Machenike G5 Pro recensione: un gamepad incredibile, nel bene e nel male

I produttori di controller di terze parti non puntano più a realizzare prodotti per singole piattaforme: pare infatti che il nuovo obiettivo sia la versatilità , come dimostrano il recente Trust Muta GXT 542 o il sempreverde GuliKit King Kong 2 Pro . Tra questi ci si infila il neoarrivato Machenike G5 Pro , un gamepad dalle caratteristiche di indubbio spessore, sul quale però gravano alcune problematiche: ve ne parliamo nella nostra recensione .

Confezione

Costruzione

La qualità costruttiva del Machenike G5 Pro sarebbe anche tra le migliori in assoluto mai viste in queste tipologie di controller, se solo non avesse alcuni problemi sparsi qua e là che ne diminuiscono il valore.

Anzitutto, il design è in parte modulare, perché non solo è possibile rimuovere la piastra frontale per sostituirla, ma lo si può fare anche con gli analogici e relativi pomelli. Facendolo, potrete anche ammirare i meccanismi del controller al suo interno, un plus non da poco. Peccato che l'operazione sia fine a sé stessa, poiché in confezione mancano sia frontalini, che levette differenti da quelle già installate.

Come se non bastasse, non ce ne sono di diversi in vendita, sintomo che evidentemente il controller non è ancora pronto per la vendita.