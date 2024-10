Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD recensione: è più veloce delle aspettative!

Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe è un nuovo SSD per PC e notebook per chi vuole spendere poco e avere comunque grandi prestazioni. La sua forza, non a caso, è proprio il rapporto qualità/prezzo molto elevato. In questa recensione completa vi parleremo di tutte le sue caratteristiche tecniche e delle funzionalità principali. Intanto, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come scegliere un SSD per iniziare a farvi un'idea sul resto del mercato. Kingston Technology 2000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD 126,00 € Vedi l'offerta PRO Velocità migliori delle aspettative

Unboxing

La confezione di vendita di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD è ridotta all'osso. Non c'è una vera e propria scatolina di cartone, come per la maggior parte degli SSD, ma solo un foglio sottile e una finestrella in plastica per il prodotto. L'esperienza di unboxing è abbastanza deludente e fa sembrare questo SSD ancora più economico di quanto non sia. Non sono presenti né un manuale d'istruzioni né una vite per il montaggio sulla scheda madre. Soprattutto, il prodotto stesso non è protetto in nessun modo, col rischio che possa facilmente essere danneggiato in un'eventuale spedizione.

Montaggio

Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD ha un classico formato M.2 2280, dunque può essere montato facilmente su qualsiasi tipo di scheda madre compatibile. Non ha un dissipatore integrato ed è molto sottile. Può essere installato anche in posizioni un po' strette, oppure negli slot SSD M.2 con dissipatore metallico sulla scheda madre. L'unica accortezza che dovete avere è di scegliere uno slot compatibile con tecnologia PCIe 4.0 x4, uno standard ormai ampiamente diffuso su tutte le schede madri più recenti.

Caratteristiche Tecniche

Formato SSD M.2 (2280) Interfaccia PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.4 Capacità 500 GB

1 TB

2 TB

4 TB Memoria archiviazione 3D TLC NAND Memoria cache DRAM No Controller Silicon Motion SM2268XT2 Velocità sequenziale 6.000 MB/s (lettura)

5.000 MB/s (scrittura) Dimensioni 80 x 22 x 2,5 mm Peso 7 grammi Temperature operative 0°C - 70°C Total Bytes Written (TBW) 160 TBW (500 GB)

320 TBW (1 TB)

640 TBW (2 TB)

1.280 TBW (4 TB) Garanzia 3 anni

Le specifiche tecniche di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD non fanno gridare al miracolo, ma mostrano un prodotto di fascia bassa con tutte le carte in regola. Ci sono il supporto per l'interfaccia PCIe 4.0 x4 e il protocollo NMVe 1.4, le memorie 3D NAND abbastanza veloci, tanti tagli di memoria fino a 4 TB. Sulla carta, le prestazioni fino a 6.000 MB/s sono più adeguate alla sua fascia di prezzo – e vedremo nella sezione benchmark come se la cava nel mondo reale. Mancano, però, alcuni elementi importanti per l'ottimizzazione delle prestazioni, a cominciare dalla DRAM. Il controller utilizzato è meno affidabile rispetto ai concorrenti. Questo potrebbe causare problemi di lentezza e instabilità con l'uso prolungato, soprattutto quando si devono trasferire tanti dati per lungo tempo. Inoltre, sono un po' bassi anche i valori di durata (TBW), che arrivano ad un massimo di 1.280 TB per il modello da 4 TB. La maggior parte degli SSD concorrenti di fascia bassa e media riesce a fare meglio.

Software

Per gestire le funzionalità di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD si può utilizzare un software che si chiama Kingston SSD Manager. Grazie a tale strumento è possibile aggiornare il firmware del dispositivo, monitorare lo stato di salute di tutti i parametri, visualizzare le informazioni identificative, fare una formattazione completa e installare il software di clonazione Acronis True Image. Non è un'applicazione vitale per l'utilizzo del prodotto, ovviamente, ma è comunque uno strumento molto valido per fare alcune operazioni particolari. Tra l'altro, ha un'interfaccia molto semplice ed intuitiva, quindi è comodo da usare anche per gli utenti meno esperti.

Piattaforma di Test

Abbiamo installato il Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD su una scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI. Il processore utilizzato su questa build è un Intel Core i9-14900K, accompagnato da una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 FE. Il Kingston NV3 è stato montato in uno slot M.2 con supporto PCIe 4.0. Abbiamo utilizzato il dissipatore integrato sulla scheda madre per ottimizzare il raffreddamento.

