Jimmy BD7 Pro, il battimaterasso smart senza fili, la recensione: l'accessorio di cui non sapevate di aver bisogno

Unboxing Jimmy BD7 Pro

La modesta confezione del BD7 Pro include: il dispositivo, la sua batteria cilindrica removibile (simile a quella della HW9), cavo e alimentatore da muro, un filtro HEPA di ricambio e il manuale. Quest'ultimo presenta una traduzione un po' "ballerina", ma diciamo che lascia intendere come usarlo. Anche perché di fatto utilizzarlo è davvero semplice. Nell'astuccio che protegge il manuale c'è anche un pettine utile alla manutenzione del dispositivo.

Caratteristiche ed esperienza d'uso

Ok, ma che cos'è questo BD7 Pro di Jimmy? L'ho definito battimaterasso smart senza fili, e alla fine forse è proprio questo il modo più sensato di descriverlo. L'idea è quella di avere un aspirapolvere portatile pensato esclusivamente per i tessuti. Lo si usa quindi sui letti, sui divani, volendo persino su alcuni tipi di tappeti. Ma perché dovrei comprare un dispositivo del genere quando la maggior parte delle scope elettriche di recente concezione includono in confezione una mini spazzola motorizzata che assolve proprio allo stesso scopo?

La risposta è semplice: perché un dispositivo dedicato a uno scopo ben preciso sarà sempre più efficiente di uno multiuso. Lo so, lo so, non siete ancora pronti per questa verità. A parte gli scherzi, il dubbio è più che lecito, e avendo in casa alcune scope elettriche dotate proprio dell'accessorio in questione, mi sono da subito interrogato sull'utilità di un dispositivo come quello realizzato da Jimmy. Ora, in realtà il BD7 Pro ha tante funzionalità aggiuntive che lo rendono davvero unico nel suo genere, ma le vediamo a breve. Come prima cosa, dopo aver collegato la batteria al BD7 Pro (l'autonomia residua out-of-the-box è del 50% circa), mi sono fiondato a usarlo sul letto di camera, e sono bastati una manciata di secondi per capire quanto utile potesse essere un aggeggio del genere. La quantità di polvere che si è riversata nel doppio serbatoio del piccolo aspirapolvere era a dir poco incredibile. Da un lato mi sono sentito male all'idea. Possibile ci sia tutta questa polvere in casa? Dall'altro, leggendo le varie recensioni dei tanti altri acquirenti, mi sono reso conto che ha fatto la stessa impressione a tutti. Mal comune mezzo gaudio, no? E non è solo il bidoncino: non potete capire la quantità di polvere sottile catturata dal filtro HEPA! Smontandolo ne vedrete una discreta quantità, anche se si accumula molto più lentamente rispetto a quella che arriva nel serbatoio.

L'utilità del Jimmy BD7 Pro si è rilevata da subito piuttosto lampante. Una scopa elettrica convenzionale, seppur con accessorio dedicato, non riesce a portare via tutto quello che aspira il dispositivo di Jimmy. Ma come fa BD7 Pro a tirare via tutta questa polvere? Cominciamo col dire che non si tratta di un dispositivo che potremmo definire compatto. Le dimensioni sono piuttosto generose, tant'è che potremmo definirlo come un aspirapolvere ciclonico compatto. E anche il peso non scherza: siamo intorno ai 2,2 kg! Ci sono scope elettriche che pesano meno. Il peso è dovuto anche al fatto che ha una sua batteria removibile. Solitamente questo genere di dispositivi (il BD7 Pro non è certo l'unico, né tanto meno il primo prodotto da Jimmy) sono cablati, e questo è uno dei pochissimi che fa eccezione. Tutta questa manfrina per dirvi che non essendo compatto e vantando una potenza di 250W, ha tutte le carte in regola per aspirare con potenza. E non è solo questo: anche la spazzola ci mette del suo. Non l'ho definito battimaterasso a caso: la spazzola a rullo antigroviglio vanta un motore aggiuntivo che si occupa della battitura ad alta frequenza della stessa, in modo da "stanare" la polvere che si accumula anche in profondità.

