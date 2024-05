Recensione LEVOIT Core300S: il purificatore d'aria intelligente ed economico

Negli ultimi mesi si è parlato molto di qualità dell'aria e, specialmente per chi vive in città inquinate come Milano (come il sottoscritto), il tema dell'aria che respiriamo è particolarmente sentito. Ma oltre che per le condizioni esterne, ci sono ottime ragioni per volere un purificatore d'aria in casa, anche per chi non vive a Milano: guardando i dati, è impressionante vedere come peggiora l'aria quando si cucina, o – neanche a dirlo – quando qualcuno fuma in casa. Per tutti questi motivi, ho accettato di testare il LEVOIT Core 300S, un purificatore d'aria smart piuttosto economico, considerando quanto funziona bene e tutte le funzionalità intelligenti che offre. Ne sono rimasto molto soddisfatto, e vi racconto tutto in questa recensione. LEVOIT Smart Purificatore d'Aria per Allergie e PM2.5, Filtro HEPA, Guarda Qualità dell'Aria, Contro 99,97% dei Acari Polveri Pollini Odori Muffe, CADR 240m³/h, 50m², 22dB Modalità di Sonno&Auto 159,99 € Vedi l'offerta PRO Abbastanza compatto

Abbastanza compatto La modalità automatica è comodissima

La modalità automatica è comodissima Molto silenzioso con velocità delle ventole bassa

Molto silenzioso con velocità delle ventole bassa Comodo da usare, anche con comandi vocali tramite Alexa

Comodo da usare, anche con comandi vocali tramite Alexa App con dati e statistiche sulla qualità dell'aria CONTRO A piena potenza arriva ad essere rumoroso

A piena potenza arriva ad essere rumoroso Sporadici problemi di sincronizzazione con l'app

Com'è fatto

Levoit Core 300S si presenta come un cilindro bianco dal design abbastanza neutro: alto 37cm e con un diametro di 22cm, non è il più piccolo dei purificatori d'aria, ma è abbastanza compatto se consideriamo potenza e funzionalità. Non è qualcosa di abbastanza che vorrete mettere su un comodino, ma non farete troppa fatica a trovargli un posto in casa. Da notare che non va a batterie, quindi meglio pensare da subito a un angolino con una presa vicino. Sulla parte superiore troviamo i comandi touch e il LED colorato che indica a colpo d'occhio la qualità dell'aria (rosso vuol dire scarso, arancione mediocre, verde ok e blu molto buono), il tutto circondato dalla griglia dalla quale esce l'aria purificata. La sezione inferiore, caratterizzata dai tanti fori da cui viene aspirata l'aria, è dove si trovano le ventole e il filtro. Quest'ultimo, sostituibile, può essere rimosso e cambiato aprendo lo sportello che si trova sul fondo.

Nella confezione di vendita, oltre il purificatore d'aria e i manuali, troviamo un solo filtro standard (non ci sono quindi ricambi), che ha una durata di circa 6 mesi. La durata effettiva del filtro può variare a seconda delle condizioni e, se volete prolungarne la vita, può essere una buona idea rimuoverlo e dargli una passata con l'aspirapolvere di tanto in tanto per rimuovere la polvere che si accumula sulla superficie esterna (nelle foto di seguito, il filtro dopo quasi due mesi d'uso, prima e dopo una pulizia con l'aspirapolvere).

Oltre il filtro standard, su Amazon e sul sito ufficiale di Levoit sono in vendita altre varianti: Filtro anti tossine, indicato per luoghi con molto smog, fumo o composti organici volatili (COV)

Filtro anti muffa, indicato per luoghi molto umidi, per prevenire la formazione di muffe

Filtro per animali, indicato per prevenire odori e limitare allergie da animali domestici In tutti i casi, si tratta di un filtro a 3 strati: quel che cambia è il rivestimento esterno del filtro (che varia a seconda dell'uso specifico), ma la sezione interna è sempre uguale ed è composta da un filtro HEPA e un filtro a carbone attivo.

Come funziona

Come ogni buon purificatore d'aria che si rispetti, Levoit Core 300S promette di ripulire l'aria di casa, eliminando fino al 99,97% di polvere, pollini, spore di muffa e polveri sottili (PM2.5). A bordo c'è anche un sensore che monitora i livelli di PM2.5 nell'aria, che possono essere poi controllati dall'app VeSync (disponibile per Android e iOS). Oltre al grande tasto centrale che serve ovviamente per accendere e spegnere il purificatore, i controlli sul pannello touch permettono di (da basso a sinistra, in senso orario): Attivare un timer per lo spegnimento automatico (dopo un lasso di tempo di 1-12 ore)

automatico (dopo un lasso di tempo di 1-12 ore) Impostare la modalità notte , con velocità delle ventole al minimo (la pressione prolungata per 3 secondi resetta il counter d'uso del filtro)

, con velocità delle ventole al minimo (la pressione prolungata per 3 secondi resetta il counter d'uso del filtro) Regolare la velocità della ventola (su 3 livelli, indicati di seguito)

della ventola (su 3 livelli, indicati di seguito) Impostare la modalità automatica (quella predefinita, che regola automaticamente la velocità della ventola a seconda dell'inquinamento dell'aria)

