Recensione Lenovo Smart Paper: il più elegante dei taccuini

Negli ultimi due anni è esploso il settore dei taccuini digitali: parliamo di quei dispositivi dotati di grandi display e-ink e pennino per prendere appunti. Nonostante esistessero già diversi prodotti, Kindle Scribe ha sdoganato il mercato, e adesso è anche il turno di Lenovo Smart Paper. Non è la prima volta che Lenovo sperimenta con gli e-ink (ricordate YogaBook C930 o ThinkBook Plus?), ma la società non aveva mai lanciato un prodotto incentrato su questa tecnologia. Lenovo Smart Paper entra in scivolata nel nascente settore dei taccuini digitali, e lo fa con stile: è leggero e maneggevole, e si scrive molto bene. Il software dedicato alla lettura è ancora acerbo, con soluzioni un po' arrabattate, ma al contempo il dispositivo ha un grande potenziale: l'app taccuino è molto buona e il sistema operativo basato su Android potrebbe essere una buona base su cui costruire. Ma andiamo con ordine. PRO Sottile, solido ed elegante: ottimo design e ottimi materiali

Sottile, solido ed elegante: ottimo design e ottimi materiali Cover e pennino inclusi in confezione

Cover e pennino inclusi in confezione Buon display da 10,3" con temperatura della luce regolabile

Buon display da 10,3" con temperatura della luce regolabile Ottima esperienza di scrittura, app Note ben fatta

Ottima esperienza di scrittura, app Note ben fatta Basato su Android (con supporto agli APK)

Basato su Android (con supporto agli APK) Diverse modalità di refresh del display CONTRO Sincronizzazione cloud e altre funzioni utili solo in abbonamento

Sincronizzazione cloud e altre funzioni utili solo in abbonamento App book.com inutile e gestione degli ebook macchinosa

App book.com inutile e gestione degli ebook macchinosa Nessuna opzione avanzata per i PDF

Nessuna opzione avanzata per i PDF "Modalità studio" (split screen) solo con traduttore (in abbonamento)

Contenuto della confezione

All'interno della confezione di vendita troviamo Lenovo Smart Paper, il pennino (Lenovo Smart Paper Pen), la custodia folio magnetica, un cavetto USB/USB-C piuttosto lungo, un alimentatore (una vera rarità di questi tempi!)e un pacchetto con puntine aggiuntive per lo stylus e lo strumento per cambiarle. Una dotazione di tutto rispetto, con tutto quello che può servire.

Costruzione ed ergonomia

Dimensioni: 19,5 cm x 22,6 cm x 0,5 cm

Peso: 408 grammi (senza cover)

Dimensioni Smart Paper Pen:145 mm x 8 mm

Peso Smart Paper Pen: 15 grammi Dal punto di vista costruttivo, il Lenovo Smart Paper è eccezionale: è un dispositivo sottile (appena mezzo centimetro!), maneggevole, relativamente leggero (408 gammi), molto elegante e trasmette una sensazione di grande solidità grazie alla scocca in metallo. Anche da un punto di vista del design, è un prodotto molto curato, con display a filo con la scocca e un comodo alloggiamento magnetico per la penna a fianco del display.

Trovo questo alloggiamento per lo stylus molto più comodo dei soliti magneti sul bordo laterale (che troviamo nella maggior parte dei prodotti della concorrenza): grazie anche alle calamite davvero molto potenti e la cover che ricopre interamente la parte frontale del dispositivo, il pennino sta sempre al suo posto e non mi è mai capitato che mi cadesse nello zaino. Inoltre, quando si utilizza Lenovo Smart Paper per prendere appunti durante una conferenza, nei momenti morti si può lasciare lo stylus nell'apposito spazio, certi che non cadrà a terra (inconveniente che mi è capitato con altri prodotti con pennino agganciato al lato, e ritrovare un pennino rotolato a terra durante una presentazione non è piacevole).

A proposito di questo stylus, si tratta di un pennino che utilizza la tecnologia Wacom EMR e che quindi non ha bisogno di essere ricaricato. Inoltre, visto che Wacom EMR è praticamente uno standard per il settore, Lenovo Smart Paper dovrebbe supportare tutte le penne che sfruttano la stessa tecnologia, anche i modelli con tasto gomma in cima (dovrebbe arrivarne anche uno prodotto da Lenovo): tuttavia, purtroppo al momento ho avuto modo di testare altri modelli di stylus.

