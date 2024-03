Logitech Signature Slim Combo MK950: accoppiata perfetta per casa e lavoro

Logitech è uno dei nomi più noti e affidabili quando si parla di periferiche, ed ha soluzioni per tutte le tasche. Tra le migliori tastiere e i migliori mouse che consigliamo ci sono diversi dispositivi dell'azienda e su queste pagine abbiamo elogiato spesso i prodotti top di gamma come la serie MX Master . Ma non tutti hanno bisogno di spendere svariate centinaia di euro per mouse e tastiera, specialmente considerando che il software di riferimento, l'ormai solidissimo Logi Options+, è uguale anche per i modelli un po' più economici.

Unboxing

All'interno della scatola troviamo quindi sia la tastiera che il mouse, nonché un adattatore USB-A Logi Bolt, utili soprattutto per collegare i due dispositivi a computer sprovvisti di Bluetooth (o per un uso in ambienti dove potrebbero verificarsi interferenze). Non ci sono altri accessori e non ce ne saremmo aspettati, anche se la presenza di un poggiapolsi sarebbe stata una gradita aggiunta, specialmente considerando la forma della tastiera.

Tastiera Logitech Signtarure Slim MK950

Sul retro troviamo il vano per le batterie (due mini-stilo) dove è possibile conservare anche il dongle Logi Bolt, mentre sul profilo superiore c'è lo switch per accenderla o spegnerla. Utilizzando pile sostituibili, non ci sono connettori per la ricarica.

A scanso di equivoci, l'uso di plastica riciclata è solo un bene per il pianeta e non implica alcuna differenza tangibile per l'utente.

La galleria qui sotto può darvi un'idea in più di cosa è possibile fare con le Smart Actions. Preciso che non è possibile interagire con tutte le applicazioni allo stesso modo (ad esempio, per quel che riguarda la musica, è possibile controllare la riproduzione su Spotify ma non su Apple Music) e che, in ogni caso, può volerci un po' di tempo prima di capire come sfruttare al meglio questa funzione.

Esperienza d'uso

Al netto del software e di tutte le sciccherie di Logitech, la Signature Slim K950 è una tastiera su cui si scrive bene e, grazie anche a i tasti ben distanziati tra loro, ci si mette davvero pochissimo ad abituarsi alla digitazione.

L'esperienza di digitazione ricorda molto quella di un portatile: i tasti sono bassi e con una corsa corta, non c'è un grande feedback tattile né sonoro (scordatevi la resistenza o i rumorosi clic di una tastiera meccanica). A seconda di come siete abituati, dell'uso che vorrete fare della tastiera e dell'ambiente in cui vi trovate, questi potrebbero essere un pro o un contro: per intenderci, non è sicuramente la tastiera giusta per giocare in modo competitivo, ma è essere la tastiera perfetta per chi cerca uno strumento per lavoro e vita privata, magari da usare anche in open space in uffici o in casa, con altre persone intorno.

Come sempre, si tratta di una tastiera pensata sia per Windows che per Mac (come si nota dai tasti Start/Opt e Cmd/Alt), con i tasti FN che hanno delle funzioni di default molto interessanti: oltre al controllo di luminosità (F1 e F1), funzioni di sistema (F3 e F4) e controllo multimediale e volume (da F8 a F12), meritano una menzione le funzioni di F5, F6 ed F7, che corrispondono a dettatura vocale, emoji e mute/unmute. In ogni caso, tutti questi tasti sono programmabili tramite software: il simbolo che c'è disegnato sopra è solo indicativo della loro funzione predefinita, ma nulla più.