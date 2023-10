È la prima volta che vi parliamo dei prodotti di casa Jimmy sulle pagine di SmartWorld. Si tratta di un marchio storico la cui origine risale al 1994 in seno alla società KingClean , ed è attiva in Italia già da anni. Poco più di un anno fa usciva Jimmy H10 Pro , la scopa elettrica di punta del brand, e giusto qualche settimana fa si è unita alla line-up anche Jimmy H10 Flex , un prodotto che ha tutti i pregi della variante Pro a un prezzo ancora più aggressivo. Non ci rimane che scoprirle insieme!

INDICE

Unboxing Jimmy H10 Flex e H10 Pro

La confezione di Jimmy H10 Flex, il più recente fra le due scope elettriche, integra un po' meno accessori del modello Pro , ma comunque c'è un bel po' di roba rispetto anche a quanto offerto dalla concorrenza. Troviamo la spazzola motorizzata principale dotata di due tipologie di rulli (quello morbido universale e quello per tappeti), il tubo flessibile (uno dei punti di forza del prodotto), la spazzola anti-acaro (o mini-spazzola motorizzata che dir si voglia), la bocchetta per fessure flessibile, quella per spolverare, una spazzola morbida, un connettore angolare, un supporto a muro e, ovviamente, motore, caricabatterie e batteria. Jimmy ha pubblicato un'immagine che riassume visivamente il tutto meglio di quanto potremmo fare noi con una foto dal vivo.

Ci sono anche un tubo snodabile e, soprattutto, lo stand che funge da supporto alla scopa che non necessita di fissaggio a muro. Il montaggio dello stand è facilissimo, e volendo sta su senza neanche bisogno delle viti incluse. A essere del tutto precisi c'è però un accessorio che è diverso: quello per fessure. Nel modello Flex è flessibile (giusto per dare ulteriore senso al nome), mentre nella Pro è rigido e anche più corto.

Differenze tra H10 Flex e H10 Pro

Jimmy H10 Pro è disponibile già da un annetto in Italia, sia tramite lo store ufficiale che su Amazon. H10 Flex invece è una sorta di novità, visto che anche su Amazon è a listino da circa 2 mesi . La prima sostanziale differenza è nel prezzo: H10 Flex costa circa 130€ meno . A cosa dovuto questo prezzo inferiore? Nella confezione, come abbiamo visto, ci sono un paio di accessori in meno: mancano un tubo flessibile e uno stand che non richieda il fissaggio a muro, ma non è certo questo a giustificare un taglio di prezzo del genere.

Il display della H10 Flex mostra autonomia residua calcolata in minuti di aspirazione (una rarità), una striscia colorata che ci indica in modalità automatica la quantità di sporco che la scopa sta rilevando in quella porzione di pavimento ed eventuali codici d'errore. Il display della H10 Pro si spinge oltre, mostrando tutte queste info e in più anche la dimensione delle particelle di polvere individuate dall'apposito sensore . Una chicca che farà la felicità dei "fanatici" della pulizia!

Ci sono altri fattori in ballo: autonomia , display e componente "smart" . H10 Flex ha una batteria da 8x2500mAh , mentre H10 Pro si spinge un po' più in alto con la sua 8x3000mAh . Scenderemo più in dettaglio nell'apposito paragrafo, ma in ogni caso è ovvio che, a parità di potenza di motore e di utilizzo, H10 Flex dura qualche minuto in meno della controparte più costosa.

Sta insomma a voi decidere se queste cose valgono o meno 130€ in più richiesti per la Pro . Se sono di poco conto, risparmiate qualcosina avendo comunque per le mani un ottimo prodotto.

Accessori e versatilità

Le spazzole che invece li montano più in basso, quasi all'altezza del pavimento, tendono a evidenziare maggiormente anche le particelle più piccole, permettendo una pulizia più capillare. Certo, sia H10 Pro che H10 Flex integrano un sensore in grado di rilevare la polvere e aumentare di conseguenza la potenza di aspirazione, e H10 Pro addirittura vi dice la dimensione delle particelle aspirate, ma i LED non sono all'altezza del resto del prodotto .

