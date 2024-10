Ho fatto un sacco di foto ai bellissimi visi del nuovo Life is Strange. Ma dal gioco mi aspettavo di più

È assurdo da dire, ma quel piccolo momento, quella singola battuta di dialogo, è stata probabilmente la cosa più profonda che ho vissuto durante l'intero Double Exposure , il nuovo capitolo della saga (dopo l'episodio a sé stante Life is Strange: True Colors ) che brilla, come ho scritto nel titolo, per i suoi bellissimi volti espressivi. Ma procediamo con ordine, vi va?

È stata una sensazione quasi surreale, come se Max stesse parlando non direttamente a me, ma a quella parte di me che aveva vissuto in modo così intenso la sua avventura nel 2015. Quei viaggi temporali, il dramma e le riflessioni che si dipanavano ad ogni scelta, la tensione di poter cambiare tutto con un solo gesto .

Non appena ho premuto il tasto destro del mouse e Max ha detto che non può più tornare indietro nel tempo perché sembra aver perso i poteri, mi sono piovuti addosso un mare di ricordi. Mi ha invaso una botta di nostalgia, improvvisa e potente, e per un attimo ho rivissuto tutto quello che aveva reso il primo Life is Strange uno dei miei giochi preferiti di sempre .

Non lo consiglierei ad un non-fan

Life is Strange: Double Exposure è il seguito diretto del primo Life is Strange del 2015, nel quale ritroviamo Max Caulfield in una fase più matura della sua vita: è diventata una fotografa alla prestigiosa Caledon University, dove tiene un seminario tutto suo e spera di lasciarsi alle spalle gli eventi traumatici di Arcadia Bay.

Tuttavia, la quiete non dura, e la storia prende una piega drammatica quando Max trova una persona a lei cara morta sulla neve. Da qui, si sviluppa la premessa narrativa in cui la nostra eroina torna ad usare abilità soprannaturali, ma anziché riavvolgere il tempo come nel primo gioco, ora può passare tra due linee temporali parallele. In una di queste, quella persona è ancora viva, mentre nell'altra è deceduta: l'obiettivo è dunque capire chi l'ha uccisa e perché l'ha fatto.

Il tema della morte di una persona cara, un caposaldo del franchise, torna quindi centrale: l'idea della doppia realtà è molto indovinata sulla carta, anche se la morte stessa non ha la stessa forza dirompente del primo capitolo.

In realtà non l'aveva nemmeno in True Colors, che però trattava la tematica dell'empatia con una sensibilità rara.

Sia chiaro, non è che il concept di una struttura narrativa ripetitiva non possa funzionare. Dopotutto, perché abbiamo amato così tanto i primi due Mamma Ho Perso l'Aereo, sebbene di base siano lo stesso film?

Mettiamo però subito in chiaro una cosa: non è il gioco che consiglierei di assaporare a chi non è fan della serie. Vuole far credere di essere una storia per tutti, e lo è in effetti, ma la sua parte più bella è proprio quella che si collega al primo gioco, nel vedere non tanto i riferimenti, quanto la maturazione della protagonista.

Max di Double Exposure è sempre la Max che abbiamo conosciuto in Life is Strange: mantiene le sue osservazioni "epiche" sulle piccole cose, tali per cui rende un'impresa galattica anche la semplice raccolta di cocci di vetro, ma in lei c'è anche una nuova consapevolezza, che la fa ovviamente più matura.

Ogni sua osservazione affonda le radici nell'esperienza vissuta e nelle difficoltà affrontate, sfumature che solo chi ha goduto dell'avventura originale saprà apprezzare.