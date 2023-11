A dispetto però di quella che è una semplificazione, i MacBook Pro con M3 non potrebbero essere più diversi uno dall'altro, e non solo e soltanto a causa del processore. Vi spieghiamo tutto nella nostra recensione di MacBook Pro 16 con M3 Max , il meno mainstream di tutta la serie.

Unboxing

Qualità Costruttiva

Non ci sono novità dal punto di vista del design e dei materiali; non che ce le aspettassimo, visto il refresh di pochi anni fa. In compenso c'è la discussa nuova colorazione nero siderale, disponibile solo per i MacBook Pro configurati con M3 Pro o M3 Max. Apple ha sottolineato come, grazie all'originale processo di anodizzazione dell'alluminio (non è quindi un rivestimento oleofobico), le impronte siano notevolmente ridotte, ma nella pratica questo è vero solo fino a un certo punto.

In generale, sui notebook neri, le impronte digitali sono sempre più visibili che non su quelli chiari, e nonostante gli sforzi di Apple non sono scomparse del tutto (nella video recensione potete farvi un'idea pratica), anche se la situazione è senz'altro migliore dei tanti portatili Windows "all black" che abbiamo provato; parte del merito è infatti anche del fatto che il nero siderale di Apple non è proprio "nero nero", quanto piuttosto un grigio scuro.

Lo si nota anche sia dal contrasto con la tastiera, che rimane come sempre nera, sia da quello con il cavo di alimentazione, a sua volta nero. E l'alimentatore, particolarmente generoso anche nelle dimensioni, è del solito bianco. Alla fine viene fuori un patchwork di colori che farà contenti forse i tifosi della Juventus, ma che come abbinamento non è il massimo.

Non fraintendeteci: il nero siderale è un bel colore, e soprattutto sul MacBook Pro 16, viste le sue generose dimensioni, l'impatto è notevole. Se siete molto attenti a come usate il vostro portatile, se lo riponete spesso una custodia quando lo spostate, potremmo anche consigliarvelo, altrimenti il classico argento, per quanto più banale, è quello che resisterà meglio al passare del tempo (e alle impronte digitali).