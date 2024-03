L'esperienza d'uso del MacBook Air M3 è sostanzialmente la stessa di prima, ma con un tocco in più. Il portatile di fatto non è cambiato, ma come abbiamo appena sottolineato ha adesso ancora maggiore respiro.

È a suo agio in un maggior numero di situazioni, al punto che ormai, per molti utenti che potremmo chiamare "semi-Pro", potrebbe non aver senso spingersi fino al MacBook Pro.

Certo, quest'ultimo ha un display migliore (più luminoso, più alta risoluzione, più fluido) e un'audio migliore (non di chissà quando), oltre a garantire prestazioni ancora più costanti e superiori (grazie agli M3 Pro e Max), quindi per il "vero professionista" ha ancora senso eccome.

Ci stiamo rivolgendo però a quella fascia di utenti che stanno nel mezzo. Quelli che non usano il portatile solo per le cose più basilari, ma che non sono nemmeno professionisti ultra-esigenti, ma che forse proprio per questo si sentirebbero un po' sviliti nel sentirsi dire che "un Air gli può bastare". Non siatelo, non sottovalutate MacBook Air. Lui sta crescendo, e voi potreste pentirvi di averlo sottovalutato.

Per tutto il resto vi rimandiamo letteralmente alle precedenti recensioni. Schermo, tastiera, touchpad e in generale anche l'autonomia non sono cambiati. L'esperienza d'uso di MacBook Air era e rimane di alto livello, non c'è molto da aggiungere.

Ah, e alla lunga il piacere di avere tra le mani un notebook che non emette mai un sibilo (e che pure è così veloce), si fa sentire eccome. Scalda? No, mai in modo fastidioso, nemmeno sotto uso intenso. Certo la parte alta sopra la tastiera diventa calda, ma non al punto da non poterlo appoggiare sulle ginocchia per scrivere (cosa che in generale è scomoda a prescindere, ma questo è un altro discorso).