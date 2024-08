Recensione Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL: la meccanica basso profilo ISO ITA che non costa una follia e che sa il fatto suo

Unboxing

Nessuna sorpresa di rilievo nella confezione della nuova TKL low-profile . Non c'è l'ottima valigetta in tessuto rigido vista nelle ultime due tastiere, e un po' dispiace visto che la G515 si presterebbe bene a essere trasportata in qua e in là. Oltre alla tastiera, nella scatola troviamo un cavo USB-C / USB-A in plastica da 1,8 metri, adattatore USB-C femmina / USB-A femmina e manualistica. L'adattatore serve ad avvicinare il ricevitore USB per usare la tastiera senza fili: tenendolo quanto più vicino possibile al dispositivo riducete al minimo le possibili interferenze. Il ricevitore è incastonato dietro la tastiera.

Caratteristiche tecniche

E quelli che troviamo a bordo di questa low-profile non sono nemmeno malvagi: forza di attuazione di 45 gf, distanza di attuazione di appena 1,3 mm, corsa totale di 3,2 mm. Si tratta di switch Kailh Choc V2 Low Profile , abbastanza recenti fra l'altro. Da bravi switch tattili hanno appunto un ulteriore feedback di tipo tattile e un rumore caratteristico, seppur molto attenuato dall'ottima qualità costruttiva di questa tastiera. Ah, sono anche pre lubrificati, il che spiega le sonorità molto buone. Come è facile intuire, non sono sostituibili.

Partiamo dal formato. La G515 TKL è disponibile nel layout ISO ITA . Ottimo! C'è solo un "ma": ma è disponibile solo con switch tattili brown . Come probabilmente saprete, la scelta degli switch influisce molto sull'usabilità di una tastiera. Sono oramai anni che tutte le tastiere Logitech G con layout italiano vantano unicamente switch tattili marroni, e a questo punto me ne sono fatto una ragione.

Il formato TKL si presta bene sia in ambito lavorativo che videoludico. In quest'ultimo campo, l'assenza del tastierino numerico permette di tenere il mouse più vicino alla tastiera. In ambito lavorativo non è detto che serva il tastierino, e in questo modo risparmiate spazio prezioso sulla scrivania. Alcuni tasti funzione, quelli da F1 a F12, hanno una doppia funzionalità già programmata e stampata sul fianco del copri tasto stesso; idem dicasi per gli ultimi tre pulsanti in alto a destra.

A cosa servono? Gestione dei contenuti multimediali: volume, play, pausa e stop, avanti e indietro. Con FN+F8 regolate anche l'intensità della retro illuminazione dei tasti. Ci sono tre tasti extra in alto a sinistra: servono per attivare la modalità Gaming (disabilità scorciatoie e tasti scomodi), e per abbinamento in Bluetooth o Wi-Fi. Se proprio vogliamo paragonarla alla G915 TKL, anche se la numerazione suggerirebbe altrimenti, si sente un po' la mancanza di un potenziometro per il volume.

I tasti sono in plastica PBT "bicomponente", un materiale decisamente più resistente di quello usato per le classiche tastiere gaming. Al tocco risulta ruvido e professionale, ma mantiene un po' più le impronte del solito. Sono tasti shine-through: lasciano quindi passare la luce dei LED sottostanti. Di solito i keycap di questo materiale non sono così.