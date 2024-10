Conviene davvero investire nelle Logitech G ASTRO A50 Gen 5? Ecco cosa dovete sapere

Logitech quindi cerca di solleticare il palato dei gamer con le Logitech G ASTRO A50 Gen 5 , un modello pressoché identico alle sorelle maggiori con la "X" nel nome, ma arrivano sugli scaffali con un prezzo più allettante ( 120€ in meno ) e qualche rinuncia, per combattere contro le alternative uscite nel corso dell'anno, che in effetti possono dargli del filo da torcere.

Le Logitech G ASTRO A50 Gen 5, in breve

Parlando un po' delle cuffie in sé, le ASTRO A50 Gen 5, come le A50 X, si distinguono da altri modelli per la presenza di una stazione di ricarica che presenta la funzione PLAYSYNC , la quale consente di passare rapidamente da PC , PlayStation e Xbox con un semplice tasto, senza dover riconfigurare nulla.

Per un'analisi completa delle Logitech G ASTRO A50 Gen 5 , vi basta leggere la recensione delle A50 X redatta dal nostro Lorenzo , perché in fin dei conti stiamo parlando dello stesso modello, a parte delle piccole mancanze sulle quali ci soffermeremo nel corso del paragrafo successivo.

Può essere un vantaggio per chi preferisce restare consapevole dei suoni esterni, ma anche uno svantaggio per chi cerca un'esperienza di gioco completamente immersiva, senza distrazioni. In realtà ne giova anche il suono , che riesce a respirare meglio, senza dare quella sensazione di ovattato dovuta a design più chiusi e stretti, anche se c'è da dire che chi vi circonda potrebbe udire ciò che state ascoltando a volumi medio/alti.

Quello che però le fa risaltare come modello premium è senza dubbio la qualità costruttiva : dalle forcelle laterali in alluminio che vantano una scala graduata e un movimento di estensione molto fluido, fino all'archetto e soprattutto ai cuscinetti, ben imbottiti e rivestiti di un comodissimo tessuto che è un piacere tenerle sulle orecchie.

Per fare in modo che la docking station comunichi con le varie piattaforme, bisogna collegarla alle relative periferiche con dei cavi USB-C (solo uno è incluso in confezione), proprio perché la basetta è dotata di tre ingressi - oltre a quello dell'alimentazione - , ciascuno per ogni piattaforma.

Chiudiamo con una parentesi sull'autonomia: le cuffie hanno un'autonomia di circa 24 ore , un valore non stupefacente, ma l'idea è che le rimettiate sempre sulla loro base quando non utilizzate. Di conseguenza, rimanere a secco è molto difficile.

Sul fronte dei tasti sul padiglione non ci sono grandi sorprese, anzi, delude il fatto che ci sia solo una rotellina per regolare il volume delle cuffie , e non di sistema. Il controllo e la personalizzazione poi ruota attorno all'ottimo G Hub su PC o sulla relativa companion app mobile Logitech G.

Logitech G ASTRO A50 Gen 5 vs A50 X

Su PC e Mac, entrambi i modelli supportano l'audio fino a 24 bit semplicemente con il collegamento via USB-C. Ovviamente il A50 X ha anche il supporto per HDMI Pass Through.

La differenza principale tra le due versioni è l'inclusione di 3 ingressi HDMI 2.1 Pass Through nelle A50 X , assenti sulle A50 Gen 5, che consentono una migliore qualità audio per chi utilizza console come Xbox Series X|S e PS5. Sulle A50 Gen 5, invece, ci sono 3 ingressi USB-C .

Prezzi e alternative

Le Logitech G ASTRO A50 Gen 5 sono disponibili su Amazon Italia al prezzo di 329€ nelle colorazioni nero e bianco, dunque 120€ in meno rispetto alle Logitech G ASTRO A50 X.

La cifra è sicuramente più appetibile, ma stiamo parlando comunque di una spesa importante, per un prodotto che si rivolge ad un nicchia, che adesso può attingere da più opzioni.

Come appunto dicevamo per le A50 X, non tutti hanno la fortuna di possedere più piattaforme e di avere "problemi" di passaggio di cuffie fra PC e console. Chi rientra in questa casistica, può ora rivolgere l'attenzione alle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 (199€), le quali sono dotate di doppio ricevitore: una soluzione molto comoda, più comoda di quella della stazione per certi versi, che appunto richiede un posizionamento ed un cable management intelligente per poter essere adoperata correttamente, anche se le Logitech sono decisamente più piacevoli sulle orecchie.

Anche le SteelSeries Arctis Nova 5 (139€) sono un'ottima soluzione per chi vuole leggerezza, un solido microfono e funzionalità avanzate di controllo dell'audio, anche se non raggiungono, per forza di cose, la qualità sonora e i materiali premium delle ASTRO A50 Gen 5.