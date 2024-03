Che mi abbia convinto l'avrete già capito dal voto, ma per sapere come mai, e se potrà o meno fare anche al caso vostro, dovrete leggere la recensione completa di Keychron K3 Pro .

Switch Gateron low-profile (brown, nel mio caso), keycap in ABS e supporto per la programmazione VIA : K3 Pro si posiziona come una scelta interessante sia per il lavoro/studio che per il gaming, e non da ultimo anche per la portabilità, viste le dimensioni compatte.

Unboxing

La confezione include la tastiera, un cavo USB di tipo-C (sulla tastiera) per la ricarica e la connessione al computer (USB-A), e una serie di strumenti utili per personalizzare l'esperienza d'uso, come il keycap puller e lo switch puller , facilitando la sostituzione degli switch in caso di necessità. In confezione ci sono anche i tasti Windows , mentre di default la tastiera viene spedita con quelli per macOS . Sostituirli è comunque questione di un attimo.

Caratteristiche Tecniche

A mio parere lo spagnolo è quello più vicino, tanto che giusto i tasti di alcuni simboli non corrispondono al layout italiano, quindi lo può sostituire senza problemi per chiunque abbia un minimo di dimestichezza.

Abbiamo già accennato nell'introduzione ad alcune delle caratteristiche salienti della Keychron K3 Pro, ma adesso vediamo più in dettaglio per cosa si distingue.

Costruzione ed Ergonomia

Come già sottolineato infatti, gli switch Gateron brown offrono un feedback tattile chiaro e preciso, e sono anche relativamente silenziosi, rendendo la tastiera adatta sia per ambienti lavorativi che domestici.

Uno dei principali "scalini" nel passaggio al mondo delle tastiere meccaniche è infatti spesso rappresentato dalla loro altezza , che in alcuni casi forza all'uso di un poggiapolsi . Non con la K3 Pro, riducendo anche l'affaticamento durante lunghe sessioni di digitazione, oltre a rendere più facilmente trasportabile la tastiera, che può essere utilizzata con soddisfazione in qualsiasi ambiente ("rumorosità" permettendo).

Funzioni

Programmabilità con QMK/VIA

Gli acuti osservatori si saranno forse già accorti di una piccola discrepanza tra le foto in questa pagina e quelle sul sito di Keychron, dato che alcuni tasti non sono nella stessa posizione. Questo perché rimappare la posizione dei keycap sulla K3 Pro è semplicissimo, dato che questa tastiera (come le altre del brand) supporta il firmware QMK e il software VIA. Queste funzionalità permettono agli utenti di rimappare i tasti, programmare macro complesse e gestire l'illuminazione RGB con una flessibilità senza precedenti. Grazie a QMK e VIA, la configurazione della tastiera può essere adattata a specifiche esigenze di lavoro, gaming o produttività, rendendo la K3 Pro estremamente adattabile a qualsiasi scenario d'uso.

Basta collegare la tastiera via cavo al PC, andare sul sito di VIA, e scambiare la posizione dei tasti che volete. Nel mio caso ho invertito home/end con page up/down, e il tasto del con il toggle per la retroilluminazione.

Ora sì che il layout mi piace! E potete farlo anche voi in pochissimi passaggi, basta seguire le indicazioni sul sito ufficiale.

Retroilluminazione RGB

Con 22 tipi di opzioni di retroilluminazione RGB per singolo tasto, la Keychron K3 Pro offre un'ampia scelta per personalizzare l'estetica della tastiera. Potete selezionare effetti luminosi statici, dinamici o completamente personalizzabili, garantendo che la tastiera non solo funzioni bene, ma appaia anche esattamente come desiderato e sia sempre ben visibile, anche di giorno.

A questo proposito, la retroilluminazione massima non è esattamente "un faro", ma va anche bene così, soprattutto perché il suo impatto sull'autonomia non è certo trascurabile.

Hot-Swappable

Un'altra funzione della K3 Pro (ormai comune, a onor del vero) è la possibilità di scambiare gli switch a volo. Tramite i tool forniti in confezione è infatti facilissimo rimuovere gli switch pre-installati e passare ad altri di tipo diverso (come abbiamo già detto ci sono lineari e tattili), oppure scambiare dei tasti, come abbiamo già visto.

Connettività Multi-Dispositivo

I puristi odiano il Bluetooth, io lo amo per la sua comodità e per il fatto che mi consente facilmente di passare da un dispositivo all'altro. Se parliamo di pure prestazioni e affidabilità la soluzione cablata è chiaramente insuperabile (e quella consigliata per il gaming), ma per le esigenze più comuni il Bluetooth non ci ha mai dato problemi. Le periferiche già connesse vengono riconosciute rapidamente, e il passaggio da una all'altra è quasi istantaneo.

Con tanti dispositivi Bluetooth diversi connessi però, qualche problema l'abbiamo sperimentato, ma non sulla tastiera, che non ha mai perso un colpo, ma su cuffie e auricolari. Un punto in più per Keychron, uno in meno per il Bluetooth.