Anche la cover è di ottima fattura: si aggancia magneticamente al retro del dispositivo ed è davvero molto stabile, oltre che sottile e piacevole al tatto, con un rivestimento gommato ma molto elegante. Sul case è presente un "rigonfiamento" rigido in corrispondenza del pennino, che rende il dispositivo leggermente spiovente quando viene poggiato sul tavolo con la cover, ma c'è di buono che, anche con la cover, Lenovo Smart Paper non traballa quando lo si utilizza sul tavolo.

Sul bordo sinistro troviamo il connettore USB-C (2.0) per la ricarica (che non viene coperto dalla cover) e in cima il tasto di accensione.

Hardware e software

Parlando di hardware, non si può non iniziare dal display: un pannello e-ink da 10,3" con densità di pixel di 227 PPI. Nonostante la risoluzione (e quindi la densità di pixel) non sia elevata come alcuni dispositivi rivali (Kindle Scribe, Boox Tab Ultra), è in linea con la maggior parte dei prodotti della concorrenza (Kobo Elipsa 2E, Huawei MatePad Paper, Onyx Boox Note Air 2, Remarkable 2) e, in ogni caso, più che sufficiente per leggere e prendere appunti.

Il display e-ink ha un sistema di illuminazione con temperatura regolabile per affaticare meno la vista la sera e sensore di luminosità. Il sensore di luminosità, che ormai diamo per scontato su smartphone e tablet, è un componente ancora piuttosto raro dispositivi con pannelli e-ink (anche per via dei consumi). Inoltre, il software offre 3 modalità di refresh per il display: Chiaro, Veloce e Fluido. A seconda della modalità selezionata, avremo più o meno effetto ghosting, ma anche più o meno rapidità: per intenderci, Fluido è quel che conviene impostare quando si naviga in rete e serve la massima reattività possibile, mentre Chiaro va bene quando si legge ed è più importante che non ci sia effetto ghosting.

Il processore è un Rockchip RK3566, quad-core a 1,8 GHz, affiancato da 4 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è di 64 GB. Non manca neanche l'accelerometro, che ruota l'interfaccia a seconda di come si impugna il dispositivo, il che rende Lenovo Smart Paper adatto sia a destrimani che mancini. Il software è basato su Android 11, anche se l'interfaccia è molto personalizzata: difficile riconoscere il sistema operativo del robottino verde, ma c'è di buono che è possibile installare applicazioni di terze parti tramite file APK. Il sistema operativo non fa nulla per suggerirlo (non c'è il Play Store), ma è importante saperlo, perché questa flessibilità è sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo: scaricando l'apposito APK, potete installare senza problemi le app come Kindle o Kobo, dove magari potreste aver già acquistato degli ebook. Di default sono pre-installate alcune app, come Calendario, Calcolatrice, WPS Office, Gestore file, E-mail, Firefox e l'app del portale Ebooks.com, stranamente rinominata come Ebook Reader.

Senza girarci troppo intorno, trovo che quest'app che campeggia in bella vista non sia una buona cosa, e mi sembra suggerire che l'azienda non sapesse bene che pesci prendere per gestire la lettura degli ebook. Non solo l'app di ebooks.com praticamente non ha titoli in lingue diverse dall'inglese, ma soprattutto è un'applicazione non pensata per i display e-ink, con fastidiose animazioni quando si sfoglia un libro. Inoltre, non supporta l'interazione col pennino, fiore all'occhiello di questo genere di dispositivi. Includere un'app del genere, per di più rinominandola come Ebook Reader e quindi suggerendo all'utente che si tratti del software di deault per la lettura dei libri, è una pessima scelta. Infine, nella barra laterale c'è un tab Google Drive, che suggerisce un'integrazione col servizio di cloud storage: tuttavia, più che una vera integrazione sembra poco più che una web view. Ogni volta che si apre il tab Google Drive, Lenovo Smart Paper impiega parecchi secondi per ricaricare interamente l'elenco di file e cartelle, che non sembrano avere un qualche tipo di cache persistente sul dispositivo (il che rende un po' inutile un'integrazione di questo tipo).

Esperienza di lettura

Nonostante la fuorviante app Ebook Reader citata su, esiste un'app di lettura proprietaria che fa il suo lavoro, seppur senza brillare particolarmente. Per leggere su Lenovo Smart Paper i propri ebook, è necessario copiarli nella cartella /Public/MyDevice/Library; solo dopo verranno visualizzati nell'app Biblioteca. Lenovo Smart Paper supporta i più comuni formati di ebook e i PDF, ma non supporta CBR e CBZ, i formati più comuni per i fumetti. L'app per leggere gli ebook ha le funzioni base che ci si aspetta da questo tipo di software, come aggiungere segnalibri, sottolineare o modificare carattere e margini, ma non si può dire che sia la miglior app del settore.

