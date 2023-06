Recensione Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED con driver al grafene: migliori delle precedenti in tutti gli aspetti

Unboxing Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED

A Logitech a quanto pare piace essere costante con i suoi prodotti. La confezione delle G PRO X 2 LIGHTSPEED include sostanzialmente quello che includevano le G PRO X Wireless del 2020. Oltre alle cuffie troviamo: padiglioni di riserva ricoperti in tessuto traspirante, custodia in tessuto per trasportarle, cavo USB/USB Type-C per la ricarica, ricevitore USB con porta da 3,5 mm, cavo da 3,5 mm maschio/maschio, microfono removibile e manualistica del caso. Davvero niente male insomma, soprattutto per la graditissima presenza dei copri-padiglioni di riserva. Quelli in simil-pelle montati di default tendono infatti a consumarsi con il tempo, e avere un ricambio fa sicuramente comodo. Inoltre d'estate c'è chi potrebbe preferire quelli in tessuto, anche se in verità vi dirò che fa caldo con entrambi.

Costruzione ed ergonomia

A primo acchito sembrerebbero uguali alle G PRO X del 2020, ma in realtà ci sono delle novità, tra cui anche la colorazione bianca del modello che ho provato. Tanto per cominciare le forcelle in alluminio sono separate dall'archetto, e vantano un perno che permette ai padiglioni di ruotare di 90° circa. Dettaglio da poco? In realtà no: quando vi toglievate le G PRO X per metterle al collo rischiavate di strozzarvi, visto che l'archetto tendeva a schiacciare i padiglioni verso l'interno. Con le PRO X 2 LIGHTSPEED invece potete mettervele al collo facendo sì che i padiglioni imbottiti poggino sul corpo. E non è solo quello: se i padiglioni hanno un minimo di libertà in rotazione possono adattarsi meglio alle forme delle orecchie e della testa dell'utilizzatore. Come già accennato, le forcelle sono in alluminio, mentre la fascia per la testa è in acciaio con classico rivestimento in similpelle e imbottitura memory foam. L'archetto mantiene le linee graduate come in passato, in modo da regolarle con più precisione sia a destra che a sinistra.

A sinistra le Logitech G PRO Wireless del 2020, a destra le G PRO X 2 appena lanciate.

I comandi sul padiglione sinistro sono molto simili, cambia giusto il posizionamento di alcuni di essi. Troviamo un pulsante a pressione per mutare al volo il microfono (sempre meglio di strapparlo via dal jack), switch di accensione e spegnimento retro-illuminato (decisamente meglio dei pulsanti fisici da tenere premuti), rotella per il volume che, su PC, regola quello di sistema, porta USB-C per la ricarica e, a sorpresa, pulsante per la connettività Bluetooth, assente sul vecchio modello. C'è anche la porta da 3,5 mm per il microfono removibile. Sul padiglione destro invece c'è solo una porta da 3,5 mm nel caso voleste usarle nel modo classico, anche nel caso rimaneste a secco di batteria. Il che non guasta.

La struttura, anche per via dei materiali usati, risulta ancora molto, molto solida. E per una volta tanto posso portarvi anche una testimonianza lunga anni, visto che uso le Logitech G PRO X, sia cablate che wireless, dal loro lancio, e posso assicurarvi che sono praticamente indistruttibili. Queste PRO X 2 non sembrano da meno, anzi. L'unico punto debole potrebbe essere il nuovo perno che collega forcella e archetto, ma i materiali metallici sono ottimi, e a tenerli insieme ci sono due viti. L'isolamento acustico rimane più o meno invariato: la fascia per la testa tende a comprimere a sufficienza i padiglioni sulle orecchie, e con volumi medio/alti è praticamente impossibile sentire quello che succede intorno a voi. Certo, la differenza con i modelli dotati di cancellazione del rumore si sente, ma non era tra gli obiettivi di Logitech.

