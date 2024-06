Torniamo a parlare di SSD per PC e notebook con il Kingston FURY Renegade SSD , un modello che si è guadagnato una buona fama nel corso del tempo. Le prestazioni promesse sulla carta sono molto elevate, arrivano quasi al limite dell'interfaccia PCIe 4.0 . Ma come si comporta questo modello nella pratica? Risponderemo a questa domanda e vi daremo il nostro giudizio in questa recensione completa . Intanto, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come scegliere un SSD per iniziare a farvi un'idea sul resto del mercato.

Unboxing

Il dispositivo è protetto da una custodia in plastica, inserita in un supporto in cartone. Nella scatola non sono presenti né un manuale d'istruzioni né una vite per il montaggio sulla scheda madre. Insomma, c'è il minimo indispensabile, senza ulteriori aggiunte.

Montaggio

Per questo, dovete scegliere uno slot M.2 della scheda madre che non abbia un dissipatore metallico o una mascherina già presenti, altrimenti non potrete utilizzare il FURY Renegade col suo dissipatore abbastanza spesso .

Caratteristiche Tecniche

Lo si capisce in particolare guardando le velocità potenziali che può raggiungere: fino a 7.300 MB/s in lettura sequenziale, fino a 7.000 MB/s in scrittura sequenziale, fino a 1.000.000 IOPS in accesso casuale.

Non siamo al vertice del segmento SSD, visto che sono già disponibili i nuovi modelli con PCIe 5.0 e altre tecnologie più avanzate – come il Corsair MP700 PRO SE –, ma il FURY Renegade è comunque un prodotto che può ancora dire la sua nel mercato attuale, anche a livello tecnico.

Come detto, il modello di Kingston FURY Renegade SSD che abbiamo utilizzato per la recensione è quello da 2 TB con dissipatore in metallo incluso, codice SFYRDK/2000G .

Software

Non è un'applicazione vitale per l'utilizzo del prodotto, ovviamente, ma è comunque uno strumento molto valido per fare alcune operazioni particolari. Tra l'altro, ha un'interfaccia molto semplice ed intuitiva , quindi è comodo da usare anche per gli utenti meno esperti.

Piattaforma di Test

Il FURY Renegade è stato installato in uno slot M.2 con supporto PCIe 4.0 . Abbiamo utilizzato solo il dissipatore integrato sul prodotto per il raffreddamento, senza ulteriori dispositivi come ventole o altro.

Per mettere alla prova Kingston FURY Renegade SSD abbiamo utilizzato una delle nostre build più potenti , in modo da evitare qualsiasi collo di bottiglia. In particolare, la scheda madre è una ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI e il processore un potente Intel Core i9-14900K . Il resto delle specifiche lo trovate nella tabella in basso.

Benchmark velocità e temperature

Per quanto riguarda le prestazioni, Kingston FURY Renegade SSD riesce a fare una gran bella figura. Ricordiamo che abbiamo testato il modello SFYRDK/2000G, quello da 2 TB di capacità e dissipatore in metallo integrato.

Nei benchmark su CrystalDiskMark (in versione 8.0.5) si arriva quasi a 7.000 MB/s sia in lettura che in scrittura sequenziali, mentre per l'accesso casuale siamo ben oltre 1.000.000 IOPS sia in lettura che in scrittura.

Risultati di altissimo livello anche nel test Full System Drive Benchmark su PCMark10 e nei vari benchmark su AIDA64. Trovate tutti i dati dei test nella galleria in basso.

FURY Renegade riesce a rispettare i valori dichiarati da Kingston, rimanendo leggermente sotto le aspettative solo per la lettura sequenziale, che sulla carta dovrebbe arrivare a 7.300 MB/s. In ogni caso, le prestazioni reali sono ottime in tutti i contesti, con una latenza bassissima e una stabilità molto affidabile.

Per fare qualche confronto diretto, siamo su valori quasi identici al popolare Samsung 990 Pro SSD, mentre sia il Kioxia Exceria Plus G3 che il Samsung 990 EVO SSD sono stati più lenti durante i nostri test. Vi consigliamo di leggere le rispettive recensioni di ogni modello per approfondire meglio il discorso.

Molto interessante il discorso sulle temperature, visto che il FURY Renegade ha un dissipatore metallico che lo aiuta a dissipare il calore.

Possiamo dire che la dissipazione funziona bene, anche se questo SSD non è il più fresco della categoria.

Abbiamo fatto due prove. Per prima cosa, abbiamo fatto gli stress test sulla nostra test bench usando solo la dissipazione passiva dell'heatsink integrato sul FURY Renegade, senza ventole aggiuntive: in questo caso, il nostro SSD ha raggiunto valori di picco di 76° sull'unità e oltre 50° sull'esterno del dissipatore.

Poi abbiamo aggiunto una ventola da 120 mm per avere un po' di airflow sul dissipatore, e i valori sono calati vistosamente, con circa 10° in meno rispetto alla prima prova. Ciò vuol dire che, inserendo la scheda madre in un normale case per PC con un discreto airflow, le temperature non sono un problema.