Recensione MacBook Pro 16 M4 Pro: una bella tentazione, anche per chi ha già un MacBook

Apple ha recentemente aggiornato i suoi MacBook Pro con i processori M4 . Si potrebbe pensare al classico aumento di prestazioni e nient'altro, ma invece questa volta non è così , intanto perché ci sono almeno un paio di altre novità molto interessanti, e poi perché, generazione dopo generazione, anche le differenze in termini di performance iniziano a diventare sensibili, soprattutto per chi sia ancora fermo alla serie M1.

Unboxing

Se c'è una cosa che non è cambiata è la confezione del MacBook Pro. In realtà un piccolo cambiamento c'è, ma in quella del modello da 14 pollici, che ora è interamente realizzato in fibre non plastiche, come quello del 16 pollici.

All'interno troviamo portatile, cavo in tinta con la scocca (anche se a ben vedere non sono proprio identici), e alimentatore USB-C a singola porta da 140 Watt (che per dirla tutta ci piacerebbe fosse un po' più piccolo).

A completare il tutto abbiamo manualistica, ma niente adesivi Apple. Al loro posto c'è però un graditissimo panno in microfibra Apple: non è esattamente questo, perché è più piccolo, ma avete capito l'antifona.