A dire il vero ho usato molto quest'ultima anche sul pavimento classico, vista la sua natura elicoidale simile ai modelli anti-groviglio che si trovano sempre più spesso sulle scope elettriche. La spazzola motorizzata in sé è veramente solida e "piazzata", ed è dotata di un meccanismo di snodo fluido e altrettanto resistente . La spazzola integra anche una testina LED . Come vi ho detto più volte si tratta di una caratteristica che, finché non la si prova, non si può capire quanto la si potrebbe apprezzare. C'è un solo problema: la posizione di questi LED . Sono sulla parte superiore del rullo. Emettono una buona luce, tanto da illuminare una buona sezione del pavimento permettendovi di pulire anche le stanze al buio. Il problema è che essendo posizionate in alto illuminano il pavimento con un'inclinazione tale da evidenziare solo lo sporco più rilevante, quello che probabilmente vedreste anche a occhio nudo.

La spazzola motorizzata è dotata in entrambi i modelli di doppio rullo intercambiabile: uno morbido di stampo piuttosto classico, indicato un po' per tutti i tipi di pavimento e in grado di assolvere bene al suo dovere, e uno che alterna pettini in silicone a spazzole morbide. Jimmy consiglia l'utilizzo di quest'ultima spazzola per la pulizia dei tappeti (volendo anche moquette).

A questo ci dovete aggiungere i tantissimi altri accessori delle H10 . La spazzola per acari, che altro non è che la mini-spazzola motorizzata per divani e superfici in tessuto, funziona ottimamente e vanta anche una superficie di aspirazione più ampia del solito. Lo strumento per fessure dell'H10 Flex è gommato e non rigido, permettendovi di raggiungere anche meglio del solito fessure e simili un po' più scomode, mentre quello dell'H10 Pro è di stampo più classico e anche meno curato nell'aggancio. E poi ci sono due strumenti per spolverare! H10 Pro ha anche un ulteriore tubo snodabile , un accessorio che alcuni troveranno comodo ma che, sinceramente, non ho trovato poi così comodo. Quello flessibile permette già di sbizzarrirsi in quanto a raggiungibilità di punti scomodi.

Ma se il tubo è già flessibile di suo, a cosa serve il connettore angolare? Per raggiungere punti ancora più complicati, come le parti superiori dei mobili. Lo si collega al tubo, lo si inclina con un angolo acuto, ci si collega la spazzola morbida o quella per spolverare e si pulisce in punti ancora più difficili del solito da raggiungere come la parte superiore della cucina.

Insomma, in quanto ad accessori e a versatilità, sia H10 Flex che H10 Pro se la cavano alla grande. Non si sente davvero la mancanza di nulla, se non forse di qualcosa per lavare i pavimenti, ma lì l'argomento si fa più complesso . E in realtà dando un'occhiata al sito Jimmy si scopre dell'esistenza di un accessorio molto simile a quello che abbiamo visto sull'ultima scopa Proscenic .

Tecnologia

È un pelo in più di quanto riesce a erogare l'ultimissima scopa elettrica Dyson (il V15s Detect Submarine arriva a 240W), e un po' meno di altri modelli sempre firmati Dyson (come la Gen5detect). E per la cronaca, si tratta di una potenza superiore anche a quella di alcuni aspirapolvere a traino, visto che c'è ancora chi è scettico a riguardo delle scope elettriche. La verità è che già stando in un intorno di 200AW si può dormire sonni tranquilli. Sono prodotti pensati per la casa, e per tirare su polvere, capelli, eventuali peli di animali e briciole 200AW sono già di per sé anche troppi, figuriamoci 245. E l'altra amara verità è che non li si usa alla potenza massima, perché altrimenti l'autonomia va letteralmente a farsi benedire.

