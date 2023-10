Recensione Logitech Wave Keys: per surfare sui tasti

Il nuovo arrivato della serie Ergo è Logitech Wave Keys : abbiamo avuto il piacere di testarla in anteprima per un po' di settimane e adesso possiamo finalmente dirvi cosa ne pensiamo.

Da qualche anno Logitech sta dando sempre più attenzione all' ergonomia dei suoi prodotti, con l'intera serie Ergo dedicata proprio a chi cerca tastiere e mouse progettati appositamente per evitare di stressare mani, polsi e braccia.

Logitech continua a puntare a materiali con ridotto impatto ambientale e, per la realizzazione di Wave Keys, ha impiegato un'alta percentuale di plastiche riciclate post consumo (minimo 61% per la versione color grafite, minimo 46% per la variante bianca). È un impegno lodevole, anche considerando che non si notano differenze in termini di qualità.

La tastiera è realizzata interamente in plastica e questo la fa sembra meno pregiata di altri modelli dell'azienda (come ad esempio la serie MX Keys ). D'altra parte, merita decisamente un plauso il poggiapolsi integrato , realizzato sovrapponendo tre strati di schiuma memory foam. Sul retro troviamo due piedini che permettono di inclinarla si 4°: a differenza di altri modelli, in questo caso non c'è la possibilità di scegliere diversi livelli di inclinazione.

Guardando alle decine (centinaia, forse) di prototipi realizzati da Logitech e ascoltando gli ingegneri che hanno studiato il design migliore per garantire un minor sforzo possibile sui polsi e sulle spalle, è impossibile non rimanere affascinati. E una tastiera più ergonomica è una tastiera che, nel suo piccolo, contribuisce ad alleviare i dolori da lavoro da scrivania.

Il software di riferimento è sempre l'ottimo Logi Options+, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare. Come per altri dispositivi dell'azienda, anche in questo caso il software Options+ è un bel valore aggiunto.

Dal software dell'azienda è possibile non solo personalizzare i tasti Funzione (che includono funzioni molto comode, come il tasto per attivare/disattivare il microfono o l'adorabile tasto per vedere le emoji), che possono essere personalizzati anche in base all'app attiva, ma anche per le nuove Smart Actions.

Per chi non sapesse di cosa parliamo, si tratta sostanzialmente di macro, anche molto complesse, che possono semplificarci azioni ricorrenti. È possibile crearne da zero o farsi ispirare dalla galleria con le soluzioni proposte da Logitech.