L'ho detto in passato e lo ripeto: LG è un marchio molto sottovalutato quando si parla di cuffiette Bluetooth. L'azienda coreana ha azzeccato un modello dopo l'altro, ma quando si pensa ai migliori auricolari Bluetooth, raramente si pensa a un prodotto LG, ed è un peccato. Certo, sarebbe stato meglio se la società si fosse concentrata su pochi modelli dai nomi chiari, invece di inondare il mercato con una quantità spropositata di varianti dai nomi quasi indistinguibili, ma tant'è: questi LG Tone Free T90S sono l'ennesima conferma della maturità di LG nel settore degli auricolari Bluetooth. Un paio di cuffiette solide, di ottima qualità, con tante funzioni smart e solo qualche piccolo neo: il prezzo è da top di gamma, ma le prestazioni pure. PRO Ottima qualità audio

Unboxing

Da qualche tempo anche LG adotta alle confezioni interamente in cartone, che possono essere riciclate nel bidone della carta. Un piccolo passo ma meglio di niente. All'interno della scatola, oltre agli auricolari e al relativo case di ricarica, troviamo tre coppie di gommini aggiuntivi (XS/S/M/L), due coppie di "schiuma multifunzione" aggiuntive (oltre quelle applicate di default in ogni gommino) un cavetto USB/USB-C per la ricarica e un cavetto USB-C/jack audio per la funzione Plug&wireless, che permette di collegare le cuffiette a un qualsiasi dispositivo dotato di jack audio, utilizzando il case come ponte wireless.

Costruzione e comodità

Rispetto i precedenti Tone Free T90Q (e la maggior parte degli altri auricolari di LG), i nuovi auricolari di LG hanno una forma completamente diversa. Non più il design con l'astina che si allunga (in stile AirPods, per capirci) ma una forma più compatta, con l'auricolare che si infila quasi completamente nell'orecchio, fatta eccezione per una piccola protuberanza che contiene i microfoni in basso. Personalmente è un cambio che non mi fa impazzire: tendenzialmente, preferisco sempre gli auricolari con astina, che "alleggeriscono" l'orecchio. Per il design di queste cuffiette LG ha collaborato con l'Ergonomic Design Technology Lab dell'Università di Scienze e tecnologia di Pohang, che ha eseguito scansione 3D alle orecchie di 300 persone per studiare la forma più ergonomica possibile.

Insomma, "solita storia" (la scansione 3D delle orecchie per studi di design è ormai la prassi per tutti): il risultato è buono e i Tone Free T90S sono effettivamente molto più comodi di quanto potrebbe sembrare, ma non rientrano nel mio Olimpo di cuffiette comode (quello dove stanno gli AirPods Pro, gli auricolari Nothing e pochi altri). Se avete già indossato auricolari con gommino senza troppi fastidi, non avrete problemi con i T90S; se solitamente avete problemi con i gommini, non troverete comodi questi auricolari di LG. A proposito di gommini, queste cuffiette includono all'interno dei gommini una sorta di "filtro", che viene chiamato genericamente "schiuma multifunzione". Il materiale, che non sembra influenzare in alcun modo la trasmissione dell'audio, serve a bloccare cerume, sebo e altre impurità che dall'orecchio potrebbero riversarsi verso gli auricolari, per evitare che possano danneggiare i driver. Come specificato dal manuale, sia questi piccoli inserti in schiuma che i gommini sono lavabili sotto l'acqua corrente.

Gli auricolari resistono agli schizzi d'acqua, con certificazione IPX4. Il case è molto compatto ed entrerà facilmente in qualsiasi tasca, anche la più piccola.

Scheda tecnica e qualità audio

La qualità sonora dei LG Tone Free T90S è davvero molto buona. Anche questa volta LG ha collaborato con Meridian Audio, società inglese specializzata nella produzione di dispositivi audio, ma rispetto al passato c'è una novità nei driver, che adesso è realizzato interamente in grafene. Non conosciamo la dimensione del driver, ma il fatto che non sia solo rivestito di grafene ma interamente costruito con questo materiale dovrebbe essere sinonimo di una certa qualità. Dall'app LG sono disponibili diversi preset ottimizzati da Meridian, con ottime equalizzazioni: il profilo di default (Immersive) è molto immersivo (per l'appunto), punta alla spazialità del suono ma ha anche una discreta spinta sui bassi: non è un'equalizzazione da puristi del suono, ma è divertente e coinvolgente. Al contrario, il profilo Natural è decisamente più piatto, ma forse un po' spento: piacerà di più a chi cerca maggiore fedeltà possibile, senza particolari enfasi su certe frequenze. Oltre a un'altra manciata di preset, ci sono anche due profili completamente personalizzabili (con equalizzatore a bande) e, soprattutto, c'è il profilo Head tracking.

