Recensione Majority Fitzwilliam 3: radio, Bluetooth e Spotify per il vostro sistema Hi-Fi

Dopo il Robinson 2, Majority propone un'altra soluzione per dotare impianti Hi-Fi analogici di tecnologie come il Bluetooth, Spotify Connect o la radio DAB+: parliamo del Fitzwilliam 3, con il quale abbiamo rivitalizzato un vecchio sistema audio da cui sentiamo spesso la musica tramite supporti fisici.

Confezione

La confezione di Majority Fitzwilliam 3 è la medesima di altri prodotti della stessa azienda, con una scatola semplice e attenta all'ambiente, considerando che non vi è traccia di plastica, a parte la pellicola che riveste le pile. All'interno vi sono il dispositivo, il telecomando, due batterie AAA e l'alimentatore. Come ormai da tradizione, al posto del manuale, vi è un codice QR che vi rimanda al manuale digitale. Non ci sono poi né il cavo RCA, né quello ottico, indispensabili per l'utilizzo del prodotto.

Costruzione

Il Fitzwilliam 3 di Majority sposa un design vintage che ben si amalgama con la maggior parte dei sistemi audio, sia nell'estetica, sia nella distribuzione dei pulsanti. Le dimensioni (43,5 x 7,4 x 29,7 cm) sono perfette per l'implementazione negli stereo verticali "a torre". Le due manopole in alluminio spazzolato, la più grande del volume e la più piccola per la navigazione verticale del menù, sono le protagoniste della parte frontale, insieme al piccolo schermo LCD, di qualità nettamente migliore di quello del Robinson 2, oltre a tutti i tasti per il controllo musicale e gli ingressi USB e jack 3,5 mm. Sul retro vi sono poi gli ingressi per l'audio analogico e digitale, ottico incluso. L'unità è molto leggera (appena 2,8 kg da scheda tecnica), ma è ben costruita, colorata di un nero opaco che in superficie trattiene le impronte. La leggerezza non deve spaventarvi: del resto si sta parlando di un ricevitore wireless che fa solo da tramite per l'effettivo amplificatore.

Funzionalità

La facilità di utilizzo del Fitzwilliam 3 è equiparabile ad altri prodotti Majority. Non appena lo si accende, il sistema cerca il segnale DAB o Wi-Fi via WPS tramite il quale importa orario e data, facendo una scansione delle frequenze in un paio di minuti. Dopodiché, il dispositivo è pronto all'uso e lo si può adoperare fondamentalmente per dare ulteriore vita a sistemi Hi-Fi, amplificatori o altoparlanti in generale. Il sistema operativo è quello di sempre, già visto altrove, Robinson 2 compreso: risulta senz'altro efficiente, sebbene sia un po' spartano nella grafica. Dunque, una volta collegate le casse interessate al Fitzwilliam 3, è possibile: Ascoltare la radio : la si può utilizzare in FM, Internet o DAB/DAB+ semplicemente scorrendo tra le stazioni tramite telecomando. Lo schermo vi darà le informazioni dell'emittente, del brano in riproduzione o la potenza del segnale, con tanto di antenna estensibile per agevolare la sintonizzazione automatica delle stazioni. La qualità è eccellente come in Majority Homerton 2 e Majority Humboldt, quindi senza ritardi e incertezze di sorta.

: la si può utilizzare in FM, Internet o DAB/DAB+ semplicemente scorrendo tra le stazioni tramite telecomando. Lo schermo vi darà le informazioni dell'emittente, del brano in riproduzione o la potenza del segnale, con tanto di antenna estensibile per agevolare la sintonizzazione automatica delle stazioni. La qualità è eccellente come in Majority Homerton 2 e Majority Humboldt, quindi senza ritardi e incertezze di sorta. Ascoltare musica: in questo caso, basta collegare un qualsiasi dispositivo come uno smartphone o un PC al Fitzwilliam 3 via Bluetooth, a sua volta connesso alle vostre casse, per fare in modo che venga riprodotta la musica direttamente sugli altoparlanti. In più, vi è Spotify Connect, cioè l'opzione del servizio di streaming che si appoggia su un altro dispositivo, come PC o mobile. Ci sono poi gli ingressi USB con chiavetta o cavo AUX, con navigazione sempre affidata a manopole o telecomando. La personalizzazione dell'audio avviene tramite l'equalizzazione, modificabile da un menù richiamabile eventualmente con l'apposito tasto sul telecomando.

Ci sono poi funzionalità per mostrare l'orologio (visibile anche quando il dispositivo è in stand-by) e addirittura la sveglia, il cui suono sarà riprodotto, ovviamente, dalla cassa collegata. Personalmente non so quanto possa essere utile un'opzione del genere, ma sempre meglio una in più, che una in meno. Il telecomando è comunque di grande utilità e ha tutto ciò che serve per cambiare stazione, modalità e molto altro. Infine, segnaliamo l'assenza della compatibilità con Google Assistant o Alexa.

Prezzo

Majority Fitzwilliam 3 è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 159,95€. Le medesime funzionalità, o almeno la maggior parte di esse, le potete trovare nel Majority Robinson 2, il quale vanta però una forma differente: c'è la versione senza Spotify Connect e con Spotify Connect.

Giudizio Finale Majority Fitzwilliam 3 Come il Robinson 2, Fitzwilliam 3 dà nuova linfa vitale ai vecchi sistemi audio Hi-Fi, donando loro Bluetooth, Spotify Connect e radio di tutti i tipi di segnali. Fa tutto questo alla grande, senza alcun tipo di incertezza. Peccato che nel prezzo manchino i cavi, ma per il resto è un prodotto pressocché ineccepibile. Pro Facile da utilizzare

