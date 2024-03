Non si tratta infatti "solo" di una webcam 4K , ma di una particolarmente affinata per dare risultati sempre ottimali, anche in condizioni di scarsa luminosità, e con ulteriori funzioni basate sull'intelligenza artificiale, grazie al sempre completo software dell'azienda.

Caratteristiche principali della Logitech MX Brio

Oltre all'hardware ci sono poi una serie di funzionalità software che come da tradizione vanno a completare il funzionamento dei dispositivi Logitech. In questo caso ad esempio abbiamo il miglioramento dell'immagine con AI : esalta la visibilità dei volti, e i dettagli in condizioni di scarsa luminosità, lavorando automaticamente su esposizione, bilanciamento del bianco, riduzione del rumore e messa a fuoco (sono comunque disponibili i controlli manuali ).

MX Brio 705

Come spesso avviene con i prodotti Logitech, anche con MX Brio abbiamo una versione "normale", quella intesa per il grande pubblico, e una variante business, per le aziende; quest'ultima si chiama MX Brio 705. Non l'abbiamo in prova, quindi non possiamo darvi un'opinione personale al riguardo, ma l'essenza dei due prodotti spesso è la stessa, ed è anche questo il caso.

MX Brio 705 for Business è infatti la stessa webcam 4K, ha le stesse dimensioni (ci può essere giusto qualche decimo di millimetro di differenza tra le due: vi sfidiamo ad accorgervene a occhio nudo!), le stesse funzioni generali, e pertanto la stessa qualità attesa. C'è però una funzionalità software esclusiva: RightSight, l'inquadratura automatica, che rileva e centra l'interlocutore anche quando si muove.

Non sappiamo come mai non sia stata inclusa nel modello base di MX Brio, dato che è una opzione presente nel software Logi Tune, ma è una cosa che comunque molti software di video conferenza fanno per conto proprio, quindi non dovremmo sentirne troppo la mancanza.

In più, MX Brio 705 ha delle soluzioni dedicate agli amministratori IT, a chi allestisca le postazioni di lavoro dei dipendenti. Gli IT manager possono infatti aggiornare il firmware, oltre a monitorare e risolvere eventuali problemi tramite Logitech Sync, una piattaforma web di gestione dei dispositivi da remoto. Inoltre ci sono le certificazioni per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, oltre che per i Chromebook.

A seguire alcune immagini stampa della MX Brio 705, che è appunto indistinguibile dal modello consumer.