E per quanto riguarda peso e comodità? Si parla di 345 grammi, in linea con la concorrenza da questo punto di vista. Per paragone, le Razer BlackShark V2 Pro 2023 pesano 334 grammi, le Stealth 700 Gen 2 Max pesano 385 grammi, le ROG Delta S Animate pesano 300 grammi, le ASTRO A30 Wireless 330 grammi (senza microfono) e le EPOS H3PRO Hybrid arrivano a 308 grammi. C'è da dire che sono circa 30 grammi meno delle G PRO X Wireless, il che non guasta, considerato che all'interno c'è addirittura più hardware. E la differenza si sente: indossandole entrambe a distanza di qualche minuto si percepisce il minor peso delle G PRO X 2. In testa risultano comode, e anche se il sistema composto da archetto e forcelle tende a farle stare saldamente al loro posto, l'orecchio non ne risente più di tanto. Certo è che d'estate un po' soffrirete il caldo, ma questo è valido per tante cuffie a padiglione.

Il microfono flessibile presente in confezione si inserisce nel suo slot grazie a un jack da 3,5 mm, ed è quasi identico a quello delle PRO X del 2020. Non è flip-to-mute ma, come accennato, c'è il pulsante per mutare al volo il tutto. Sulle performance ci torneremo nel paragrafo dedicato. In definitiva, Logitech ha preso quanto di buono aveva fatto con le PRO X di 3 anni fa e lo ha ulteriormente migliorato: forcelle su perno per far ruotare i padiglioni, peso minore, posizione dei comandi rivisitata, nuove modalità di connessione. Davvero encomiabile.

Peso : 345 grammi (con microfono)

: 345 grammi (con microfono) Driver : 50 mm al grafene con magnete al neodimio

: 50 mm al grafene con magnete al neodimio Risposta in frequenza : 20 Hz - 20.000 Hz

: 20 Hz - 20.000 Hz Sensibilità : 87.8 dB SPL @ 1 mW & 1 cm

: 87.8 dB SPL @ 1 mW & 1 cm Impedenza nominale : 38 Ohm

: 38 Ohm Tipo di trasmissione : Wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, cavo 3,5 mm

: Wireless LIGHTSPEED a 2,4 GHz, Bluetooth 5.2, cavo 3,5 mm Tecnologia Audio : DTS Headphone:X 2.0

: DTS Headphone:X 2.0 Raggio d'azione wireless : fino a 30 m

: fino a 30 m Compatibilità: PC, PlayStation 5 e 4, Nintendo Switch, mobile

Per quanto riguarda la compatibilità, le Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED sono utilizzabili con PC e Mac, dispositivi mobili (iOS e Android), Nintendo Switch e PlayStation tramite ricevitore wireless. Nulla vieta poi di usare il cavo con jack da 3,5 mm per collegarle a qualsiasi tipo di dispositivo dotato di porta da 3,5 mm, Xbox compresa. Anzi, come già accennato, con questa soluzione le usate anche in caso di batteria a terra. Peccato che Logitech non abbia specificato quale versione del Bluetooth si trovi a bordo delle cuffie, né tanto meno i codec utilizzati. Nota di merito però per la tecnologia LIGHTSPEED: il raggio d'azione del ricevitore è di ben 30 metri, e sono 30 metri effettivi, non teorici.

