Recensione Kobo Clara BW: è l'ebook reader da comprare

Da un punto di vista estetico, una nota di demerito va allo schermo incassato rispetto la scocca: a onor del vero, quasi nessun ebook reader da 6" ha un display a filo (fatta eccezione per il nuovo BOOX Go 6). In ogni caso, i modelli con schermo a filo risultano sempre più belli, in qualche modo più curati. Intendiamoci: non è un problema in termini di lettura, ma il piccolo gradino che si forma tra telaio e display sa un po' di vecchio, ed è un punto in cui si possono incastrare sabbia o piccoli detriti.

Confermata l'impermeabilità, con certificazione IPX8 che garantisce la resistenza all'acqua anche per immersioni complete fino a 60 minuti e fino a 2 metri di profondità (in acqua dolce). E anche se nessuno vuole leggere sott'acqua, la tranquillità di poter leggere alla fermata del tram quando piove, o – perché no – dentro la vasca da bagno, non è da sottovalutare.

Il connettore è USB-C e ancora una volta Kobo sta attenta all'ecosostenibilità: oltre l'85% delle plastiche utilizzate per il telaio sono riciclate e anche la confezione di vendita è realizzata interamente in carta riciclata (certificata FSC) e riciclabile.