La tecnologia Dolby Head Tracking aveva debuttato sugli auricolari LG con il precedente modello (T90Q), ma i nuovi T90S hanno un nuovo primato: sono i primi auricolari al mondo a supportare Dolby Head Tracking con qualsiasi contenuto, anche con la musica in alta risoluzione (fino a 24 bit /96 kHz, grazie al codec aptX adaptive). Il Dolby Head Tracking è un sistema che traccia il movimento della testa e adatta l'audio in base alla posizione della capo rispetto la fonte da cui proviene il suono: ad esempio, con lo smartphone davanti a noi, ruotando la testa verso destra sentiremo l'audio provenire soprattutto dall'orecchio sinistro (quello più vicino alla fonte audio), e viceversa. Ovviamente tra i due estremi ci sono mille sfumature di mezzo, con il suono che si sposta più a sinistra o più a destra in base a come muoviamo la testa. È un'esperienza in stile all'Audio Spaziale di Apple e funziona altrettanto bene: personalmente non la trovo particolarmente utile con la musica, ma è un'esperienza più interessante quando si guarda un film in TV, facendo sì che gli spostamenti sul divano non impattano sulla provenienza (apparente) del suono.

Oltre Dolby Head Tracking, gli LG Tone Free T90S supportano anche Dolby Atmos e, soprattutto, Snapdragon Sound, ossia la nuova suite di tecnologie audio di Qualcomm. Per godere di Snapdragon Sound è necessario utilizzare le cuffie con uno degli smartphone supportati, che permettono di godere del già citato audio in alta risoluzione (24 bit, 96 kHz) e bassa latenza (89 ms) grazie al codec aptX Adattive. Ma Snapdragon Sound garantisce anche una migliore qualità nelle registrazioni e maggiore efficienza energetica.

Ma anche chi non ha uno smartphone con gli ultimi chip di Qualcomm può provare l'esperienza di Snapdragon Sound grazie al sistema Plug&Wireless di LG: collegando il case di ricarica a una qualsiasi fonte audio tramite il cavo USB-C/jack (ma anche tramite il cavetto USB/USB-C) e abilitando lo switch sul lato, il case farà da ponte wireless e vi permetterà di usare le cuffiette anche su dispositivi sprovvisti di Bluetooth, come ad i sistemi di intrattenimento in aereo, ma anche i tapis roulant in palestra e così via. Il case supporta Snapdragon Sound e offre quindi tutti i vantaggi della tecnologia Qualcomm a prescindere del dispositivo a cui è connesso: tuttavia, usando Plug&Wireless il volume è più basso e l'equalizzazione mi pare un po' più piatta (non necessariamente un male).

ANC e altre funzioni

Quella di LG è una delle app più complete e ben fatte che possiate trovare. Disponibile per Android e iOS, include tante funzioni utili, più o meno interessanti: c'è il test di aderenza per trovare i gommini giusti, la funzione Trova i miei auricolari per farli squillare quando persi, la modalità gaming che riduce la latenza e anche la modalità sussurro, una curiosa funzione di LG per utilizzare l'auricolare destro come se fosse un microfono esterno in cui parlare a bassa voce, da portare alla bocca in caso di chiamate in luoghi rumorosi come in metropolitana. E su Android c'è anche la possibilità di farsi leggere le notifiche. Il case include la tecnologia UVNano, già vista su altri modelli dell'azienda, che igienizza gli auricolari quando la custodia è in carica (si accende l'apposita spia blu). Stando a quanto dichiarato da LG, UVNano elimina il 99,9% dei batteri e, nel caso vogliate auricolari sempre igienizzati, dall'applicazione potete scegliere che la funzione venga attivata sempre quando riponete gli auricolari (e non solo quando il case è in carica).

