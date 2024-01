Per chi non avesse mai sentito nominare il marchio, KIOXIA è una multinazionale specializzata in memorie nata da una costola di Toshiba. Anzi, a dirla tutta si tratta di Toshiba Memory Corporation , che nel marzo del 2019 ha cambiato definitivamente nome.

Gli SSD M.2 per PC hanno fatto importantissimi passi in avanti negli ultimi anni, con un netto aumento delle velocità medie e una consistente riduzione dei prezzi. In questo contesto s'inserisce il nuovo Kioxia Exceria Plus G3 , un prodotto di fascia media che punta a soddisfare le esigenze di un ampio pubblico, senza avere la pretesa delle prestazioni estreme.

Unboxing

Oltre al SSD troviamo anche un piccolo manuale informativo . Non ci sono altri accessori: manca ad esempio la classica vite per il montaggio sulla scheda madre. L'esperienza di unboxing è molto essenziale, ma va bene per un prodotto di questa fascia.

Kioxia Exceria Plus G3 arriva in una confezione di cartone , leggera e compatta, molto simile a quella di altri SSD prodotti da marchi concorrenti. All'interno c'è un astuccio in plastica , che accoglie il prodotto avvolto da una leggera pellicola.

Caratteristiche Tecniche

Da notare anche il valore di Total Bytes Written (TBW), che arriva fino a 1.200 TBW (per il modello da 2 TB) ed è identico a quello dei modelli di Samsung come il 990 Pro e il 980 .

Exceria Plus G3 può raggiungere una velocità massima fino a 5.000 MB/s in lettura sequenziale, un valore abbastanza alto per la fascia media degli SSD.

Kioxia Exceria Plus G3 ha dimensioni standard per un SSD in formato M.2 2280 . Le tecnologie utilizzate non sono di ultimissima generazione, visto che troviamo un'interfaccia PCIe 4.0 x4 con supporto al protocollo NVMe 1.4 .

Software

Per scaricare il software basta andare su questa pagina . A seguire trovate le immagini per ogni sezione di SSD Utility.

Kioxia Exceria Plus G3 ha il supporto nativo per la suite SSD Utility , un software di gestione abbastanza completo che apre la porta a diverse funzionalità.

Piattaforma di Test

Nella tabella in basso potete leggere tutti i componenti installati, con relativi link alle recensioni di ogni prodotto. In particolare, il nuovo Exceria Plus G3 è stato montato in uno slot M.2 della scheda madre ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI , con supporto nativo PCIe 4.0 . Il test è avvenuto nelle migliori condizioni possibili.

Abbiamo installato il Kioxia Exceria Plus G3 in versione da 2 TB sulla nostra build di prova, sempre aggiornatissima con hardware di ultima generazione.

Benchmark velocità e temperature

Per testare a fondo il nostro Kioxia Exceria Plus G3 da 2 TB abbiamo utilizzato tre diversi software: CrystalDiskMark 8.0.4, PCMark10 e AIDA64. I risultati ottenuti sono ottimi per un prodotto di fascia media, per certi versi anche meglio delle aspettative.

Su CrystalDiskMark (in versione 8.0.4) abbiamo condotto tre diversi benchmark ottenendo velocità più alte di quelle dichiarate dal produttore. Siamo arrivati ad oltre 5.075 MB/s in lettura sequenziale e 3.949 MB/s in scrittura sequenziale (profilo predefinitio), mentre per l'accesso casuale si va oltre 690.042 IOPS in lettura e 938.352 IOPS in scrittura (profilo prestazioni di picco).

Molto alto anche il punteggio nel test Full System Drive Benchmark su PCMark10, dove Exceria Plus G3 fa registrare 2.846 punti, grazie ad un badwidth di 455,86 MB/s e un tempo di accesso medio molto basso.

Negli stress test su AIDA64 le velocità sono molto alte ma stupisce soprattutto la stabilità di Exceria Plus G3. I valori in scrittura e lettura sono sempre molto consistenti, anche su tempi di funzionamento molto lunghi. Nelle gallerie in basso trovate tutti i risultati e i test.

Buone notizie per quanto riguarda le temperature, che sono sempre sotto controllo. Durante i benchmark abbiamo raggiunto una temperatura massima di 55°, ma nell'utilizzo normale il Kioxia Exceria Plus G3 resta sempre sotto i 40° di media.