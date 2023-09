Recensione Jabra Elite 10: una pietra miliare

I nuovi Jabra Elite 10 sono la nuova conferma che Jabra è un'azienda che sa tracciare un suo percorso: negli ultimi anni la società sta studiando il comfort negli auricolari, e gli Elite 10 sono tra le cuffiette più comode che possiate trovare in giro. Ma sono anche tra le migliori in assoluto per qualità del suono , e hanno ancora i pulsanti fisici tipici di Jabra, che amiamo. E poi ottimi microfoni, ANC, Dolby Atmos con Head Tracking e codec LC3 in arrivo.

Confezione

Costruzione e comodità

Come risultato, i Jabra Elite 10 sono tra gli auricolari più comodi disponibili sul mercato, sicuramente i più comodi in assoluto se li confrontiamo con quelli compatti che stanno completamente nelle orecchie (senza astina esterna in stile AirPods, per intenderci).

Qualità sonora

La qualità audio di questi Jabra Elite 10 Pro è davvero ottima , ed è stata francamente una bella sorpresa: Jabra ha sempre fatto abbastanza bene con l'audio, ma qui mi pare si sia fatto un netto salto in avanti , che porta questi Elite 10 Pro nella fascia dei non plus ultra.

Per quanto mi riguarda, gli Elite 10 sono una pietra miliare per l'azienda danese in termini di qualità sonora.

App e funzioni

La companion app di Jabra, chiamata Sound+, è ricca di funzioni e personalizzazioni, ma abbastanza ben organizzata da non far perdere l'utente.

Oltre la possibilità di personalizzare il suono e l'equalizzatore, troviamo i controlli relativi ad ANC e HearThrough (quest'ultimo regolabile in intensità), la modalità Soundscape che riproduce suoni della natura (che io trovo utile per leggere in metropolitana), e poi i menu per personalizzare i controlli, sia in ambito multimediale che per chiamate.

Tra le opzioni utili c'è anche FindMyJabra, ossia la funzione per ritrovare gli auricolari smarriti (tramite ultima posizione nota e/o facendoli suonare) e Spotify Tap, che avvia automaticamente contenuti da Spotify con un doppio clic sull'auricolare sinistra, e che ora funziona anche su iOS.

Ma la grande novità in termini di funzioni è il supporto all'audio spaziale Dolby, con o senza tracciamento della testa. L'head tracking funziona sorprendentemente bene, praticamente al pari di quello di Apple con gli AirPods: rimango sempre in dubbio se sia una funzione che possa mai servire davvero, ma è sicuramente scenica. A prescindere da questo, anche l'audio spaziale in sé funziona abbastanza bene, ma francamente non è qualcosa che consiglierei di tenere sempre attivo. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'ascolto di musica risente dell'audio spaziale e, anche se con alcuni brani mi ha dato qualche soddisfazione, in generale non lo consiglio granché per ascoltare la musica. Occhio poi anche ai suoni di sistema: sembra sciocco, ma con l'audio spaziale sempre attivo, anche i feedback sonori del sistema operativo vengono alterati e, ad esempio, il rumore della tastiera su iOS diventa davvero buffo (e anche un po' fastidioso, sembra un po' un didgeridoo).