Recensione Jabra Elite 8 Active: il meglio per gli sportivi

Ma nonostante siano pensati per lo sport e il movimento, gli Elite 8 Active non sfigurano affatto nella vita di tutti i giorni: hanno un design discreto, un'ottima qualità sonora e una buona cancellazione del rumore.

Confezione

Costruzione e comodità

In generale, gli auricolari di Jabra sono sempre tra i modelli più comodi, e questi Elite 8 Active non fanno eccezione. Rispetto agli eccellenti Elite 10 , gli Elite 8 Active hanno una forma che si allunga più all'interno dell'orecchio, per massimizzare la stabilità nell'orecchio: questo li rende un po' meno confortevoli rispetto gli Elite 10, ma comunque nettamente più comodi della maggior parte degli auricolari dedicati allo sport.

L'unica nota "negativa" di questo rivestimento è che attira anche lo sporco: utilizzandole per andare a correre o allenarmi al parco, a volte anche col cane, mi capitava di toccarle con le mani non proprio pulite, e molto spesso lo sporco si trasferiva facilmente dalle mie mani agli auricolari. Tuttavia, essendo completamente impermeabili , si possono anche sciacquare sotto l'acqua senza troppe preoccupazioni: le cuffiette hanno infatti certificazione IP68: oltre allo sporco, non dovrete preoccuparvi del sudore che può finirci sopra, o di allenarvi sotto la pioggia. La certificazione IP68 è un passo avanti rispetto i precedenti Elite 7 Active, che si fermavano a IP57.

Gli auricolari hanno un rivestimento gommato , chiamato ShakeGrip : si tratta di un materiale sviluppato da Jabra, pensato per migliorare l'aderenza all'orecchio ed evitare che le cuffiette possano cadere col movimento. Grazie al rivestimento ShakeGrip e alla forma, gli auricolari rimangono effettivamente ben saldi anche durante l'allenamento: durante una corsetta può capitare di doverli risistemare di tanto in tanto, ma non c'è mai quella sensazione di "precarietà" che si prova con altri modelli.

Oltre che per il rivestimento ShakeGrip e l'impermeabilità, gli Elite 8 Active spiccano rispetto la maggior parte dei modelli in commercio per l' elevata resistenza : questi auricolari hanno superato la certificazione di grado militare MIL-STD-810h che, tra le altre cose, garantisce la resistenza alle cadute fino a un metro d'altezza.

Sulla superficie esterna degli auricolari troviamo i pulsanti fisici : come sempre, Jabra preferisce dei tasti che si premono davvero rispetto a sensori touch. È una scelta che io apprezzo in generale, ma che ha particolarmente senso per un modello di auricolari sportivi: i tasti fisici funzionano anche con i guanti (fondamentale per le corsette invernali) e danno un feedback meccanico chiaro quando si premono, anche durante un allenamento.

Qualità sonora

La qualità audio di questi Jabra Elite 8 Active è molto buona e, seppur non paragonabile ai top di gamma come Elite 10 o Sony WF-1000XM5 , è comunque superiore alla media.

Volendo trovare un difetto, le frequenze più alte non arrivano mai a essere ricche come su altri modelli, ma pur mancando qualche dettaglio non suonano comunque male.

Considerando che si tratta di auricolari pensati soprattutto per gli allenamenti, penso che una leggera spinta in più sui bassi sia sensata, specialmente considerando che in ogni caso non si arriva mai a sbavature o esagerazioni che sporcano il brano.

App e funzioni

L' app di Jabra si chiama Sound+ ed è ricca di funzioni e personalizzazioni.

Oltre la possibilità di personalizzare il suono e l'equalizzatore, ci sono i controlli relativi ad ANC e HearThrough (quest'ultimo regolabile in intensità), la modalità Soundscape per ascoltare i suoni della natura (utile per leggere in metropolitana), e poi i menu per personalizzare completamente i controlli, sia in ambito multimediale che per chiamate.

Tra le varie funzioni utili c'è anche FindMyJabra, per ritrovare gli auricolari smarriti (tramite ultima posizione rilevata e/o facendoli suonare) e Spotify Tap, che avvia automaticamente contenuti da Spotify con un doppio clic sull'auricolare sinistra, e che ora funziona anche su iOS.

Ma come per gli Elite 10, la novità più interessante è il supporto all'audio spaziale Dolby, anche se in questo caso non c'è il tracciamento della testa (presente su Elite 10).

L'audio spaziale in sé funziona abbastanza bene, ma francamente non è qualcosa che consiglierei di avere sempre attivo. In molti casi, infatti, l'ascolto di musica risente dell'audio spaziale e, anche se con alcuni brani mi è piaciuto il risultato, in generale non lo consiglio granché per ascoltare musica. Inoltre, attivando l'audio spaziale, questo verrà applicato anche ai suoni di sistema: in questo modo i feedback sonori del sistema operativo vengono alterati e, ad esempio, il rumore della tastiera su iOS diventa davvero buffo (e anche un po' fastidioso, sembra un po' un didgeridoo).