Ma non è finita qui. BD7 Pro promette di sterilizzare le superfici e di eliminare batteri, allergeni e, soprattutto, acari. Ovviamente verificare una cosa del genere è molto, molto difficile. Ci sono però un paio di prove empiriche che lasciano intuire quello che il dispositivo di Jimmy promette. La prima riguarda una caratteristica intrinseca del dispositivo: per sterilizzare le superfici il BD7 Pro integra una lampada UV sul fondo. Non è facilissima da vedere in azione per il semplice motivo che Jimmy ha integrato un sistema di sicurezza che impedisce di puntare la luce UV verso altre persone. Sostanzialmente la lampada si attiva solo quando le due piccole ruote posteriori rientrano nella scocca a seguito della pressione del dispositivo su una superficie piana. Così facendo la lampada si attiva e svolge il suo dovere, e se fate attenzione tra le pieghe dei tessuti noterete filtrare la luce viola emessa dal dispositivo. Stando a quanto affermato da Jimmy, la lampada UV in questione si occupa appunto di eliminare il 99,9% di allergeni, batteri e acari. Per portare a termine il lavoro, BD7 Pro integra anche un emettitore di ultrasuoni pensato per distruggere le uova degli acari. Finisce qui? No: da scheda tecnica risulta anche l'emissione all'accensione di 10 milioni di ioni negativi per centimetro cubo, atti a purificare l'aria della stanza. Oltre alla luce UV che si può intravedere, qual è l'altra prova empirica dell'azione del BD7 Pro? Dopo che si è passato sulle superfici si percepisce chiaramente un odore molto particolare. Non è "puzzo" di polvere alzata, anche perché dando un'occhiata ai serbatoi dell'aspirapolvere sembra impossibile che ci siano particelle sfuggite all'aspirazione. È un odore "chimico" riportato anche in altre recensioni, non necessariamente sgradevole (a me non dà fastidio) e che sembra essere dovuto proprio alle varie operazioni di pulizia eseguite dal dispositivo.

Ripeto: non c'è modo semplice di verificare l'eliminazione del 99% di acari, batteri e allergeni. Ma Jimmy non ha certo motivo per mentire, e anzi, altri suoi dispositivi precedenti a questo BD7 Pro, come ad esempio il BX7 Pro dotato di tecnologie molto simili, ha ricevuto la certificazione Allergy UK, un'associazione che, come si intuisce dal nome, se ne intende. La principale differenza fra il BD7 Pro e i suoi predecessori riguarda prevalentemente l'assenza del filo. Ricapitolando, il dispositivo di Jimmy batte le superfici con il rullo, aspira la polvere con un sistema ciclonico (con filtro HEPA!) e nel frattempo applica luce UV e ultrasuoni emettendo anche ioni negativi. Non c'è male!

Tanto per non farsi mancare nulla, BD7 Pro integra anche uno schermo LED e un sensore di rilevamento dello sporco. Sullo schermo si leggono informazioni quali autonomia residua, modalità d'uso e potenza di aspirazione. Un classico anello circonda il tutto e si colora a seconda di quanta polvere rileva il sensore.

Ci sono due modalità d'uso e due potenze di aspirazione, per un totale quindi di 4 modi d'uso. Si può attivare o disattivare il battimaterasso e, con quest'ultimo attivo o meno, usare la potenza di aspirazione normale o turbo. Quest'ultima magari è da usare dopo che le superfici in tessuto non sono state usate da tempo. Se cominciate a usare BD7 Pro (o prodotti simili) con una certa frequenza la potenza normale sarà più che sufficiente. Per passare fra le varie modalità si tiene premuto il pulsante apposito (on/off battimaterasso) o lo si preme e basta (normale/turbo).

Qualche altro dettaglio prima di passare a maneggevolezza e autonomia. Il sistema di filtraggio del BD7 Pro è davvero molto simile a quello delle scope cicloniche. All'ingresso c'è un primo filtro in gomma, seguito dalla formazione del ciclone all'interno del serbatoio secondario. Sì, come si intuisce dall'immagine sono due i serbatoi che accolgono la polvere, di conseguenza potete aspettare diverso tempo prima di svuotare il tutto. Proprio all'interno del serbatoio si notano il filtro a maglia metallica che nasconde al suo interno un filtro HEPA a cono tagliato. Parte dell'aria viene espulsa da una feritoia posteriore (molto poca in verità), feritoia da cui si intravede un filtro in spugna.

Come già accennato, BD7 Pro non è esattamente quello che potremmo definire un dispositivo leggero. La verità è che lo si spinge su superfici piane come letti e divani, e di conseguenza il peso lo sentite fino a un certo punto. La scorrevolezza è buona, anche con la modalità battimaterasso attivo, e il fatto che la spazzola sia molto larga fa sì che bastino poche passate per coprire le superfici da aspirare. Quando lo si passa poi non si deve fare un lavoro di fretta: considerato che per pulire materasso e affine serve poco tempo, la cosa migliore è indugiare sulle superfici in modo da permettere alla lampada UV di fare il suo lavoro, guardando magari dal display se il sensore dello sporco rileva qualcosa o meno. Indugiando si fa anche meno fatica. Certo è che se avete le mani piccole e una corporatura minuta vi sembrerà un dispositivo gigantesco (e ovviamente pesante).

