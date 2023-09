Majority Studio 1 recensione: ottime cuffie cablate a meno di 50€

Il nome di Majority lo si associa tipicamente alle soundbar e ai sistemi audio , ma in realtà c'è un altro prodotto molto apprezzato nella sua scuderia, cioè le Majority Studio 1 . Trattasi di cuffie cablate piuttosto versatili, capaci di offrire una buona esperienza di ascolto in diversi contesti: senza troppi giri di parole, è difficile chiedere di meglio sotto i 50€.

Confezione

Oltre ad un piccolo depliant di istruzioni ed un foglio illustrativo che rimanda alla manualistica digitale, la confezione delle Majority Studio 1 include le cuffie, una comoda custodia da viaggio e un adattatore jack da 6,5 mm . Per la cronaca, il cavo a spirale da 3 metri con jack 3,5 mm è integrato e non staccabile. Insomma, un'ottima dotazione , tutto sommato.

Costruzione

Le Majority Studio 1 sono realizzate in robusta plastica, eccetto le lastre di alluminio sull'esterno dei padiglioni, per un peso ridotto di circa 308 grammi. L'archetto estensibile consente un buon spazio di manovra per regolarle a seconda della dimensione del proprio capo, mentre i cuscinetti risultano molto morbidi, di ottima fattura e persino girevoli. Offrono anche un minimo di isolamento passivo quando si ascolta la musica, data la conformazione over ear: d'altronde sono parecchio spessi ed imbottiti, di conseguenza potreste far sudare le orecchie se utilizzate per lunghe sessioni.

Non ci sono pulsanti di nessun tipo e, come già anticipato, il cavo non è staccabile.

Sarebbe stato un plus per la portabilità se lo fosse stato, ma va senz'altro apprezzato il design a spirale, che risulta al contempo estensibile e compatto. La struttura, tuttavia, è pieghevole, quindi basta richiudere le cuffie su sé stesse ed infilarle nella custodia da viaggio per portarle ovunque voi vogliate.