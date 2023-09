Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8 punta al vertice dei notebook professionali e per content creator, e lo fa con diversi assi nella manica. Quello di cuori è rappresentato... dal "cuore" stesso del portatile: il processore Core™ i9-13905H , praticamente tra i più potenti Intel che possiate trovare in un laptop di questo tipo oggigiorno.

Unboxing

Dai notebook premium come questo speriamo sempre in qualcosina di più, ma a onor del vero è una speranza quasi sempre disillusa.

A dispetto di quanto abbiamo detto nell'introduzione sul suo essere "il re della foresta", Lenovo Yoga Pro 9i Gen 8 ha una confezione piuttosto ordinaria, in tinta però col colore del portatile. Al suo interno troviamo il notebook, e un po' di manualistica. L'alimentatore da 170 Watt , come ormai sempre più spesso accade, è confezionato a parte.

Qualità Costruttiva

Sempre a proposito della scocca c'è da dire che le traforature sono numerose: sulla parte superiore abbiamo le due griglie laterali per gli speaker, che però troviamo anche nella socca posteriore, sul davanti, mentre sul retro c'è una ben più ampia griglia di ventilazione, come potete apprezzare anche dall'immagine qui sopra.

Il Pro 9i utilizza un 50% di plastica riciclata post-consumo per la stastiera e la stessa percentuali di alluminio riciclato per la cover inferiore. Sono anni che Lenovo è impegnata verso una transizione sempre più green della sua filiera produttiva (CO2 offset disponibile anche per questo prodotto) e dei dispositivi finali, pertanto questi numeri non potranno che aumentare col passare del tempo.

Non è certo un peso piuma, ma del resto parliamo di un 16 pollici ultra-carrozzato, quindi non era lecito aspettarsi nulla di diverso.

Tastiera e Touchpad

Lenovo ha approfittato di questo spazio extra per aggiungere alcune gesture : scorrendo verso l'alto/il basso sul lato sinistra del touchpad potete regolare la luminosità dello schermo, mentre dal lato destro il volume di sistema. Sono gesture efficaci solo quando l'app in primo piano è a tutto schermo, e dato che ci sono anche i tasti funzione relativi non sono poi così essenziali (potete proprio disabilitarle dalle impostazioni Lenovo).

È così grande infatti da non apportare reali benefici, e anzi, essendo a filo di scocca, può capitare qualche problema di palm rejection . Ho invece apprezzato il fatto che il trackpad sia stato centrato rispetto alla tastiera, e non rispetto alla scocca. Ciò significa che è decentrato, ma la simmetria non vale nulla in confronto all'usabilità maggiore che si ha in questo modo, evitando che la mano vi si appoggi troppo facilmente durante la scrittura.

Il touchpad è enorme (15 x 9,5 cm). Come ho detto in altri casi simili, lo è anche troppo.

Nella parte superiore abbiamo i tasti funzione, tra i quali c'è anche una smart key personalizzabile , a cui potete associare azioni diverse per singolo e doppio clic. La presenza del tastierino numerico sacrifica un po' il tasto invio e la ù, entrambi più sottili del normale. Le frecce direzionali laterali sono invece a grandezza regolare, mentre quelle in alto e in basso devono in pratica condividere in due lo spazio di un singolo tasto (questo sì, è un po' fastidioso , soprattutto all'inizio).

Scheda Tecnica

In tutto ciò non staremo ora a sottolineare la bontà del processore di Intel, a suo agio con i compiti più intensi, dal video editing alla modellazione 3D , perché di benchmark e prestazioni parleremo a breve.

Infine, prima che qualcuno lo chieda, la RAM è saldata e non espandibile (con 64 GB c'è poco da lamentarsi). In compenso abbiamo due slot M2 per l'espansione dell'archiviazione.

E sempre a questo proposito, la batteria è generosa ma non è la più capiente che possa esserci, dato che il massimo è 100 Wh e qui siamo un 25% sotto. Evidentemente Lenovo avrà fatto i suoi conti in termini anche di peso/autonomia.

Schermo

Come da tradizione Lenovo poi, anche le impostazioni del display sono tutte raccolte sotto l'ombrello di Lenovo Vantage , il software gestionale che è stato proprio recentemente aggiornato graficamente, che permette di avere tutto sotto controllo in un'unica app.

Il display è lucido , rivestito in vetro, e touch, ma la finitura anti-impronte digitali anche in questo caso funziona abbastanza bene (sebbene, su sfondi scuri, non sia impossibile vederle). La leggibilità è ottima in ogni condizione, grazie anche all'elevata luminosità che raggiunge La copertura dei principali spettri di colore è poi ottimale: 100% DCI-P3 e 100% Adobe RGB assicurano precisione del colore per chiunque abbia queste esigenze.

Uno dei fiori all'occhiello dello Yoga Pro 9i è senz'altro il display da 16 pollici mini LED , che ha una luminosità massima di ben 1.200 nit con contenuti in HDR, ed un refresh rate fino a 165 Hz (purtroppo non gestito dinamicamente da Windows, ma c'è una combo di tasti per passare rapidamente da 60 a 165, e viceversa).

