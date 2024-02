Recensione Lenovo Tab M11: penna, 4G e prezzo contenuto

Confezione

All'interno della confezione in cartone di questo Lenovo Tab M11 abbiamo un cavo USB-C/USB-C e una Tab Pen , la penna di precisione (alimentata da batterie AAA) di Lenovo. Una bellissima novità considerando che praticamente nessun concorrente di qualità offre questo accessorio in confezione in questa fascia di prezzo.

Costruzione ed Ergonomia

Lenovo Tab M11 è un tablet dalle giuste dimensioni e le giuste proporzioni. È probabilmente uno dei formati preferibili per un tablet. È sottile (7,55 millimetri), leggero (465 grammi) e le cornici attorno al display sono il giusto compromesso fra dimensioni e praticità. Il tablet non ha certificazioni contro acqua e polvere, ma sembra comunque molto ben costruito, pur essendo ovviamente interamente in plastica, per contenere sia il prezzo che il peso.

La connettività prevedete poi il 4G opzionale (comprando ovviamente la versione apposita), il Wi-Fi ac e il Bluetooth 5.1. C'è l'USB-C, ma non l'uscita video. È presente invece il jack audio per le cuffie da 3,5 millimetri , che è sempre un piacere ritrovare su un tablet comunque votato alla multimedialità. L'audio tra le altre cose è garantito da un sistema di 4 speaker stereo. Discreta la qualità per la fascia di prezzo.

Purtroppo è in tecnologia eMMC 5.1, datata e lenta. Questo comporta una certa lentezza, non tanto nell'esecuzione dei vari task, quanto piuttosto nell'apertura delle varie applicazioni.

La scheda tecnica di questo Tab M11 è tutto sommato modesta. Abbiamo un processore Helio G88 octa core con processo produttivo a 12 nanometri e GPU Mali G52 MC2. La RAM ammonta a 4 GB ed è in tecnologia LPDDR4X , mentre la memoria interna è disponibile in Italia nel solo taglio da 128 GB.

Display

Si tratta di un buon display per l'utilizzo in casa, anche se la luminosità massima lo rende solo accettabile per l'utilizzo all'esterno.

Software

Lenovo ha installato una sua personalizzazione di Android basata sulla versione 13, al momento aggiornata purtroppo solo con le patch di maggio 2023. Un po' poco. L'azienda promette però 2 anni di nuove versioni software e aggiornamenti di sicurezza fino al 2028. Probabilmente non saranno troppo tempestivi, ma apprezziamo comunque l'impegno. Questo software ha però alcune interessanti trovate per sfruttare al meglio la dimensione del pannello. Le app possono infatti essere gestite facilmente affiancate o in finestra. Molto interessante la modalità PC che permette all'interfaccia di guadagnare una barra delle app di sistema in basso e quindi appunto una gestione delle finestre più simile a quella di un PC. Come dicevamo le prestazioni generali non sono entusiasmanti, ma con un po' di pazienza potrete gestire in modo molto soddisfacente tutte le vostre app.

Questo è dimostrato anche dalla capacità di far girare giochi 3D a 30fps a dettagli medi senza rallentamenti o blocchi.

Il sistema supporta poi il widevine corretto per la visualizzazione dei contenuti in HD sulle piattaforme di streaming e abbiamo un altro paio di chicche, come la modalità lettura o la possibilità di abilitare la condivisione schermo nelle videochiamate.

Tra le app preinstallate troviamo Nebo che permette di prendere appunti e anche convertire i vostri scarabocchi in vero testo e MyScript Calculator che permette di svolgere operazioni matematiche, anche un po' più complesse semplicemente scrivendo le equazioni con la penna.

La penna ha poi un menù dedicato da cui è possibile creare rapidamente ritagli di quello che vediamo sullo schermo o per usarla come puntatore (anche se non ne capiamo il senso non avendo uscita video).