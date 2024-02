Vi abbiamo già parlato di JIMMY sulle pagine di SmartWorld, ma sempre in relazione a prodotti per la pulizia per la casa, come scope elettriche , lavapavimenti e battimaterasso smart . Quello che forse non sapete è che il marchio in questione produce già da tempo anche altri prodotti, come vari asciugacapelli ultrasonici e da quest'anno anche friggitrici ad aria . Tra le nuove uscite per il 2024 c'è anche lui, l'asciugacapelli ultrasonico JIMMY F7 , una edizione più economica del top di gamma F8 che cerca di proporsi come valida e soprattutto più economica alternativa al Dyson Supersonic e ad altri phon simili. Vediamo come se la cava all'atto pratico!

Disclaimer

Per ovvie ragioni che si possono intuire dalla mia foto autore, non ho condotto personalmente i test relativi all'esperienza di utilizzo sulla mia tutt'altro che folta capigliatura. Le prove sono state invece effettuate su capelli lunghi, come testimoniano varie foto presenti in questa recensione.

Unboxing JIMMY F7

La modesta confezione del JIMMY F7 include, oltre al phon, il manuale d'uso e il beccuccio magnetico per lo styling . Non c'è altro, e purtroppo non ci sono altri accessori magnetici da abbinarci. Se volete qualcosa in più dovete puntare al modello premium di JIMMY, l'F8, che include beccuccio 2-in-1 a doppia funzione e diffusore. Praticamente è lo stesso phon ma con qualcosa in più a livello di accessori. Ve ne parlerò prossimamente in una recensione dedicata.

Caratteristiche tecniche

A livello estetico e di materiali, JIMMY F7 sposa il classico design degli asciugacapelli compatti. Non confondeteli però con quelli da viaggio: il motore integrato in questo e in altri dispositivi simili spingono molto di più di tanti phon convenzionali ben più grandi e pesanti.

A un primo sguardo i due dispositivi si somigliano molto . Stessa potenza, stessi giri motore, chip dedicato per il controllo della temperatura (serve a evitare che venga emesso troppo caldo), ma ci sono comunque delle differenze di cui tenere di conto . Il flusso primario, che sarebbe la quantità d'aria espulsa dal phon alla massima potenza misurata in litri al secondo, sembra superiore sul JIMMY F7, e in effetti è così. La particolare struttura "bucata" del Dyson però fa sì che i 13 litri al secondo spostati dal motore siano triplicati.

Entrambi i modelli vantano un generatore di ioni negativi, pensato per ridurre l'effetto crespo ed eliminare l'elettricità statica. Dyson non scende troppo in dettagli, mentre JIMMY riporta anche la quantità di ioni prodotta, 10 milioni di unità per centimetro cubo al secondo. Non solo, l'F7 di JIMMY offre un vantaggio aggiuntivo: la tecnologia " Nanoi ", che estrapola l'umidità dell'aria e la infonde ai capelli attraverso ioni ricchi d'acqua . A cosa serve? A donare maggior "setosità e lucentezza", formando uno strato protettivo intorno ai capelli mantenendo al contempo l'idratazione.

Il motore si trova nel manico in entrambi i modelli , ma quello del Dyson a quanto pare incide maggiormente, visto che si parla di 659 grammi per il Supersonic contro i 460 grammi dell'F7 . 200 grammi si sentono eccome, ma ne riparliamo nella sezione dedicata all'usabilità. Per farlo pesare così poco, nonostante la tecnologia in esso inclusa, JIMMY ha sviluppato un nuovo motore digitale più piccolo del 47% rispetto a quelli in dotazione ai suoi modelli del passato.

Non possibili tutte le combinazioni , nel senso che se selezionate la modalità d'uso Freddo non potrete regolare la temperatura. Idem se selezionate la modalità Eco - Soft, che imposta in automatico temperatura bassa e velocità dell'aria bassa.

Come accennato, a livello di componenti JIMMY F7 integra anche un dispositivo di controllo PID di temperatura che misura i gradi dell'aria in uscita 50 volte al secondo. Questa misurazione viene usata poi dall'asciugacapelli per regolare la temperatura in modo da prevenire la perdita di idratazione del capello (visto che c'è anche la tecnologia Nanoi che li idrata) e soprattutto per evitare che si surriscaldino con conseguenti danni.

Nel manuale d'uso incluso in confezione si leggono alcuni dettagli interessanti a riguardo della tecnologia a nano ioni d'acqua. Il suo scopo lo abbiamo già illustrato, ma non tutti i capelli possono risentirne positivamente. JIMMY specifica i casi d'uso in cui i nano ioni d'acqua non ottengono effetti rilevanti: in caso di capelli ricci o che si arricciano facilmente, capelli già sani o in caso di permanente con ioni negativi da non più di 3-4 mesi; idem dicasi per chi ha i capelli molto corti. Inoltre, proprio per il fatto che viene catturata dell'umidità nel processo, potrebbe formarsi una goccia d'acqua dal phon, e in tal caso non c'è di che preoccuparsi.

C'è anche uno scenario di utilizzo in cui il phon potrebbe usare solo gli ioni negativi: in ambienti freddi e scarsamente umidi è difficile se non impossibile creare i nano ioni d'acqua.