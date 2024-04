Recensione Kobo Libra Colour: finalmente i fumetti (e i colori)

Kobo Libra Colour supporta la maggior parte dei formati disponibili: EPUB, EPUB3, PDF e MOBI per i libri, più CBZ e CBR per i fumetti. Ma, come per tutti i dispositivi dell'azienda, dà il meglio con gli ebook ottimizzati per Kobo, in formato kePub. Il formato proprietario permette di utilizzare tutte le funzionalità avanzate, come le statistiche di lettura e l'avanzamento rapido tra le pagine (che vi permette di dare un'occhiata veloce all'anteprima delle pagine per poi tornare indietro con un clic).

I libri acquistati dallo store Kobo sono tutti in formato kePub, ma nel caso abbiate acquistato ebook da terze parti e vogliate ottimizzarli per la lettura su Kobo, potete sempre ricorrere a una conversione tramite Calibre, ottimo software open source.

Per convertire in kePub è necessario installare il plugin KePub Output (sono consigliati anche KePub Metadata Reader e KePub Metadata Writer).

Kobo Libra Colour supporta Dropbox e Google Drive per il trasferimento di ebook e appunti: è una bella novità, non presente su Libra 2, che trovo risulti particolarmente utile e sensata per un dispositivo a colori, dove è più facile voler aver a disposizione manuali o testi di consultazione.