(quella predefinita, che regola automaticamente la velocità della ventola a seconda dell'inquinamento dell'aria) Spegnere tutti i LED

Bloccare/sbloccare i controlli touch (pressione prolungata per 3 secondi)

Tutte queste impostazioni sono disponibili anche tramite l'app, dalla quale è anche possibile controllare il livello di PM2.5 dell'aria (con statistiche giornaliere ora per ora, o con una panoramica settimanale che mostra la qualità dell'aria media nei singoli giorni), leggere statistiche sulle ore di funzionamento e i metri cubi di aria purificata, programmare l'accensione a specifici orari e impostare i parametri della modalità automatica (di default, la velocità della ventola varia in base alla qualità dell'aria, ma si può anche scegliere di averlo più silenzioso o più efficiente). Inoltre, Levoit Core 300S è anche compatibile con Alexa, da cui può essere comandato tramite l'apposita skill. A proposito dell'app, è un peccato che le statistiche siano limitate temporalmente e mostrano solo (circa) l'ultimo mese d'uso per quel che riguarda la vista settimanale e a l'ultima settimana d'uso per la vista giornaliera. Una scelta un po' inspiegabile, che vi impedisce di andare più indietro di un tot e fare un paragone con giorni o settimane nel passato.

Levoit Core 300S ha un CADR (Clean Air Delivery Rate) di 240m³/h, il che vuol dire che è in grado di filtrare l'aria contenuta in un volume di 240 metri cubi in un'ora. Semplificando, questo vuol dire che per purificare l'aria di una stanza di 20 metri quadri (4m x 5m) con pareti alte 3 metri (quindi 60 m³ di volume), impiega circa 15 minuti. Ovviamente questo non è da intendere come un valore assoluto, ma dà una buona indicazione: se lo posizionate in cucina, ad esempio, saprete che dopo aver spento i fornelli il purificatore ci metterà circa un quarto d'ora a riportare l'aria in buone condizioni. Al di là delle tempistiche, comunque, l'effetto di purificazione dell'aria è davvero sensibile, anche a naso, anche senza strumenti di misurazione. Il contesto di casa mia è particolarmente ostico: vivo a Milano (dove la qualità dell'aria non è granché, per usare un eufemismo), con un cane, una compagna che fuma (occasionalmente anche in casa) e in un appartamento piccolo, dove la maggior parte del tempo viene passato nella cucina/soggiorno. Mettete insieme tutte queste condizioni e capirete facilmente come l'aria possa peggiorare rapidamente: in particolare, è impressionante notare quanto rapidamente salga il livello di PM2.5 quando si accende una sigaretta (anche se fumata vicino la finestra aperta) e/o quando si cucina.

Dopo aver spento i fornelli, accendendo una sigaretta alla finestra il livello di PM2.5 cresce vertiginosamente: in questo caso a 237 µg/m3. Per dare un termine di paragone, l'app di Levoit considera l'aria buona sotto i 35 µg/m3 e molto buona sotto i 15 µg/m3.

Dopo un mese di test posso dire di essermi trovato particolarmente bene lasciandolo sempre acceso in modalità automatica: senza complesse pianificazioni di accensione, in questo modo il purificatore d'aria fa il suo dovere senza darmi da pensare. Quando l'aria è pulita non fa alcun rumore e non dà alcun fastidio, ma si accende automaticamente alla potenza adeguata quando la qualità dell'aria scende sotto una certa soglia. E penso che questo sia tutto quello che un elettrodomestico dovrebbe fare: svolgere il proprio lavoro nel modo più trasparente possibile.

Prezzo

Il Levoit Core 300S ha un costo di listino di 159€, ma ogni tanto si trova in offerta anche a prezzo scontato a una decina di euro in meno. Penso che sia un costo abbastanza adeguato (specialmente se lo trovate in offerta): ci sono in giro purificatori d'aria più performanti, con più sensori che misurano più parametri relativi alla qualità dell'aria, ma in generale costano anche sensibilmente di più. Il Levoit Core 300S è un dispositivo che fa bene il suo dovere, ha un design discreto, non pesa troppo, ha una buona app da cui visualizzare statistiche (ed eventualmente programmare l'accensione, anche da remoto) e, insomma, non vi deluderà.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale LEVOIT Core300S Levoit Core 300S è un purificatore d'aria intelligente che funziona bene e fa il suo dovere: dall'app è possibile monitorare i livelli di PM2.5 nell'aria, programmarne l'accensione a determinati orari e comandarlo a distanza. È anche compatibile con Alexa ma, in generale, il dispositivo dà il meglio di sé in modalità automatica, senza troppi pensieri per l'utente: lasciandolo sempre acceso in una stanza in modalità Auto non fa rumore quando l'aria è pulita e, automaticamente, la purifica quando ce n'è bisogno. Pro Abbastanza compatto

Abbastanza compatto La modalità automatica è comodissima

La modalità automatica è comodissima Molto silenzioso con velocità delle ventole bassa

Molto silenzioso con velocità delle ventole bassa Comodo da usare, anche con comandi vocali tramite Alexa

Comodo da usare, anche con comandi vocali tramite Alexa App con dati e statistiche sulla qualità dell'aria Contro A piena potenza arriva ad essere rumoroso

A piena potenza arriva ad essere rumoroso Sporadici problemi di sincronizzazione con l'app