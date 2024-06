Recensione Lenovo Tab Plus: il tablet diverso ma perfetto per la casa

Lenovo torna nel mercato dei tablet con un prodotto che farà felici tutti gli orfani della serie Yoga Tab. Questo Tab Plus infatti è dotato di uno stand che ha reso unici molti dei prodotti di Lenovo della famosa serie. Scopriamo Lenovo Tab Plus nella nostra recensione completa. PRO Comodissimo lo stand

Confezione

La confezione di Lenovo Tab Plus contiene all'interno solo il cavo USB-C per la ricarica. Non è più presente l'alimentatore che però è disponibile per l'acquisto separatamente.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista Lenovo Tab Plus è un prodotto unico sul mercato. Questo perché il retro non è completamente piatto ma ha due spessori diversi con una sorta di gradino smussato ma comunque abbastanza netto. Lo spessore minore è di 7,7 millimetri, quello più ampio è di 13,5 millimetri, questi il doppio. Questo perché Lenovo ha spostato nella parte più spessa alcuni componenti che richiedono molto spazio, in particolare gli 8 speaker, e soprattutto lo stand per tenere il tablet "in piedi". Questo stand in alluminio, come il resto del retro della scocca del tablet è molto robusto e può essere praticamente bloccato a qualsiasi inclinazione, lasciando comunque il prodotto stabile. Un'eccellente soluzione per un tablet pensato per stare in casa. Sicuramente più flessibile e comoda rispetto alla dock del Pixel Tablet (che però appunto ricarica il tablet). I tasti sono posizionati vicini all'angolo in alto a sinistra e nel complesso il tablet non è comunque troppo pesante considerando le proporzioni, ma non si può certo definire neanche leggero, visto che tocca i 650 grammi di peso. Il tablet è però IP52 e resiste quindi agli spruzzi e alla polvere.

Hardware

Dal punto di vista hardware questo tablet è un prodotto di fascia medio bassa. Abbiamo un processore Mediatek Helio G99 octa core con GPU Mali G57 MC2, 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Non sono tantissimi ma tramite uno slot estraibile è possibile espandere questa memoria con l'acquisto di una microSD. Sufficiente la connettività: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2 e jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie. Notevole anche la presenza del GPS, che solitamente è assente dai tablet senza connettività 4G/5G come questo Tab Plus. Le fotocamere sono sufficienti e sono entrambe (frontale e principali) da 8 megapixel. Bene per il posizionamento al centro del lato lungo per quella frontale. La punta di diamante di questo prodotto è sicuramente il suo sistema di 8 speaker. Ci sono 4 speaker per lato corto, di cui due tweeter e 2 force-balanced bass. L'audio è straordinario, probabilmente il migliore mai sentito si un tablet e questo è possibile sia al numero e alla dimensione dei diffusori, come anche all'ottimizzazione fatta assieme a JBL. L'audio è corposo e il volume massimo è notevole. Perfetto per l'intrattenimento e non solo.

Display

Lo schermo è un ampio 11,5 pollici di diagonale con risoluzione 2K (1200 x 2000 pixel) che è discreta per questa diagonale, ma non certo straordinaria. La luminosità massima (che si regola in automatico) è di 400 nit. È un valore modesto considerando gli smartphone odierni, ma considerando il pannello LCD utilizzato è in realtà buono. In casa lo schermo è sempre molto luminoso e godibile, mentre avrete un po' di problemi nell'utilizzo in giardino o in terrazzo, a meno di non trovare un angolo all'ombra. Ma dopotutto per come nasce questo prodotto, è sicuramente pensato per l'utilizzo principalmente domestico. Lo schermo ha un refresh rate a 90 Hz.

Software

Lenovo Tab Plus arriva sul mercato con Android 14 e l'azienda promette due nuove versioni del sistema operativo e 4 anni di aggiornamento. Non è molto se guardiamo al mercato Android, ma lo è se guardiamo a quello dei tablet, soprattutto economici. Lenovo con questo Tab Plus è praticamente quasi l'unica a promettere degli aggiornamenti così consistenti e duraturi. Non male! Il software ha una serie di chicche molto interessanti, pensate per sfruttare i punti forti di questo prodotto. Possiamo per esempio attivare una modalità PC che permette di aprire le app in finestra mimando l'interfaccia in stile Windows / macOS. Può essere comodo se associate al vostro tablet anche una tastiera e un mouse. Abbiamo poi tutte le impostazioni necessarie per gestire le app in finestra o a schermo diviso. Nonostante le prestazioni del tablet non sono eccezionali, il sistema ha comunque animazioni abbastanza fluide e l'esperienza d'uso è piacevole. Possiamo poi anche utilizzare il tablet come speaker bluetooth per il vostro smartphone, oppure utilizzare l'app dei suoi in background per usare il tablet come riproduttore di suoni rilassanti per riposarvi. Abbiamo poi le opzioni per gestire separatamente i volumi delle app e la possibilità di usare i controlli domotici del blocco schermo. È poi possibile anche utilizzare una modalità bambini e attivare il multi utente.

Autonomia

Lenovo ha dotato questo tablet di una batteria da 8.600 mAh. Non enorme considerando le dimensioni del tablet. La batteria vi permette comunque di concludere una giornata di utilizzo intenso, anche multimediale, senza problemi. Si tratta di un buon compromesso per aumentare ulteriormente dimensioni e peso. La ricarica è molto rapida, visto che supporta fino a 45W, ma ricordiamo che l'alimentatore non è fornito in confezione.

Prezzo

Lenovo Tab Plus ha un prezzo di 299€. Un prezzo corretto per un tablet diverso dal solito e che punta tutto per l'utilizzo casalingo, che sia da divano, da scrivania come primo o secondo schermo o sul mobile per il controllo domotico o l'accesso in famiglia a calendario e altre app. La penna viene venduta a 39€, mentre la tastiera a 54€. Si tratta però di una tastiera bluetooth e pertanto potete pensare di acquistare quella che preferite.

Il sample per questa recensione è stato fornito da Lenovo che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