Ad esempio, l'unico dizionario incluso è il Collins (inglese) e non sembra possibile installarne altri; inoltre, il traduttore è disponibile solo come servizio aggiuntivo acquistabile in abbonamento tramite l'app Lenovo Smart Paper per Android o Windows (c'è un'app iOS, ma non è possibile acquistare i servizi). La questione dei servizi in abbonamento è centrale per questo dispositivo, perché – come spiegherò anche più avanti – diverse funzioni utili, che avrebbero portato un valore aggiunto, sono disponibili solo in abbonamento. La gestione dei documenti in PDF è sufficiente: ottima la possibilità di selezionare l'area di lettura (e quindi "ritagliare" la pagina), ma non ci sono altri strumenti avanzati (reflow del testo, suddivisione in colonne, etc). Inoltre, nell'app di lettura esiste una "Modalità studio" che attiva lo split screen, con il libro da un lato e il traduttore dall'altro. Un vero peccato che non sia possibile scegliere altre app da affiancare al libro (come l'app per le note, ad esempio) e che, in ogni caso, il traduttore sia disponibile solo in abbonamento.

Penna, appunti e taccuino

Il pennino di Lenovo Smart Paper è fantastico: è leggero ed ergonomico, sembra molto solido (ha il corpo in metallo) e dà l'idea di uno strumento molto professionale. E, più in generale, l'esperienza di scrittura su questo dispositivo è ottima, senza alcun lag nel tratto e con sensibilità alla pressione. Molto buona anche l'app Note che, pur senza strafare, ha tutte le funzioni utili che possono servire in questo genere di dispositivi: livelli, tantissimi template per il foglio, parecchi strumenti di scrittura (penna, matita, pennarello e così via) con possibilità di regolare lo spessore del tratto su tre livelli, lazo per spostare un contenuto e anche riconoscimento della grafia con conversione in testo digitale che funziona molto bene.

C'è anche la possibilità inserire una registrazione audio (il dispositivo è dotato di due microfoni) e, tra le funzioni in abbonamento, c'è la possibilità di trascrivere l'audio della registrazione. Infine, le note possono essere sincronizzate via cloud per visualizzarle dall'app Lenovo Smart Paper (disponibile per Android e iOS), ma purtroppo anche questa è una funzione disponibile solo in abbonamento. Un vero peccato.

Appunti su libri, documenti e PDF Su Lenovo Smart Paper è possibile prendere appunti su libri e PDF, andando a scrivere direttamente sulle pagine. Per quel che riguarda gli ebook, gli appunti vengono presi su un layer separato rispetto al testo del libro, ma è possibile esportare in PDF le pagine su cui ci sono annotazioni (ideale per studiare e condividere gli appunti).

Purtroppo, modificando font o margini, non c'è alcun adattamento del tratto della penna, che può quindi sovrapporsi al testo e/o risultare illeggibile: se avete intenzione di prendere appunti, meglio decidere a priori la configurazione del font e non modificarla più per tutta la lettura. Anche sui PDF si scrive bene, direttamente sulle pagine: come per gli ebook, sono disponibili tre strumenti di scrittura, ossia penna calligrafica, fineliner ed evidenziatore (quest'ultimo, disponibile in tre colori, che sono poi visibili al PC se si esporta il PDF annotato).

Autonomia

La batteria è da 3.500 mAh e una singola ricarica dura settimane: come sempre, è difficile stimare una durata precisa perché dipende molto dall'utilizzo individuale. Posso dirvi che personalmente l'ho utilizzato per circa due settimane in modo più o meno quotidiano per prendere appunti (a volte solo per pochi minuti, a volte di più) e non si è ancora scaricato del tutto.

Prezzo

Il prezzo di Lenovo Smart Paper è di 499€, con pennino e Case Folio inclusi. È difficile dare un'opinione complessiva sul costo, perché l'esperienza di lettura non è memorabile e le funzioni aggiuntive in abbonamento fanno davvero storcere il naso, ma di per sé il dispositivo è molto promettente. È costruito molto bene, è solido, leggero e maneggevole, ed è un piacere prenderci appunti. Ve lo consigliamo come un sostituto di un blocco note, ma non aspettatevi troppo sul fronte ebook reader.