Benchmark e Temperature

Il rivale naturale, tra i notebook che abbiamo già recensito, dello Yoga Pro 9i è il Galaxy Book 3 Ultra di Samsung. Quest'ultimo è infatti dotato di un Intel Core i9-13900H, con 32 GB di RAM e scheda grafica GeForce RTX 4070, una configurazione molto vicina al portatile di Lenovo, che però si conferma vincitore su tutta la linea, con scarti anche non lievi.

Il merito va quindi non solo alla potenza della 13ma generazione di Intel, ma anche all'ingegnerizzazione di Lenovo, che pure in un corpo tanto compatto è riuscita a realizzare una gestione termica ottimale. Potete chiamare tutto ciò Lenovo X Power, una soluzione proprietaria che combina heat pipe, ventole, hardware e software per regolare le prestazioni in base allo scenario d'uso.

E che sia tutto merito suo o meno, i risultati si vedono.

Nei test su Premiere Pro ci sono quasi 1.000 punti di distacco tra il notebook di Lenovo e quello di Samsung, un 16% abbondante in più; non parliamo di una vittoria risicata quindi, ma di un distacco netto. Lo stesso vale per PCMark10 Extended, che comprende vari scenari di analisi: anche qui abbiamo un +7% e rotti a favore dello Yoga Pro 9i.

Il terzo incomodo nella tabella qui sopra sta lì anche per mettere le cose in prospettiva. MSI monta infatti un Intel Core i7-13700H con 16 GB di RAM e GeForce RTX 4050. Una configurazione chiaramente inferiore, ma sulla carta si potrebbe pensare che la differenza non sia poi così tanta, invece i benchmark parlano chiaro. Quasi il 33% in più su PCMark10, +78% su 3DMark, e un enorme +150% nei test su Premiere Pro (l'anomalia sono gli oltre 7000 punti del portatile di MSI su Photoshop + Lightroom Classic, che non trovano riscontro nemmeno nel paragone con altri modelli: peccato non averlo più tra le mani per poter ripetere il test).

Lenovo Yoga Pro 9i eroga un PL2 di 115 Watt e un PL1 di 80 Watt, che riesce davvero a mantenere a tempo indefinito, con temperature sui core inferiori ai 90°, mentre la CPU lavora al 100%, con un clock medio intorno ai 3,7 GHz. In questa condizione di stress il sistema è assolutamente stabile e non è nemmeno sotto affanno, riuscendo comunque a essere usabile anche con la CPU a pieno carico.

Che succede se a questo punto la RTX 4070 passa da 0 al 100%? Ovviamente c'è una redistribuzione della potenza a disposizione, che logicamente non è infinita. La CPU Intel passa a 45 Watt, con conseguente riduzione del clock medio di circa 2 GHz, questo perché la GPU di NVIDIA assorbe 90 Watt mentre lavora al 100%, per un totale di circa 135 Watt a regime, con alimentatore collegato.

Le temperature sono ottime: essendo diminuita la potenza del processore, sui core siamo poco oltre i 70°, mentre la temperatura della GPU è stabile sugli 80°.

Superficialmente poi non ci sono problemi: la tastiera è sempre sotto i 40° e non c'è mai fastidio alcuno nel toccarla. Solo nella scocca metallica vicino all'alimentazione il calore diventa eccessivo, ma non è una zona che necessiti di contatto alcuno.

Al di là di quello che dicono i numeri, aggiungo una considerazione personale, ma comunque basata su decine e decine di test simili su vari modelli. Ciò che colpisce è l'usabilità di Yoga Pro 9i in ogni situazione. Laddove altre macchine, in situazioni di carico analogo, sono in completa sofferenza, tanto da essere inusabili per qualsiasi cosa al di fuori del benchmark in esecuzione, con Yoga Pro 9i riuscite comunque a spostare dati con il file manager, a navigare un minimo, a fare screenshot, e in generale a utilizzare il PC per le cose più essenziali.

Tramite Lenovo Vantage poi potete anche spingervi più in là.

Siccome, come abbiamo visto, il sistema è stabile anche con carico massimo, e riesce a girare a temperature non critiche, potete eseguire l'overclock di GPU e memoria video per "prestazioni estreme": +200MHz sulla GPU e +400MHz sulla memoria video sono ciò che il software vi consente (al massimo) di aggiungere. Dovrete essere voi a modulare l'overclock sulla base delle vostre esigenze e dei programmi utilizzati, ma se c'è un notebook in grado di reggerlo è senz'altro questo.

C'è una nota a margine da fare sulla velocità di scrittura del disco, che è inferiore alle aspettative. Abbiamo ripetuto i test con altri software, ottenendo sempre risultati in linea con quelli qui sopra. Si è rivelato un handicap negli altri benchmark? No di certo, come avrete già visto, segno anche che estreme velocità sul disco sono utili solo in determinati contesti. Ciò non di meno è una piccola macchia su un curriculum altrimenti perfetto.