E l'autonomia? In modalità di aspirazione normale si arriva a circa 30 minuti, con turbo attivo la metà. Questi sono i dati ufficiali, che comunque trovano riscontro all'atto pratico. Non essendo operazioni così lunghe ci sta che non dobbiate ricaricarlo poi così spesso. La batteria è removibile, il che significa che anche tra qualche anno potreste riuscire a dare nuova vita al dispositivo. Purtroppo per ricaricarla deve per forza essere collegata al dispositivo. Tenetene di conto se volete comprarne una aggiuntiva.

Un cenno finale alla manutenzione. Il doppio serbatoio si smonta con facilità, si svuota facendo ruotare il filtro metallico/HEPA e/o premendo un pulsante che apre una botolina, e può essere lavato per intero. Ovviamente se decidete di lavarlo dovrete attendere che tutto sia perfettamente asciutto prima di riusarlo. A tal proposito, il filtro HEPA è quello che ci mette più tempo ad asciugare. Con una buona manutenzione può arrivare a durare anche un paio d'anni, e in confezione ce n'è già uno di ricambio. Anche il rullo è facile da smontare e da pulire: basta muovere due levette sulla parte posteriore per rimuovere il componente di plastica che lo tiene fermo. Qualche filo di tessuto o capello rimane effettivamente avvolto intorno alla spazzola, ma rimuoverli è questione di un attimo.

Prezzo e acquisto

Jimmy BD7 Pro può essere acquistato su Amazon a 199€. Il prezzo non è economico. Ci sono scope elettriche che costano quanto questo battimaterasso smart. Ci sono però delle considerazioni da fare. Per prima cosa, nulla vieta di orientarsi verso altri modelli di Jimmy dotati di filo. Bello il fatto che non si debba dipendere da un cavo, ma se volete risparmiare qualcosa potete puntare al BX7 Pro o al BX6 Pro che condividono molte caratteristiche con il BD7 Pro.

Si tratta poi di un dispositivo che non è strettamente necessario. Come già detto, è un aspirapolvere molto specifico, che va incontro alle esigenze di chi ama il pulito a tutti i costi, e non solo. Dispositivi come il BD7 Pro nascono anche per chi davvero ha problemi di allergia alla polvere o agli acari. Un aspiratore del genere può cambiare la vita in meglio, senza esagerare. Certo, si ritorna allo stesso discorso: dimostrare l'uccisione degli acari è impossibile, ma basta vedere la quantità di polvere, sottile e non, raccolta dal Jimmy per rendersi conto di quanto effettivamente si possano pulire materassi, coperte, divani e tappeti.

Recensione Battimaterasso Jimmy BD7 Pro - Altre foto dal vivo

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Jimmy BD7 Pro Jimmy BD7 Pro è quel genere di dispositivi di cui non si sapeva di aver bisogno finché non li si provano. A cosa serve un aspirapolvere dedicato quando le scope elettriche hanno la mini spazzola motorizzata? Eppure, anche dopo aver passato altri dispositivi, la BD7 Pro non ha pietà, aspirando via l'impossibile. La quantità di sporco che tira via è impressionante, e persino il filtro HEPA cattura più polveri sottili di tanti aspirapolvere convenzionali. Al contempo, il dispositivo di Jimmy sterilizza e "uccide" batteri, acari (e le loro uova) e allergeni. Nonostante sia meno potente dei modelli cablati, fa comunque il suo dovere senza l'impiccio dei cavi. C'è chi lo troverà molto, molto utile e comodo (nonostante peso e dimensioni), soprattutto in caso di allergie e disturbi legati a polvere e acari. Il prezzo non è certo dei più economici, ma nel caso voleste spendere meno potete sempre prendere in considerazioni altri modelli di Jimmy che costano meno e condividono tante delle tecnologie viste su questo dispositivo. Pro Aspira senza pietà la polvere, anche dopo aver passato aspirapolvere "convenzionali"

Aspira senza pietà la polvere, anche dopo aver passato aspirapolvere "convenzionali" Funzione battimaterasso a battitura continua

Funzione battimaterasso a battitura continua Luce UV, ultrasuoni e ioni negativi

Luce UV, ultrasuoni e ioni negativi Manutenzione facile

Manutenzione facile Senza fili, buona autonomia Contro Prezzo alto

Prezzo alto Dimensioni e peso generose

Dimensioni e peso generose Si sente un "odore" dopo averlo passato

Si sente un "odore" dopo averlo passato Ricarica batteria solo da collegata

Ricarica batteria solo da collegata Niente staffa a muro