Confezione

Una confezione un po' particolare quella per Majority Teton Plus, visto che segue esattamente il perimetro dei due dispositivi. Include la soundbar, il subwoofer, il telecomando, due pile AAA, due alimentatori, i cavi RCA e AUX, e l'occorrente per il montaggio a parete (tasselli e viti). Il consiglio, come ovvio che sia, è quello di provvedere all'acquisto dell'HDMI o del cavo ottico.

Costruzione

Dimensioni Soundbar : 81,2 x 10,2 x 9.6 cm

: 81,2 x 10,2 x 9.6 cm Dimensioni Subwoofer : 38,2 x 28 x 15 cm (5,25")

: 38,2 x 28 x 15 cm (5,25") Peso totale netto : 5,9 kg

: 5,9 kg Potenza : 180 W

: 180 W Connettività: Ottico, AUX, USB, HDMI ARC, Bluetooth

Il sistema audio di Majority Teton Plus, come anticipato, è composto da una soundbar e da un subwoofer wireless, ciascuno dei quali va alimentato a corrente. Per quanto riguarda la prima, sposa le linee della funzionale Majority Snowdon II, cioè quelle di una sorta di parallelepipedo stondato, la cui parte frontale è leggermente curva e bombata. Il design è intelligente, perché le consente di infilarsi sotto la maggior parte dei TV, sempre che i piedi lo concedano. La curvatura, però, non è pronunciata come quella della Snowdon II, e anche l'altezza è superiore (9,6 contro 8,3 cm), dunque dovrete verificare e calcolare bene le dimensioni della vostra configurazione per capire se è possibile infilarla esattamente sotto, facendola scivolare dal lato posteriore del televisore. A livello costruttivo, la soundbar non si discosta dalla sorella minore. Il fronte gode di un materiale zigrinato per i driver, i lati di un nero opaco, mentre il resto è di un nero lucido che trattiene un po' le impronte: infine, sul lato destro sono presenti i comandi per il controllo e il connettore per il jack. Sul retro vi è l'angolo della connettività, con i relativi ingressi per l'alimentazione, cavo ottico, RCA, ingresso USB e HDMI ARC. È disponibile poi la predisposizione per il montaggio a muro grazie all'occorrente presente in confezione. Inoltre, proprio come la Bowfell Plus, che rimane tutt'ora una delle mie soundbar preferite di Majority, Teton Plus offre anche un subwoofer dipinto con un nero opaco, dal design che ricorda in parte una Xbox Series S, poiché sulla parte laterale destra vi è un cerchio con il classico telo di rivestimento per il diffusore.

Funzionalità

Soundbar e subwoofer wireless che compongono Majority Teton Plus dialogano in automatico e si connetteranno dopo averli collegati alla corrente senza ulteriori operazioni. Dopodiché, potrete cambiare sistema di input tramite comandi laterali o telecomando dedicato. I vari input sono distinguibili dal colore del LED sulla parte frontale: Modalità AUX : verde

: verde Modalità USB : viola

: viola Modalità RCA : bianco

: bianco HDMI ARC : azzurro

: azzurro Ottico : giallo

: giallo Bluetooth: blu Purtroppo, come altri modelli della stessa azienda, non c'è un indicatore che segnali il livello di regolazione dei bassi/alti e del volume stesso. Peccato, perché la soluzione fornita da Majority Sierra, basata su scritte LED, si è rivelata molto comoda, ma trattasi di un modello dal costo decisamente più elevato. Il telecomando, tuttavia, include una serie di opzioni di personalizzazione del suono, sia delle pre-impostazioni per film, musica e dialoghi, pensata per enfatizzare appunto le voci, sia dei piccoli pulsanti per agire direttamente su bassi e alti.

La potenza sonora totale dichiarata è di ben 180W, notevole anche per coprire senza problemi stanze molto grandi. Non vi è il supporto al Dolby Atmos, dunque non aspettatevi un effetto surround: eppure, posizionando la soundbar e il subwoofer in maniera corretta, si può ambire ad un suono più corposo e tridimensionale. Per la maggior parte del tempo dei miei test, l'ho utilizzata via HDMI ARC su TV. Quel che salta subito all'orecchio è senza dubbio la forza dei bassi: pur essendo molto incisivi, non sono del tutto puliti e risultano anche troppo rimbombanti, anche a volumi medi. Bisogna dunque lavorare sull'equalizzazione per trovare il giusto bilanciamento: in linea generale la si apprezza più per la musica, che per il consumo di film e serie TV. Sia chiaro, le parti dialogate ne beneficiano in chiarezza rispetto ad un semplice TV, sebbene i medi siano un po' piatti: l'effettivo beneficio c'è ed è chiaro, ma da un sistema audio che prevede l'installazione di un subwoofer, era lecito aspettarsi dei bassi meglio bilanciati.

Prezzo

Majority Teton Plus arriva sugli scaffali al prezzo di circa 109€: una cifra di lancio molto interessante, senz'altro giusta, che potrebbe diventare più aggressiva nel tempo. La sua diretta concorrente, la Creative Stage V2, ha un prezzo inferiore ma anche meno potenza.

Giudizio Finale Majority Teton Plus Majority Teton Plus è un'altra proposta funzionale e situazionale dell'azienda, per chi fosse alla ricerca di una soluzione audio potente al prezzo giusto, composta da una soundbar ed un subwoofer esterno. Non si comporta bene in qualsiasi situazione a causa dei bassi un po' troppo rimbombanti, e dovrete agire sull'equalizzazione audio per trovare la giusta quadra di un suono armonico e bilanciato. Per il resto, il pacchetto nel totale stupisce nella sua totalità per molti aspetti, tra cui l'ampia connettività e la personalizzazione. Voto finale Majority Teton Plus Pro Tanta potenza sonora ad un costo giusto

Tanta potenza sonora ad un costo giusto Molte opzioni di personalizzazione del suono

Molte opzioni di personalizzazione del suono Design minimale e funzionale Contro Bassi troppo rimbombanti, specie nei film

Bassi troppo rimbombanti, specie nei film Bisogna agire nelle impostazioni per trovare il giusto bilanciamento

Bisogna agire nelle impostazioni per trovare il giusto bilanciamento I medi, a conti fatti, sono un po' piatti