A differenza della concorrenza però, Jimmy ha implementato e brevettato un sistema denominato Horizontal Cyclone che, come suggerisce il nome, gestisce il ciclone in orizzontale invece che in verticale. Questo serve, a detta del marchio, a ridurre le curve del flusso d'aria, eliminando possibili ostruzioni e migliorando la separazione della polvere dall'aria . Mettiamola così: il motore si fa notare ed è anche più imponente del solito, ma la potenza erogata e la capacità di aspirazione giustificano ampiamente la scelta di Jimmy.

Il filtraggio non è descritto nel dettaglio da Jimmy ma è a 5 stadi come altre scope cicloniche: un enorme filtro HEPA in entrata, un filtro in spugna in uscita, e tutto il classico sistema integrato nel bidoncino, compreso il filtro a griglia metallica e il separatore ciclonico. C'è anche la classica feritoia da cui esce l'aria separata dalla polvere.

Hanno un bel display LCD apparentemente posizionato in modo abbastanza furbo e, soprattutto, orientato intelligentemente verso l'utilizzatore, in modo che la dicitura relativa all'autonomia residua sia sempre ben visibile. C'è un sensore di rilevamento dello sporco, utile non solo a permettervi di visualizzare sullo schermo l'eventuale quantità di sporco e, nel caso della H10 Pro, anche la dimensione delle particelle , ma anche a variare in autonomia la potenza di aspirazione . E questo funziona anche con accessori diversi dalla spazzola motorizzata principale. Ma perché il display è apparentemente posizionato in modo furbo? Ci sono due difetti, uno per ogni modello. Il display dell'H10 Flex mostra bene l'autonomia residua, con un numero leggibile senza problemi, e male l'indicatore di polvere rilevata dall'apposito sensore. Ci sarebbe una striscia blu che si colora via via di rosso in caso di polvere, ma è così attaccata alla parte inferiore del display che bisogna sporgersi in avanti per vederla .

Aspirazione e Manovrabilità

Come già accennato, in quanto a potenza di aspirazione Jimmy H10 Flex e H10 Pro non temono confronti. Entrambe le scope, che di fatto condividono il motore, tirano su polvere e sporco con determinazione, senza lasciarsi nulla dietro. Lo si vede soprattutto con lo sporco più leggero (come i peli di gatto), che vengono aspirati ancora prima che la spazzola ci passi effettivamente sopra. 4 le potenze di aspirazione che è possibile impostare tramite l'apposito pulsante posto subito sopra al display. Di base l'aspirapolvere è in Auto, ovvero la modalità che sfrutta il sensore di rilevamento dello sporco per regolare di conseguenza la potenza di aspirazione.

Si può poi mettere la modalità Turbo, la modalità Max che sfrutta tutti e 245 gli AW e la modalità Eco in caso si voglia massimizzare l'autonomia. I test di aspirazione sono stati fatti al solito su pavimenti in laminato e grès porcellanato in una casa con due adulti, una bambina, 3 gatti e vari nonni che si alternano durante la settimana, oltre che qualche test su tappeti per la spazzola apposita e divani con la mini-spazzola motorizzata. Giusto per ribadirlo, le scope Jimmy non hanno pietà per lo sporco, e si comportano bene anche in campi diversi come la pulizia dei divani e dei tessuti in generale. E vale lo stesso discorso fatto per tanti altri modelli: si può usare sempre in modalità Automatica senza sentire il bisogno di passare a Max o Turbo. Anche in caso di super sporco o, ad esempio, di briciole o farina sul pavimento, ci pensa il sensore a regolare il tutto.

I LED aiutano l'aspirazione, dirigendovi verso eventuale sporco che vi era sfuggito, ma come detto nel paragrafo dedicato agli accessori il loro posizionamento non evidenzia le particelle di polvere più piccole. Di conseguenza avrete bisogno di crearvi un percorso mentale di pulizia in modo da non tralasciare lo sporco che altrimenti non evidenziereste.