Per quanto riguarda alcune caratteristiche di natura tecnica, come la risposta in frequenza, sensibilità e impedenza, le G PRO X 2 risultano molto simili a quanto offerto dalla concorrenza, ma c'è un dettaglio su cui è obbligatorio porre la giusta enfasi: i driver al grafene. Il materiale in questione non è tra i più usati dai produttori, soprattutto per i costi e per le difficoltà di implementazione. Logitech ha invece deciso di andare all-in con il suo nuovo modello e implementare driver da 50 mm al grafene. Ma quali sono i vantaggi di questo materiale? Semplificando molto, nelle cuffie di solito c'è un magnete (in questo caso al neodimio) che, se stimolato elettricamente, fa vibrare il diaframma del driver, facendo sì che il suono venga riprodotto e di conseguenza udito da chi indossa le cuffie. A livello teorico, un driver ideale dovrebbe essere rigido, senza peso e in grado di essere messo in movimento o di fermarsi velocissimamente (o istantaneamente). In questo modo il suono sarebbe quanto più fedele e limpido possibile, privo di distorsioni. Il grafene allo stato attuale è il materiale che più si avvicina a queste caratteristiche. I driver di questo materiale sono sottili, leggeri e resistentissimi, e probabilmente in un futuro prossimo sostituiranno quelli classici. E c'è da dire che probabilmente 3 anni fa Logitech stava già muovendo i primi passi in questa direzione: i driver delle G PRO X Wireless del 2020 erano realizzati "con materiali ibridi intrecciati". In questi ultimi anni in molti hanno utilizzato il grafene in combinazione con altri materiali, ma in pochi hanno realizzato driver sfruttando solo e unicamente il grafene.

Funzionalità e qualità audio

Logitech G PRO X 2 sono cuffie gaming, inutile girarci troppo intorno. La resa è tutt'altro che piatta: si sentono prima di tutto i bassi, seguiti a ruota dai medi. Il suono è corposo e intenso, e si sente da subito la propensione delle cuffie all'ambiente videoludico. E si sentono tanto anche i driver al grafene. O meglio, si sente la differenza se paragonati alla resa audio delle G PRO X del 2020. Il suono è davvero più corposo, coinvolgente e meno distorto, ma se siete degli audiofili abituati a cuffie da studio potrebbe non piacervi, proprio per la sua propensione nei confronti di certe frequenze. Ciò non toglie che, anche per l'ascolto di musica, la situazione è migliore del modello precedente. In gioco poi si "gode" ancora di più, soprattutto negli sparatutto e nei giochi di azione dove direzionalità e intensità del suono contano moltissimo. L'unico vero difetto, perché la propensione ai bassi e al gaming certo non lo è vista la natura del prodotto, è secondo me da ricercarsi nel volume massimo, di gran lunga inferiore a quello del modello precedente. Chiariamoci: sparandole su PC al 100% diventano comunque insopportabili dopo poco, ma le G PRO X riuscivano ad arrivare ancora più in alto. Se non altro il suono non distorce nemmeno al massimo del volume consentito, e forse è anche per questo che Logitech ha optato per mantenersi bassa in tal senso. Meglio un volume alto ma non troppo privo di distorsioni che uno altissimo ma disturbato.

Come al solito, anche queste cuffie Logitech G danno il meglio di loro su PC, visto sia l'ausilio del ricevitore USB con tecnologia LIGHTSPEED che il supporto a G HUB, il software ufficiale del marchio. Dalla schermata principale della sezione dedicata alle G PRO X 2 potete regolare l'equalizzatore attivo, scegliendo fra: preset di base piuttosto classici, equalizzatore fai-da-te regolando manualmente i classici parametri, preimpostazioni fatte dagli utenti e condivise sulla sezione social di G HUB. Ce ne sono già alcune pensate appositamente per le G PRO X 2, e possono tornare utili soprattutto se non siete particolarmente avvezzi a questo genere di impostazioni.

Dal tab Audio Surround potete attivare l'audio surround con tecnologia DTS Headphone:X v2.0. Come vi dico sempre, si tratta di una modalità d'ascolto da usare esclusivamente con film, serie TV e, soprattutto, videogiochi, tant'è che tra le modalità surround multicanale ci sono opzioni per intrattenimento, gaming e sport, e niente di dedicato alla musica. Qui potete impostare il volume di ogni singolo canale virtuale, e fare prove contestuali per capire se le regolazioni fanno al caso vostro.

