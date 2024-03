Torniamo a parlare dei prodotti di casa LOFREE . Come al solito, il brand specializzato in tastiere meccaniche ( e non solo ) parte dal desiderio di volersi distinguere dalla massa. A distanza di 7 anni dalla prima DOT, arriva sul mercato Foundation, un prodotto che per via dei suoi colori e del look ricercato, mira a un tipo di pubblico appassionato di make-up e nail-art. Vediamo quindi cosa ha da offrire LOFREE DOT Foundation e scopriamo se sotto l'aspetto ricercato c'è anche una tastiera meccanica degna di questo nome.

Unboxing LOFREE DOT Foundation

Come sempre, le confezioni LOFREE sono eleganti seppur povere di contenuti. Qui c'è una cosa in più: un piccolo pennello che riprende i colori della tastiera. Sembra quasi da make-up, ma in realtà è pensato per tenere pulita la tastiera. Oltre a questo c'è anche un cavo USB in plastica sempre color rosa carne.

Caratteristiche tecniche

LOFREE DOT Foundation è una tastiera meccanica formato 75% composta da 84 tasti . Non è quindi una tastiera completa, visto che sono assenti sia il tastierino numerico che l'isola di tasti sopra le frecce direzionali. Non ci sono manopole o simili, visto che l'obiettivo era quello di ottenere un design quanto più lineare possibile.

Il layout è ANSI con tasti USA , diverso quindi dal nostro ( ISO ), e anche per questo non adatto a tutti. Il tasto invio è più piccolo, e la u accentata (ù), se si utilizza il layout ITA sul sistema operativo in utilizzo, è il tasto lungo posto subito sopra invio.

Sui tasti bisogna aprire una grossa parentesi. Forse non saprete che LOFREE ha aperto i battenti diversi anni fa (più di 7) grazie alla prima tastiera meccanica, LOFREE DOT, acquistata da oltre 208.000 utenti da tutto il mondo. Fra le varianti della DOT ce n'era anche una che palesemente si ispirava alle palette di colori degli smalti, e con Foundation DOT LOFREE si è impegna ulteriormente per rendere i tasti, ovvero la parte più importante a livello estetico, ancora più speciali. LOFREE li chiama Liquid Keycaps . I tasti centrali, quelli con lettere e numeri, sono composti da due diversi strati. Non si chiamano liquid a caso: sembra veramente di osservare una boccetta di smalto o qualcosa di simile.

Sono molto piacevoli da utilizzare, e il rumore, anche grazie a come è costruita la tastiera, è altrettanto piacevole e molto "THOCK". La tastiera non è hot-swappable, di conseguenza dovrete farvi andare bene questi switch.

Anche gli switch sono speciali. LOFREE si è fatta realizzare da Gateron gli switch meccanici GATERON Baby Racoon , ovviamente tutti rosa. Si tratta di lineari dotati di una forza di attuazione di 40 gf . Mi piacerebbe dirvi altri dati, ma LOFREE non li ha diffusi. E quelli usati su questa tastiera sono diversi dai Baby Racoon che trovate online. Se non altro il brand ha diffuso un po' di dettagli costruttivi: stelo in plastica POM auto-lubrificante, parte superiore in policarbonato traslucido, base in plastica POM color rosa carne, lente a doppia lunghezza, contatti elettrici in lega di alluminio anti-ossidazione.

Non molto buoni gli stabilizzatori . Visto il rumore molto THOCK dei tasti non ci se ne rende nemmeno troppo conto, ma quello della barra spaziatrice è molto, molto metallico, anche provando a lubrificarlo. E questo nonostante le varie accortezze costruttive. Non potete sostituirlo, visto che gli switch sono saldati.

Inutile soffermarsi troppo su PCB e simili: la tastiera non è personalizzabile a livello hardware, e, come avrete già capito dalla sezione in cui parliamo dei tasti, c'è la retro-illuminazione. Come da tradizione LOFREE però è solo bianca. Se non altro il brand ha diffuso lo schema costruttivo della DOT Foundation. Si tratta di un modello gasket mount, dotato quindi di guarnizioni in silicone (visibili anche dalla scocca traslucida) che si trovano intorno alla piastra.

Subito sotto la piastra troviamo uno strato in schiuma PORON, un pad IXPE e, sotto la PCB, un altro strato in schiuma PORON e un pad in silicone per chiudere il tutto. E in effetti in digitazione si sente che la tastiera suona bene anche grazie alla qualità costruttiva che la caratterizza.