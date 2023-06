KiiBOOM Allure recensione: ottimi IEM a un prezzo sostenibile

Torniamo a parlare di Chi-Fi, ossia di auricolari IEM (in-ear monitor) dall'elevata qualità audio prodotti in Cina: il modello in questione si chiama KiiBoom Allure, fratello minore dei KiiBoom Evoke, recensiti qualche mese fa. Sono auricolari con un design curato e con driver (singolo) placcato in berillio, che garantisce un'ottima resa audio. Il tutto, ad un prezzo ragionevole, seppur non super economico. PRO Qualità audio molto elevata

Qualità audio molto elevata Cavo staccabile e sostituibile

Cavo staccabile e sostituibile Custodia da viaggio

Custodia da viaggio Solidi e ben costruiti CONTRO Custodia inutilmente grande

Custodia inutilmente grande Cavo troppo corto

Cavo troppo corto Pochi accessori in confezione

Pochi accessori in confezione Scomodi dopo ore di utilizzo

Confezione

Aprendo la confezione di KiiBOOM Allure trovate subito la custodia da viaggio in materiale rigido, che all'interno ospita gli auricolari e la bustina con i gommini di diverse dimensioni. La custodia da viaggio ha un rivestimento in similpelle all'esterno, mentre all'interno è rivestita di un materiale molto morbido e soffice. È molto più grande del necessario, inspiegabilmente grande, tanto da poter diventare perfino scomoda da portare nello zaino. C'è di buono che se utilizzate questi auricolari con un DAC esterno (cosa che dovreste fare), probabilmente nella custodia ci sarà ampio spazio anche per il DAC. I gommini in dotazione sono solo tre paia (inclusi quelli applicati di default): una dotazione accettabile, ma sicuramente non memorabile: qualche misura in più, o ancor meglio dei di gommini in schiuma, sarebbero stati molto apprezzati.

Caratteristiche Tecniche

Formato : auricolari in-ear

: auricolari in-ear Cavo : rame oxygen-free a 4-core, 0,78 mm, 2 pin

: rame oxygen-free a 4-core, 0,78 mm, 2 pin Driver : driver dinamico singolo placcato in berillio da

: driver dinamico singolo placcato in berillio da Impedenza : 18 Ohm

: 18 Ohm Sensibilità : 112 dB

: 112 dB Risposta in frequenza: 20 Hz - 40 KHz

La qualità costruttiva dei KiiBOOM Allure è ottima e gli auricolari trasmettono un senso di robustezza e solidità. La scocca delle cuffiette è in metallo, con al centro un inserto che sembra pietra, con una trama verde molto bella alla vista e abbinata al cavo, intrecciato verde e nero. All'interno della scocca troviamo un singolo driver dinamico placcato in berillio. Nonostante molti auricolari in fasce di prezzo analoghe puntino a un approccio multi-driver, non siamo rimasti affatto delusi dalla qualità sonora: un driver di buon livello è meglio di più driver scadenti. Il livello d'impedenza (18 Ohm) non è troppo elevato, la sensibilità (112 dB) è buona e la risposta in frequenza è quella standard, senza sorprese né eccessi. Il cavo è composto da 4 fili in rame senza ossigeno, in modo da evitare problemi di corrosione nel tempo.

Funzionalità

I KiiBOOM Allure sono auricolari in-ear con una forma piuttosto ergonomica. Per indossarli correttamente, è necessario posizionarli con il cavo rivolto sulla parte superiore e infilarli bene nel padiglione auricolare. Il cavo deve passare dietro l'orecchio, per poi scendere davanti o dietro al proprio corpo. La scocca ha una forma pensata per adattarsi alle linee dell'orecchio: gli Allure sono piuttosto comdi da indossare, ma rimangono comunque auricolari relativamente ingombranti, che possono dar fastidio dopo alcune ore di utilizzo. Il cavo intrecciato con connettore jack da 3,5 mm è staccabile dagli auricolari, con il classico connettore a due pin.

Il cavo è lungo solo 125 cm circa: è piuttosto corto, e vi capiterà sicuramente di desiderare che fosse più lungo, specialmente se lo collegate al laptop. In compenso è di ottima fattura: è realizzato con 4 fili verdi e neri, ricoperti da tessuto e intrecciati tra loro. Le estremità sono ben protette: sul connettore del jack audio è presente un rinforzo in plastica, così come sulla biforcazione che porta al corpo degli auricolari. C'è anche un pratico anellino da far scorrere lungo il cavo per decidere a che altezza dividere i due fili che portano gli auricolari alle orecchie. Da notare alcune mancanze tipiche di questo genere di auricolari: in particolare, sul cavo non sono presenti comandi per controllare il volume o altre funzionalità e non ci sono microfoni, quindi è impossibile usarli per le chiamate da smartphone.

Qualità Audio

I KiiBOOM Allure hanno una resa audio ottima: come tutti gli In-Ear Monitor, sono prodotti destinati anche all'uso professionale, e quindi con una qualità sonora elevata, ovviamente migliore rispetto a qualsiasi modello di auricolari Bluetooth o cuffie consumer. Detto ciò, è necessario fare un'altra premessa: per sfruttare al meglio auricolari IEM come questi è necessario utilizzare file audio di alta qualità, magari in formato FLAC ad alto bitrate. Inoltre, è consigliabile anche avere una scheda audio, un DAC o un amplificatore da collegare al dispositivo che riproduce il suono, per migliorare ancora di più la resa in uscita. Ovviamente nulla vi vieta di utilizzare gli Allure anche per ascoltare musica in MP3 o in streaming, ma per usi del genere sono quasi sprecati. Partendo da queste premesse, andiamo quindi a spendere qualche parola sulla resa sonora degli Allure: il suono di questi auricolari è molto gradevole, con una leggerissima enfasi su bassi, giusto per dare un tocco di calore in più, ma complessivamente molto equilibrato.

I bassi sono particolarmente ben riusciti: netti e profondi, vibranti, in grado di creare un groove avvolgente senza coprire voci e strumenti delle frequenze medie. Ma nonostante questo, non si può dire che siano auricolari in cui i bassi siano predominanti: anzi, gli amanti di queste frequenze, potrebbero anche voler dare un piccolo boost con l'equalizzatore, specialmente nella fascia dei bassi più profondi (fino ai 125 Hz diciamo). In generale, il suono è generalmente ottimo, pieni di dettagli: volendo trovare un difetto, le frequenze più alte avrebbero potuto beneficiare di un po' di chiarezza in più. Pur essendo complessivamente buone, anche brillanti, possono soffrire qualche incertezza nei pezzi con molte sovrapposizioni. Ottimo il soundstage, molto ampio, e molto buona anche la sperazione degli strumenti.

Prezzo e Acquisto

I KiiBOOM Allure hanno un prezzo di 99$ (circa 90€ al cambio attuale) e potete acquistarli sul sito ufficiale di KiiBoom. Il costo può sembrare elevato per auricolari cablati senza particolari e per nulla "smart" ma, come già accennato, si tratta di un prodotto destinato anche a uso professionale, che per ascolto consigliamo soprattutto ad audiofili, con DAC alla mano. Tra gli altri modelli di IEM da noi provati, troviamo prodotti di fascia ancor più elevata, come i ThieAudio Elixir e KiiBoom Evoke, ma anche un modello decisamente più abbordabile come i 7ZH Salnotes Zero, più indicato a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di prodotti, dato che con soli 20€ possono dare un'idea della qualità di un paio di IEM.