Benchmark velocità e temperature

Il modello specifico di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD che abbiamo utilizzato nella nostra prova è quello da 2 TB, con codice SNV3S/2000G. I dati a seguire dunque si riferiscono a questa versione, ma sono molto simili anche per gli altri tagli di memoria. Le prestazioni di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD vanno oltre le aspettative, soprattutto in termini di velocità. CrystalDiskMark : si arriva ad oltre 6.200 MB/s in lettura sequenziale e poco sopra ai 5.700 MB/s in scrittura sequenziale. Sono valori più alti di quanto dichiarato dall'azienda, davvero sorprendente.

: si arriva ad oltre in lettura sequenziale e poco sopra ai in scrittura sequenziale. Sono valori più alti di quanto dichiarato dall'azienda, davvero sorprendente. Accesso casuale : siamo a circa 900.000 IOPS in lettura e quasi a 1.000.000 IOPS in scrittura. Anche in questo caso, ottimi punteggi.

: siamo a circa 900.000 IOPS in lettura e quasi a 1.000.000 IOPS in scrittura. Anche in questo caso, ottimi punteggi. PCMark10 : nel test Full System Drive Benchmark il Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD fa meglio rispetto a molti concorrenti anche più costosi.

: nel test Full System Drive Benchmark il Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD fa meglio rispetto a molti concorrenti anche più costosi. AIDA64: si nota qualche problemino di stabilità, che potrebbe essere dovuto alla mancanza di DRAM e al controller utilizzato. Nulla di drammatico, ma le prestazioni non sono sempre affidabili. Facciamo qualche confronto diretto. Il Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD ha prestazioni migliori di due concorrenti della sua stessa fascia come Kioxia Exceria Plus G3 e Samsung 990 EVO SSD, che però sono un po' più stabili. In termini di velocità pura, resta al di sotto di modelli più costosi come Kingston FURY Renegade SSD e Samsung 990 Pro SSD. Si può dire che sia a metà tra i primi due modelli e gli altri due, una fascia di mezzo. Nessun problema, invece, a livello termico. Le temperature di questo Kingston sono sempre ben controllate. Durante i test abbiamo registrato un massimo di 47° sulle due unità del SSD, un valore ampiamente al di sotto rispetto alla soglia di pericolo. Anche senza il dissipatore della scheda madre, un modello del genere non risente di surriscaldamento eccessivo.

CrystalDiskMark 8.0.5

PCMark10 - Full System Drive Benchmark

AIDA64 - Disk Benchmark

Prezzo e Acquisto

Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD è disponibile in Italia da agosto 2024. Il prezzo di listino dipende ovviamente dal taglio di memoria scelto: la versione da 2 TB che abbiamo provato per questa recensione costa circa 149€ al momento. Attenzione alla copertura della garanzia, che è solo di 3 anni. Di solito per gli SSD (anche di fascia bassa) la garanzia copre almeno 5 anni, se non di più, dunque è un aspetto da non sottovalutare. Il costo di Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD è molto simile ad altri modelli di fascia bassa che abbiamo già citato, come Kioxia Exceria Plus G3 e Samsung 990 EVO SSD. Rispetto a questi ultimi, il Kingston è sicuramente più veloce ed efficiente, dunque è preferibile per le prestazioni. Il Kioxia e il Samsung hanno però una migliore stabilità e una durata più lunga sulla carta. A conti fatti, il Kingston NV3 è un prodotto abbastanza conveniente, soprattutto se sfruttate qualche offerta che ne abbassa ulteriormente il prezzo: ad esempio, se trovate la versione da 2 TB a circa 120€, è un affare da non perdere. Resta il fatto che, per chi ha bisogno di maggiore velocità e stabilità nel tempo, esistono soluzioni più efficaci a prezzi di poco più alti. Citiamo, per esempio, modelli di fascia più alta come come Kingston FURY Renegade SSD e Samsung 990 Pro SSD, o anche i nuovi SSD PCIe 5.0 come il Corsair MP700 PRO SE.

Il sample per questa recensione è stato fornito da Kingston, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Giudizio Finale Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD è un buon prodotto sotto molti punti di vista. Le prestazioni sono sorprendenti, molto meglio delle aspettative in termini di velocità, visto che va oltre i 6.000 MB/s dichiarati. Mancano però alcuni elementi hardware importanti, come la DRAM, che avrebbe fatto comodo in termini di stabilità. Il prezzo abbastanza conveniente lo rende una buona scelta per chi vuole tanto spazio dati senza spendere troppo. Attenti però alla durata dichiarata e alla garanzia limitata a 3 anni, che lasciano qualche dubbio sulla resistenza nel tempo. Voto finale Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD Pro Velocità migliori delle aspettative