C'è chi offre qualche impostazione in più, ma alla fine non manca niente di essenziale. Occhio al menu a tendina in alto, dove è possibile creare delle impostazioni che coinvolgano tutti gli aspetti delle cuffie (equalizzatore, regolazione volume audio e microfono, audio surround, impostazioni secondarie microfono), salvarle e richiamarle rapidamente da lì. Ricapitolando, siamo al top per quanto riguarda i giochi, dove sentire bene (e senza ritardo) i bassi può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, e anche per i contenuti multimediali. Bene anche per la musica, dove le G PRO X 2 fanno anche meglio del modello 2020 (forse anche per via dei driver al grafene), ma se vi considerate degli audiofili è bene guardare altrove.

Microfono

Molto buone anche stavolta le performance del microfono. A scanso di equivoci, è praticamente lo stesso visto sulle G PRO X, il che non è certo un problema, anzi. Rilevamento microfono : Cardioide (unidirezionale)

: Cardioide (unidirezionale) Tipo : condensatore a elettrete

: condensatore a elettrete Dimensione : 6 mm

: 6 mm Risposta in frequenza: da 100 Hz a 10 kHz Anche qui ritroviamo la tecnologia BLUE VO!CE, che permette tra le altre cose di sfruttare vari filtri vocali in tempo reale pensati per ridurre il rumore e per fornire maggior dettaglio alla voce. Il pannello dedicato in G HUB è anche più esteso e complicato di quello dedicato agli equalizzatori e all'audio surround.

Potete usarlo senza i filtri Blue, ma sinceramente non ve lo consiglio. La resa audio del microfono ne risente in positivo, e per dimostrarvelo Logitech vi permette di registrare uno spezzone con il microfono, di riprodurlo e di sentire in tempo reale gli effetti dei filtri. Quello di Riduzione del Rumore presente nel tab Pulizia Segnale ad esempio è fondamentale per rimuovere eventuali fruscii o brusii di sottofondo, e anche gli altri, che richiedono un minimo di conoscenza dell'argomento (ci sono però le spiegazioni sul software), hanno il loro perché. Ci sono vari equalizzatori da selezionare, molti più che per l'audio in ingresso, e ci sono anche effetti audio da sovrapporre alla propria voce per giocare durante le dirette o nelle chat vocali con gli amici. Insomma, c'è di che sbizzarrirsi, e potete ovviamente creare e salvare i vostri preset da richiamare al volo quando volete.

La resa finale, sia che mettiate mano alle impostazioni sia che optiate per quelle predefinite, è ottima, qualche gradino sopra la concorrenza a mio avviso. Certo, non è un microfono da podcast, ma se volete farci qualche diretta Twitch senza per forza dover sfoderare un dispositivo dedicato potete farlo senza grossi drammi. Ah, è ottimo persino il riverbero: 0 ritardo e voce sufficientemente cristallina, in modo che possiate sempre sentire la vostra voce anche durante i momenti più concitati.

Autonomia

Logitech è riuscita a migliorare anche questo aspetto. Le G PRO X senza fili del 2020 arrivavano a 20 ore di autonomia. Le G PRO X 2 arrivano a 50 ore, valore quindi più che raddoppiato. Non so se c'è più batteria o se sono stati migliorati i consumi, ma poco importa. Non ci sono particolari politiche di standby, se non che le cuffie si spengono proprio dopo un po' che non le utilizzate, ma comunque sia non avrete problemi di durata come invece poteva succedere con il precedente modello. C'è chi fa meglio, come il recente modello di Razer, ma è difficile lamentarsi di 50 ore. Potete al solito usarle anche durante la ricarica e, cosa affatto scontata (che ad esempio le Razer ultimo modello non hanno), potete usarle via jack audio senza bisogno di batteria.

Prezzo

Più leggere, più comode, con Bluetooth e jack audio, più autonomia, driver migliori, qualità audio pure: inutile dirvi che tutto questo ha un costo, che si concretizza nella bellezza di 289€, 80 euro in più del modello 2020.

Recensione Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED - Altre foto dal vivo

