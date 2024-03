Confezione

La scatola di Majority D40X include le due casse, il cavo AUX per connetterle, il line-in , l' alimentazione , il manuale cartaceo ed il telecomando . Mancano le pile per alimentare quest'ultimo, una scelta un po' strana considerando che sono sempre presenti. Assenti anche l'HDMI e il cavo ottico.

Costruzione

Le Majority D80 si presentano con un design molto semplice, caratterizzate da una forma stondata, appena più piccole e leggere delle D40X. Abbandonano il legno nero e la plastica lucida per ricoprire l'intera superficie di un materiale plastico opaco, quasi gommato al tatto. La solidità del tutto è indubbia, anche se costruttivamente c'è un grattacapo, dovuto all'ingresso per il cavo ottico, un po' troppo "morbido", tanto è vero che basta una leggera tirata per staccarlo.

Il driver da 4'' e il tweeter da 1'' sono definitivi "a calotta di seta", rivestiti da una griglia che assicura un suono più caldo e morbido rispetto ai tweeter tradizionali, almeno stando alle dichiarazioni dell'azienda.

Le due unità devono essere collegate da un cavo, che, a differenza delle D40X, è staccabile ed è più lungo (oltre 200 cm): ciò offre maggiore spazio di manovra sul posizionamento, anche se bisogna comunque stare attenti al cavo di alimentazione, perché risulta un po' corto.

Sulla parte posteriore della cassa principale si trovano gli ingressi, i controlli per modificare l'input, il tastino per l'accensione e le manopole per l'equalizzazione. Non è molto agevole raggiungerli ed è molto probabile che affidiate il tutto al telecomando per una questione, appunto, di comodità. Purtroppo non potrete regolare alti e bassi singolarmente senza intervenire sulle manopole, perché il telecomando presenta solo tre pre-impostazioni per film, musica e dialoghi (per documentari e film con poche scene d'azione, riducendo i bassi). Per la maggior parte dei casi saranno sufficienti queste tre, ma nulla vi vieta di modificare il tutto tramite le manopole.

A proposito di ingressi: fa piacere la presenza dell'HDMI ARC, sia per una questione puramente tecnica, sia per la comodità che ne deriva. Non mancano poi l'uscita ottica, il line-in, l'USB e l'ovvio Bluetooth 5.0 mentre è assente il jack da 3,55 mm e il lettore di microSD.