Cancellazione del rumore e modalità ambiente L'ANC dei Tone Free T90S fa bene il suo dovere ed elimina senza problemi la maggior parte dei rumori di fondo, specialmente quelli a bassa frequenza. Nessun problema quindi ad ascoltare musica in pace in aereo o metropolitana. Non è forse il sistema di cancellazione del rumore più efficace in assoluto (al pari di mostri sacri come i Sony WF-1000XM5) e non è regolabile su diverse intensità, ma fa il suo dovere e lo fa bene. Eccellente la modalità Suono ambientale, che riesce a far passare i suoni esterni con grande naturalezza: dall'app è possibile personalizzare la modalità, scegliendo tra moderato (che riduce leggermente l'intensità dei suoni), naturale (che li riproduce così come sono) o modalità conversazione (che dà maggior importanza alle voci). Connettività

Gli LG Tone Free T90S hanno Bluettoth 5.4, ultimissima versione disponibile, supportano il Fast pair di Google e anche il multipoint, ossia possono essere collegate simultaneamente a due dispositivi. Inoltre, gli auricolari tengono in memoria fino a cinque dispositivi associati e la gestione dei dispositivi tramite app è comodissima: mostra tutti i dispositivi in memoria e quelli attualmente collegati, permettendo di scollegare e collegare le cuffie ai vari device.

Controlli I controlli sono touch è mi sembrano francamente l'unico passo indietro rispetto i precedenti T90Q: in generale non sono un fan dei controlli touch sugli auricolari, e questi delle cuffiette LG mi sembrano un po' imprecisi, specialmente in movimento. C'è un chiaro feedback audio a ogni tap che permette di capire cosa stiamo facendo, ma capita comunque spesso di fare errori, specialmente col triplo tap. I controlli sono personalizzabili dall'applicazione, di default sono questi: Clic: Play/Pausa

Play/Pausa Doppio clic : Controllo volume (Volume- su auricolare SX, Volume + su auricolare DX)

: Controllo volume (Volume- su auricolare SX, Volume + su auricolare DX) Triplo clic : Controllo traccia (Traccia precedente su auricolare SX, Traccia successiva su auricolare DX)

: Controllo traccia (Traccia precedente su auricolare SX, Traccia successiva su auricolare DX) Clic prolungato: ANC/Trasparenza

Ovviamente non mancano i sensori di prossimità, che mandano automaticamente in pausa la musica quando si rimuovono gli auricolari dalle orecchie.

Autonomia

L'autonomia è nella media: LG dichiara una durata di 9 ore senza ANC e fino a 36 ore complessive. Ovviamente con la cancellazione del rumore l'autonomia si riduce e, in base alle mie stime (non ci sono dati ufficiali) arriva a circa 5 ore con ANC attivo con una singola ricarica Per fortuna c'è la ricarica rapida e anche la ricarica wireless.

Microfoni

Microfoni abbastanza buoni: sono tre per ogni auricolare, a cui si aggiunge un sensore a conduzione ossea (VPU, Voice Pickup Unit). Quest'ultimo permette di catturare meglio la voce e isolarla rispetto i rumori di fondo, e fa generalmente un buon lavoro, specialmente con rumori costanti. In generale la qualità in chiamata è discreta e di solito il mio interlocutore è sempre riuscito a capire tutto quel che dicevo, anche se a volte la voce è risultata un po' compressa. Potete farvi un'idea della qualità dei microfoni dalle registrazioni qui sotto.

Prezzo

Il costo di listino è di 229€: è un prezzo elevato, ma purtroppo ormai allineato alla fascia alta del mercato, che supera ormai sistematicamente i duecento euro. Tuttavia, su Amazon al momento gli auricolari sono in vendita (da un rivenditore di terze parti) al costo di 169€, un prezzo decisamente più invitante.

Il sample per questa recensione è stato fornito da LG, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale LG Tone Free T90S Gli LG Tone Free T90S sono l'ennesimo, ottimo paio di auricolari dell'azienda. Nonostante i controlli touch sotto tono e il prezzo non certo economico, è facile raccomandare i più recenti auricolari della linea Tone Free: il nuovo design è comodo, la qualità audio è ottima (in collaborazione con Meridian), l'ANC è buono e ci sono tantissime funzioni smart, tra cui connettività multipoint, Dolby Head Tracking, tutta la suite Snapdragon Sound e anche Plug&Wireless, che rimane una vera chicca nel settore. Sommario Unboxing 7.5 Costruzione e comodità 8.0 Scheda tecnica e qualità audio 8.5 ANC e altre funzioni 8.5 Autonomia 7.5 Microfoni 7 Prezzo 5 Voto finale LG Tone Free T90S Pro Ottima qualità audio

Giuseppe Tripodi Sono soprattutto una persona curiosa: mi piace imparare cose nuove e spiegare quel che so. Quindi scusatemi per gli articoli così lunghi. Spesso mi isolo dal mondo con grosse cuffie in testa, a leggere su un ebook reader o ascoltare un podcast, ma ho un cane di nome Dubbio che mi mantiene vigile e mi trascina al parco un paio di volte al giorno.