Recensione Majority D40X: le casse da prendere a meno di 100€

Le Majority DX20 sono state per un periodo una buona scelta per quanto riguarda gli altoparlanti per PC , nonostante alcune criticità riscontrate in sede di recensione. Tuttavia, le unità ormai scarseggiano su Amazon Italia, tanto è vero che risulta difficile reperirle. Il motivo è nell'uscita delle Majority D40X , una versione aggiornata degli speaker che migliora sensibilmente il precedente modello. Ecco la recensione!

Confezione

Costruzione

La costruzione degli speaker D40X è superiore a quella dei DX20. Non vi è più quella sensazione di delicatezza della quale soffrivano, perché i nuovi godono di materiali ben più solidi, con una copertura in legno nero molto azzeccato, mentre la parte frontale, in plastica lucida, ospita i due incavi, uno per il tweeter e l'altro per il driver, circondato da un cono in Kevlar giallo di qualità nettamente maggiore rispetto al materiale riciclato presente nel precedente modello.

Le due unità devono essere collegate da un cavo integrato - che avrei preferito fosse staccabile - presente nella cassa sinistra: purtroppo, così come il cavo di alimentazione, anche quello per il collegamento dei due speaker è corto (circa 120 centimetri), quindi potreste aver bisogno di una prolunga nel caso voleste maggiore spazio di manovra sul posizionamento.

Sulla parte laterale della cassa destra, invece, vi attendono dei controlli per cambiare traccia, modificare il volume o scegliere la modalità di ascolto, con dei piccoli LED che segnalano, appunto, quella attualmente in uso. C'è anche un piccolo jack da 3,5 mm per le cuffie, se le voleste collegare.

Sul retro dell'unità destra sono presenti gli ingressi USB, microSD e i vari connettori AUX e ottico, oltre all'interruttore per accenderle o spegnerle.