto dal punto di vista di personalizzazione, ma non ci sono stati stravolgimenti sostanziali nel modo in cui funziona tutta l'interfaccia e il sistema. Che possiamo riassumere con un "funziona molto bene". La maggior personalizzazione comunque può finalmente dare un po' di "respiro" ad un sistema mobile forse un po' troppo ingessato nel tempo. Fra le funzionalità che apprezziamo di più di iOS 18.1 c'è sicuramente la possibilità di gestire i widget interattivi anche nel blocco schermo, AirDrop per lo scambio rapido di file fra vari dispositivi Apple e la comoda modalità standby quando il telefono è agganciato in orizzontale ad un sistema di ricarica. Purtroppo il tasto programmabile Action Button rimane a nostro parere ancora un po' limitato, non permettendo di abilitare più funzionalità diverse in base al tipo di pressione. Per il resto iOS rimane in assoluto il sistema operativo mobile più scattante, completo e potente in circolazione. Certo è che da il meglio solo associato ad altri dispositivi dell'azienda, garantendovi un'interazione e un'integrazione che nessun'altra piattaforma può garantire. Peccato però che il vero punto chiave di lettura di questo iPhone 16 Pro sia indubbiamente Apple Intelligence, ovvero l'intelligenza artificiale dell'azienda, che però quasi sicuramente non arriverà in tempo prima del lancio dei prossimi iPhone nel 2025 nella nostra lingua. Questo smartphone assume tutta un'altra luce valutandolo senza la sua funzionalità chiave.

Autonomia

iPhone 16 Pro è dotato di una batteria da 3.582 mAh. Come sempre l'ottimizzazione energetica che Apple riesce a fare con i suoi dispositivi è inarrivabile. Questo iPhone riesce senza problemi a concludere un'intera giornata lavorativa anche con un utilizzo intenso. Con un utilizzo medio supererete senza grossi problemi anche il giorno e mezzo di autonomia. È innegabile che solo Apple riesca ad avere un ottimizzazione di questo tipo a parità di batteria. La ricarica è a 25W tramite cavo o MagSafe, oppure a 15W tramite un caricabatterie wireless generico Qi2. Peccato che non si sia colta l'occasione di velocizzare la ricarica via cavo. Cosa che forse Apple ormai potrebbe non fare mai più in favore di un miglioramento continuo di MagSafe.

Prezzo

iPhone 16 Pro viene lanciato a 1.239€, che diventano rapidamente 1.369€ per la versione da 256 GB che noi consideriamo essere quella "minima" accettabile e si arriva ai 1.869€ della versione da 1TB. Non ci è chiaro perché il modello Max parta da 256 GB e questo no. Sono prezzi davvero importanti soprattutto considerando l'assenza della principale novità di quest'anno per questo smartphone.

Giudizio Finale Apple iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro è uno smartphone sensazionale. Se siete dei creator è lecito volerne uno. Oltre alla parte di registrazione video e scatto foto questo smartphone eccelle anche nel display, nella qualità costruttiva e anche nell'autonomia, nonostante le dimensioni più contenute della media. Le novità però sono quasi inesistenti, con due tasti fisici di cui non si riesce ad apprezzare l'utilità e con Apple Intelligence, la vera chiave di lettura di questo dispositivo, non pervenuto. Perché spendere di più per il nuovo modello o in generale per la versione Pro? In questo 2024 fatichiamo ad avere una risposta. Sommario Confezione 5 Costruzione ed Ergonomia 9.5 Hardware 9 Fotocamera 9 Display 9.5 Software 8.5 Autonomia 8 Prezzo 5.5 Voto finale Apple iPhone 16 Pro Pro Ottimo per i video

Ottimo per i video Foto al top

Foto al top Ottima autonomia

Ottima autonomia Ottimo display Contro Ricarica non veloce

Ricarica non veloce Prezzo non per tutti

Prezzo non per tutti Tasto Azione e Camera Control poco utili

Tasto Azione e Camera Control poco utili Senza Apple Intelligence che senso ha?

