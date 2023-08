Majority Quadriga recensione: il sistema audio più completo

Cassa Bluetooth con lettore CD e radio tutto in uno, in una potenza audio notevole

I sistemi audio di Majority sono molto apprezzati fuori dal nostro paese, mentre in Italia faticano un po' ad emergere. Un vero peccato, considerando che avevamo trovato, specialmente in Humboldt, un prodotto davvero completo: una cassa in grado di riprodurre musica tramite radio, Bluetooth, supporti fisici e Spotify Connect, il tutto con una buona qualità audio. La sua evoluzione si chiama Majority Quadriga: sperando che faccia breccia nel cuore degli italiani, andiamo a vedere come si è comportato, ma non prima di avervi segnalato la recensione del Majority Fitzwilliam 3.

Confezione

La confezione di Majority Quadriga include cassa, alimentatore, telecomando e anche due pile AAA. A differenza del modello precedente, nella scatola c'è un manuale cartaceo: la versione digitale, in ogni caso, lo trovate a questo indirizzo.

Costruzione

Majority Quadriga è l'unità più massiccia tra i sistemi audio prodotti dall'azienda. Risulta più grande di Humboldt (43 x 12,8 x 28 cm contro 42,5 x 24 x 16 cm), oltre che più pesante (5,3 kg contro 2,7 kg) L'unica colorazione disponibile è quella nera, la quale adotta sul fronte una cornice lucida attorno allo schermo e dei dettagli argentei molto raffinati. È tutto senz'altro ben rifinito, con un'estetica che ricorda un prodotto analogico, che strizza l'occhio all'età vintage e ai lettori CD/DVD, proprio come buona parte della scuderia di Majority. Abbiamo poi due casse frontali ed in aggiunta una novità assoluta: nella parte inferiore vi è il driver rivolto verso il basso (il cosiddetto down firing) per potenziare l'effetto, appunto, dei bassi. Tutti i pulsantini per la navigazione tra i menù (compresa la manopola) e il controllo musicale sono ben distribuiti, eccetto l'ingresso USB, che è stato inspiegabilmente spostato sul retro, mentre l'AUX è presente sulla parte frontale. Presente poi l'antenna allungabile per la radio, utile a migliorare il segnale, insieme agli ingressi AUX/ottico, nel caso lo voleste collegare ad altoparlanti più performanti. La qualità costruttiva è di alto livello, con una superficie nera opaca che non trattiene in alcun modo le impronte. È apprezzabile anche il ritorno del lettore CD interno: di conseguenza, il carrellino dell'Humboldt è sparito. Delude invece lo schermo LCD TFT da 2,8'', che continua ad essere piccolo e non tattile.

Funzionalità

Tutti i sistemi di Majority sfoggiano la medesima interfaccia e Quadriga non è da meno. I piccoli miglioramenti visti in Humboldt sono stati riportati in quest'ultimo modello, che purtroppo non include stravolgimenti di sorta. Come già accennato in precedenza, mi sarei aspettato un miglioramento dell'estetica del software e nella navigazione, o quantomeno uno schermo più grande o addirittura tattile, per rendere il tutto più funzionale. La configurazione invece avviene sempre in modo automatico, eventualmente con Wi-Fi tramite WPS, con le istruzioni descritte sul piccolo schermo LCD frontale. La navigazione è effettuata tramite manopole, dall'uso un pelino macchinoso, o utilizzando il ben più comodo telecomando. Per il resto, le funzionalità sono le medesime dei precedenti modelli, a partire dal lettore CD: funziona bene, non è rumoroso e si può gestire e controllare la musica tramite i pulsanti frontali o attraverso il telecomando: peccato non poter vedere il nome della traccia in esecuzione sullo schermo, ma solo il numero. Dopodiché si passa all'esperienza via USB con chiavetta o cavo AUX: se l'ingresso di quest'ultimo è posto sulla parte frontale, risultando comodo, l'USB è invece tornato sul retro come nell'Homerton 2. Vi è anche il connettore RCA, una novità che potrebbe fare la felicità di una nicchia d'utenza, insieme all'uscita ottica.

Per le funzionalità senza fili, si può puntare al Bluetooth e a Spotify Connect, cioè l'opzione del servizio di streaming che si appoggia su un altro dispositivo, come PC o mobile. Il collegamento è velocissimo per entrambi i tipi di connessione e non ho notato incertezze. La radio riceve le trasmissioni sempre in tre modi: anzitutto tramite FM e DAB+, con tanto di antenna estensibile per agevolare la sintonizzazione automatica delle stazioni. Il funzionamento è perfetto e l'audio di ottima qualità. Altrimenti, se la connessione lo concede, potete persino appoggiarvi alla radio via Internet. Vi è poi un angolo che ricerca tutti i podcast italiani ed internazionali e ve li mette in lista, pronti per essere ascoltati, con possibilità di inserirli tra i preferiti. Sono sempre presenti sveglia e orologio, che si attiva a schermo quando la cassa è inattiva, ma non è possibile selezionare tra un orologio digitale e uno analogico quando il dispositivo è in stand-by come su Humboldt: l'unica scelta disponibile è quella di un orologio digitale un po' asettico.

Parliamo però dell'aspetto senz'altro migliorato rispetto ai precedenti modelli, cioè la qualità audio, adesso nettamente più potente grazie ai 120 W complessivi di potenza e soprattutto all'unità driver subwoofer. Preserva le qualità già apprezzate nel predecessore a livello di pulizia e bilanciamento, ma approfondisce nettamente i bassi, molto più nitidi e soddisfacenti. Anche gli alti e i medi godono di una buona pulizia. La personalizzazione dell'audio avviene tramite varie opzioni, dall'equalizzazione, alla potenza di bassi e alti. Avrei però preferito qualche pulsante in più sul telecomando per modificare al volo l'audio manualmente. Nota a margine: continua a mancare la compatibilità con Google Assistant o Alexa.

Prezzo

Majority Quadriga è disponibile su Amazon a 269,95€: spuntando la casella "COUPON", potrete pagarlo il 10% in meno, quindi circa 242,95€. Il prezzo è più alto del Majority Humboldt, che attualmente è disponibile a 161,95€. La scelta chiaramente deve ricadere sulla potenza audio che desiderate.

Majority Quadriga - Foto

Majority Quadriga - Foto

Giudizio Finale Majority Quadriga Majority Quadriga è il sistema audio più completo prodotto dall'azienda e per molti versi anche il migliore, ma chiaramente si comincia a chiedere qualche funzione in più: il prezzo infatti è salito, così come le esigenze che ci si aspetta da un prodotto premium come questo. La navigazione poteva beneficiare di uno schermo più grande e tattile, e dal software era lecito aspettarsi qualche chicca in più, ma complessivamente il Quadriga fa proprio ciò che promette: fornisce le qualità del precedente modello, Humboldt, con una potenza sonora maggiore. Voto finale Majority Quadriga Pro Ottimo suono, bassi davvero notevoli Ben costruito, solido, pulito Lettore CD, radio, Bluetooth, ha tutto! Contro Zero miglioramenti nel software Lo schermo LCD è piccolo e non è tattile Ingresso USB posteriore scomodo

