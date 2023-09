LG propone un nuovo modello della serie Gram, che però ha dalla sua non solo il peso piuma, ma anche un certo " style ", andando a insidiare XPS 13 Plus sul trono di portatile più bello del mondo . Ma l'estetica in un notebook vale solo fino a un certo punto, e allora vediamo di che pasta è fatto questo nuovo, grande LG, nella nostra recensione di Gram Style 16Z90RS .

Unboxing

La confezione di LG Gram Style non è affatto in tono con l'eleganza del portatile. Classico cartone , senza alcun tocco di colore, né accessori di alcun tipo. Un punto in più per l'ambiente, uno in meno per lo stile, il che è quasi ironico visto il nome del portatile (ma è meglio così).

Qualità Costruttiva

Inutile negare che, appena preso in mano LG Gram Style, abbiamo subito pensato a XPS 13 Plus , perché i due notebook sono accomunati dall'ampia superficie liscia sotto alla tastiera, che nasconde al suo interno anche il touchpad. A parte questo elemento però i due portatili sono abbastanza diversi, ciascuno con il suo stile caratteristico.

LG lo chiama " design olografico ", visto che cambia in base alla luce e all'angolazione. L'ispirazione è quella dell'aurora boreale, ma nella pratica i colori principali sono due: rosa e azzurro , con varie gradazioni di entrambi. Non chiedeteci cosa questi colori abbiano in comune, forse è un modo per accontentare sia il pubblico maschile che quello femminile, o forse ci stiamo solo ragionando troppo.

Le altre superfici sono in plastica bianca , tra l'altro molto piacevole al tocco, ma ci viene da chiederci se non si potesse lavorare di più sui materiali, magari con qualche lega magnesio/alluminio, che già ha dimostrato altrove le sue ottime doti di resistenza e leggerezza.

1.216 grammi sul piatto della nostra bilancia. Il biglietto da visita della serie Gram rimane immutato, e realizzare un 16 pollici così leggero non è certo facile, tanto più che questa volta c'è anche il vincolo del design a complicare le cose, con delle ampie superfici in vetro che di certo il loro peso l'hanno aggiunto.

Tastiera e Touchpad

Fatto salvo per questo particolare, che proprio piccolo non è, il suo funzionamento è molto buono, e l'effetto del finto clic è restituito bene sulla punta delle dita, la scorrevolezza è fantastica, e le gesture vengono riconosciute correttamente. Abbiamo inoltre apprezzato il modo sottile in cui LG ha scelto di illuminarne in bordi, per rendere più chiari i suoi confini.

Questo è un errore tipico dei portatili con tastierino numerico, che per fini anche estetici e di simmetria a volte preferiscono posizionare il touchpad centrale;ma in un notebook come questo, dove i suoi confini sono di fatto invisibili, è due volte un peccato , anche perché non è impossibile che il trackpad reagisca accidentalmente alla presenza del palmo della mano durante la scrittura.

Il touchpad sembra enorme a prima vista, ma di fatto la sua larghezza va dal margine sinistro della barra spaziatrice fino a sfiorare la freccia a sinistra. Il problema, come forse avrete intuito da questa descrizione, è che risulta centrato rispetto alla larghezza del portatile e non rispetto alla barra spaziatrice. In poche parole è decentrato rispetto alla posizione che comunemente terrete per scrivere, e ovviamente è un peccato.

La retroilluminazione , chiara con tasti bianchi, non è delle più efficaci, come potrete immaginare già da questa premessa. Quando ce n'è davvero bisogno, cioè in una stanza pressoché buia, è sufficiente per vedere bene i tasti, ma produce comunque un effetto "halo", di contorno dei tasti, che non è esattamente piacevole alla vista.

Il layout è invece ok, con le frecce direzionali che hanno diverse seconde funzioni per spostarsi nel testo. Unica stranezza è il tasto di accensione incavato, che sembra indicare ci sia un lettore di impronte digitali, quando invece ne è privo.

I tasti in generale sono inoltre fin troppo lisci e non sagomati , tanto che le dita ci scivolano un po' troppo sopra.

LG Gram Style 16, visto lo spazio a disposizione, adotta infatti un tastierino numerico a destra della tastiera, e per non rimpicciolire i tasti di quest'ultimo, LG ha scelto di dotarlo di sole 3 colonne. Questo significa che il suo pulsante invio è in basso a destra, in una posizione non comune e un po' sacrificata.

La tastiera è il primo elemento dove Gram Style differisce nettamente dall'XPS 13 Plus. Nel notebook di Dell infatti avevamo tasti a filo della scocca, senza separazione tra uno e l'altro, e una riga di pulsanti soft-touch per i tasti funzione. Una soluzione decisamente avveniristica, con le sue scomodità, che LG non si è evidentemente sentita di prendere ad esempio, ma ciò non significa che il risultato sia perfetto.

Scheda Tecnica

LG ha scelto di adottare un processore Intel di 13ma generazione , quindi aggiornatissimo, ma di serie P , probabilmente più per amore della scheda tecnica che non per una reale esigenza, come vedremo a breve. L'unica "stranezza" è la presenza di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, laddove molti concorrenti odierni sono ormai passati a Wi-Fi 6E e Bluetooth (almeno) 5.2. Non è un dramma, ma è comunque una piccola carenza che col tempo probabilmente potrebbe farsi sentire.

Dotazione quindi piuttosto completa, che ovviamente non poteva includere una grafica discreta , ma che non disdegna l'adozione di un ampio pannello OLED che giustamente è uno dei fiori all'occhiello di questo portatile (ok che sia leggero e compatto, ma quale sarebbe stato il senso di aver uno schermo grande se fosse stato "brutto"?).

LG Gram Style 16Z90RS non è il vostro tipico notebook configurabile: va preso così com'è. E come è? - direte voi. Eccolo!

Schermo

Abbiamo appena detto che il display è uno dei fiori all'occhiello di questo portatile e non dicevamo per dire. Non è solo perché si tratta di un pannello OLED (che di certo non guasta), ma anche perché abbiamo una finitura opaca (una rarità per un OLED, perché un pelo di brillantezza la sacrifica, a vantaggio però della leggibilità), un elevato refresh di 120Hz (peccato che non sia dinamico, ma qui è anche un po' colpa di Windows) e un'elevata luminosità che supera i 600 nit di picco in HDR (con oltre 500 nit costanti su tutto il pannello).

Abbiamo anche il pieno supporto allo spettro di colore DCI-P3, unito a una discreta calibrazione di fabbrica, che rendono lo schermo adatto anche per usi professionali, e qui nuovamente l'assenza di finitura lucida assicura una riproduzione dei colori ottimale.

Manca il supporto touch, ma è una cosa mutuamente esclusiva con le altre scelte effettuate da LG, che ci sentiamo di sposare in pieno. Del resto un portatile leggero come questo è pensato per l'uso in movimento, e come tale la preferenza accordata all'attenzione antiriflesso è da lodare.