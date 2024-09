Lofree Flow Lite: avete appena trovato la vostra nuova tastiera meccanica super economica, ma veloci prima che salga di prezzo

Nel maggio del 2023 vi parlammo di Lofree Flow , una tastiera meccanica a basso profilo con corpo in alluminio del marchio Lofree, specializzato in prodotti di design e di ufficio. A distanza di poco più di un anno arriva su Kickstarter Lofree Flow Lite . Si chiama Lite solo perché si passa dall'alluminio alla plastica per mantenere bassi i prezzi, ma in realtà va a migliorare notevolmente alcune caratteristiche del modello passato, abbastanza da far sì che il termine Lite gli stia stretto . Ecco le nostre impressioni di utilizzo e tutti i prezzi (davvero top) a cui potete recuperarla tramite Kickstarter !

Unboxing Lofree Flow Lite

Nessuna sorpresa di rilievo nella confezione base della Flow Lite, ma tramite la campagna Kickstarter potete anche aggiungere set di copri tasto alternativi, custodia in pelle, switch aggiuntivi, poggia polso, desk mat e tanti altri accessori. Date un'occhiata qui . Comunque, dentro la scatola trovate manuale, cavo USB, tastiera e fine. Peccato che non ci siano gli strumenti per rimuovere tasti e switch.

Caratteristiche tecniche

Lofree Flow Lite è disponibile in due varianti: una formato 75% con 84 tasti che ricalca la struttura della Flow del 2023 e della recente Lofree Edge , e una formato completo con tastierino numerico e 100 tasti. Quest'ultimo mira finalmente ad accontentare chi ha bisogno del numpad per lavoro. Il layout è ancora ANSI USA: si tratta di prodotti internazionali, e di conseguenza vengono realizzati con un formato adatto a quante più persone possibili.

Forse avrete notato che è anche un po' più larga: questo perché le due Flow Lite adesso hanno un potenziometro ! C'è infatti un'elegante rotella che permette di gestire il volume di sistema. Cambiano anche gli switch, e i tasti adesso sono in PBT Double-Shot mixato con policarbonato. È migliorata in modo sensibile la qualità della retro-illuminazione : adesso i tasti si vedono bene al buio!

Un gran passo in avanti, soprattutto per la gestione di più dispositivi contemporaneamente. Potete infatti passare fra 3 dispositivi collegati in Bluetooth, 1 in Wi-Fi e uno cablato con l'uso di scorciatoie e con un interruttore fisico posto vicino alla porta USB-C, quest'ultima utile sia alla ricarica che all'uso cablato.

Il bello di questi tasti è che sono ben visibili anche con l'illuminazione completamente spenta. Anche l'autonomia ha fatto un salto in avanti davvero notevole, e come al solito se volete ampliarla a dismisura non vi rimane che usarla con i LED spenti.

Switch e costruzione

Le sonorità sono a dir poco ottime . L'uso della plastica ABS per la scocca (e il montaggio di tipo Gasket) aiuta sicuramente, così come la piastra in policarbonato flessibile, ma tanto fanno anche switch meccanici in plastica POM (già lubrificati) e stabilizzatori. Il suono della barra spaziatrice è più cupo del resto dei tasti, ma è piacevole e non ha quel "retrogusto" metallico che alcune tastiere più sgraziate hanno. Anche Flow Lite, come la prima versione, è hot-swappable: potete quindi cambiare gli switch , a patto di acquistarne a basso profilo a 3 pin.

Fra la PCB e il fondo della tastiera c'è uno strato in schiuma PU . Insomma, gli strati fonoassorbenti non mancano, e questo nonostante lo spessore complessivo sia estremamente contenuto.

E visto che ci siamo, vediamo anche com'è costruita. È una tastiera Gasket : è quindi dotata di cuscinetti di silicone che ammortizzano la piastra, chiusi a sandwich fra le due sezioni che compongono la scocca. Sotto la piastra ci sono uno strato in silicone e un pad in IXPE a proteggere la PCB.

Estetica e impressioni d'uso

Esteticamente Lofree Flow Lite è molto elegante. Si vede che si tratta di un prodotto pensato per l'ufficio o comunque per vari ambiti lavorativi. La retro-illuminazione solo bianca e i colori molto delicati e ricercati contribuiscono a renderla elegante. Il bello è che esteticamente quasi non sembra una tastiera meccanica, eppure il feeling in scrittura è degno delle controparti classiche dotate di switch spessi e scocche alte anche il doppio di questa.

Anzi, per certi versi è migliore, vista la ricercatezza degli switch e le sonorità di cui parlavamo poco fa.

Il formato richiede un po' di pratica prima di essere padroneggiato. Non parlo tanto dell'ANSI USA, che ha delle differenze rispetto all'ISO nostrano che già di per sé richiedono qualche giorno di assestamento. Parlo più che altro del formato 100%, che per risparmiare quanto più spazio possibile unisce tutti i tasti in un'isola unica. Il tastierino quindi è attaccato al resto dei tasti, le frecce direzionali sono incastonate fra lo Shift di destra e il tastierino e i pulsanti che solitamente trovereste nell'isola sopra le frecce sono distribuiti sopra il numpad. Qualche errore ci sta quindi, non tanto di battitura ma nell'impartire comandi quali banalmente Invio o l'uso delle frecce per spostarsi nel testo.

Superate queste possibili difficoltà iniziali, la strada è decisamente in discesa. Lofree Flow Lite combina tutta una serie di fattori che faranno la gioia di chi intende trovare un compagno di lavoro affidabile.

L'autonomia è abbastanza alta, soprattutto spegnendo i LED; le sonorità sono contenute ed eleganti, perfette per ambienti condivisi; c'è il tastierino numerico, e non mancano shortcut rapide indicate anche sui tasti; triplice modalità di connessione che vi permette con facilità di destreggiarvi fra più dispositivi; switch morbidi ma non troppo, la digitazione è comoda e si riesce a mantenere un'ottima velocità di scrittura senza affaticarsi troppo.