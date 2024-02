Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED rientra in quel genere di tastiere che potremmo definire da torneo. O meglio, è Logitech G a voler spingere su questo concetto, rimarcando come i suoi prodotti siano pensati per gamer che vogliono prestazioni solide dai loro accessori. Proprio in questa ottica, il brand ha deciso di includere in confezione una meravigliosa (sì, è davvero ottima) valigetta per poter riporre la tastiera al sicuro e portarla sempre con sé. È solida, elegante e imbottita, perfetta insomma per proteggere la (costosa) tastiera meccanica. A parte questa, all'interno troviamo un cavo USB molto classico, un adattatore USB-C a USB-A per poter avvicinare il ricevitore USB Wi-Fi alla tastiera, e il ricevitore in questione.

Non che Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED non si meriti questo trattamento, anzi. La verità è che ci troviamo di fronte a un prodotto molto simile al passato , con sì qualche miglioramento, ma anche con tante cose che sono rimaste praticamente identiche. Quando poco fa ho citato la Logitech G G715 della collezione Aurora non l'ho fatto a caso. È praticamente la stessa identica tastiera, con linee più squadrate, colore nero predominante e, finalmente, layout ISO ITA . Nel caso voleste recuperarne la recensione, la trovate qui .

Visto che ci siamo, parliamo proprio del layout ITA. Ottimo che Logitech G abbia optato per lanciare una versione italiana della tastiera. C'è però una sola delle tre varianti, varianti che si distinguono fra di loro per la scelta degli switch meccanici. Quella scelta per l'Italia ha switch Kailh Brown, ovvero switch marroni tattili. Anzi, sono proprio gli stessi che avevamo visto sulla tastiera Aurora, i Kailh Long Hua Brown, dotati di una forza di attuazione di 50 gf, di una forza di ritorno di 60 gf, di una distanza di attuazione di 2 mm e di una corsa totale di 4 mm.

Nel caso non vi piacessero non c'è molto che possiate fare: la tastiera non è un modello hot-swappable. A dirla tutta poi, i tattili forse non sono i più adatti al gaming, ma ci si riesce comunque ad adattare, soprattutto se siete abituati a spingere sui tasti con una certa forza e se vi aspettate un feedback di ritorno da questa pressione. Sta di fatto che per uso di ufficio sono davvero top, tant'è che il mio collega Vezio non vede l'ora che questa recensione volga al termine per poterla usare su base giornaliera come accessorio misto da scrittura e gioco. Sorprende tra l'altro il fatto che le sonorità di questi switch e della tastiera in generale non sono così male. Siamo purtroppo lontani anni luce dai suoni di tastiere meccaniche custom dotate di soluzioni fonoassorbenti, ma anche tra quelle che non dispongono di tali misure, la nuova TKL di Logitech G non è così male.

Ma avevo detto la stessa cosa della variante Aurora, e non è un caso che le due tastiere siano così simili.

Ecco, proprio a tal proposito, questa è una delle tante cose che mi aspetto da Logitech G. Se anche marchi altrettanto blasonati come ASUS e CORSAIR stanno arrivando a capire che bisogna sperimentare nel campo delle tastiere custom, introducendo strati fonoassorbenti, permettendo talvolta il cambio di switch meccanici e simili, non vedo perché anche Logitech non possa cercare di muovere i primi passi in questo campo. Anche perché il prezzo a cui viene proposto questo modello eguaglia (se non supera) quello di tastiere che sulla carta riescono a offrire persino di più. Se non altro ottimo che i tasti siano in plastica PBT dual-shot, resistentissima quindi, e anche shine-through, cosa rara quando sia ha a che fare con questo materiale. E si nota usandoli: non rimangono impronte, o comunque meno del solito, e sono tendenzialmente più opachi dei classici keycap in ABS che si trovano sulle tastiere gaming che lasciano passare la luce dei LED.

Ottima, come da tradizione Logitech G, la retro-illuminazione. La luce è sempre ben visibile, e anche con 0 luminosità vedrete sempre tutto chiaramente.